Comparaison des concurrents de Splashtop
Profitez du service client exceptionnel de Splashtop, de sa sécurité renforcée et de bien d’autres avantages à un prix imbattable !
Splashtop vs. TeamViewer
Économisez 50 % ou plus en passant de TeamViewer à Splashtop.
En passant à Splashtop, nos clients sont très satisfaits et bénéficient d’une meilleure expérience et d’un service client de premier ordre.
Comparaison entre Splashtop et LogMeIn
Économisez 80 % par an par rapport à LogMeIn. Splashtop propose des solutions d’accès et d’assistance à distance au meilleur rapport qualité-prix.
Splashtop vs. AnyDesk
Faites des économies et obtenez de meilleures performances qu’AnyDesk avec Splashtop.
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