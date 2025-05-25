Splashtop Remote Support
Une solution de téléassistance conviviale qui offre des capacités multiplateforme et permet un dépannage et une résolution rapide des problèmes. Améliorez votre efficacité et votre satisfaction client grâce à des connexions rapides, sécurisées et fiables.
Choisissez un forfait Remote Support qui répond à vos besoins
Remote Support - SOS
A partir de
30 CA$ / mois/ licence d'utilisateur simultané
Facturé chaque année 349 CA$ ou 529 CA$ par utilisateur simultané
- Accès à un nombre illimité d'ordinateurs et d'appareils mobiles à la demande via un code de session
- Contrôle et assistance à distance des terminaux gérés, en présence ou non d'un utilisateur final.
- Option 1 : Obtenez 10 ordinateurs gérés par licence d'utilisateur
- Option 2 : Obtenez 300 ordinateurs gérés par licence d'utilisateur
- Chaque licence donne accès à des ordinateurs gérés supplémentaires, jusqu'à 1 200. Par exemple, pour l'option 2 :
- 1 licence : 300 ordinateurs gérés
- 2 licences : 600 ordinateurs gérés
- 3 licences : 900 ordinateurs gérés
- 4+ licences : 1 200 ordinateurs gérés
- Module complémentaire de gestion des terminaux pour l’application de correctifs, la surveillance et la remédiation en temps réel
- Accès à un nombre illimité d'ordinateurs et d'appareils mobiles à la demande via un code de session
- Contrôle et assistance à distance des terminaux gérés, en présence ou non d'un utilisateur final.
- Option 1 : Obtenez 10 ordinateurs gérés par licence d'utilisateur
- Option 2 : Obtenez 300 ordinateurs gérés par licence d'utilisateur
- Chaque licence donne accès à des ordinateurs gérés supplémentaires, jusqu'à 1 200. Par exemple, pour l'option 2 :
- 1 licence : 300 ordinateurs gérés
- 2 licences : 600 ordinateurs gérés
- 3 licences : 900 ordinateurs gérés
- 4+ licences : 1 200 ordinateurs gérés
- Module complémentaire de gestion des terminaux pour l’application de correctifs, la surveillance et la remédiation en temps réel
Remote Support - Enterprise
Contactez-nous pour obtenir des licences et des tarifs personnalisés
Pour les équipes qui ont besoin de tout dans SOS plus
- Sécurité renforcée avec SSO (authentification unique), contrôles d'accès granulaires, liste blanche d'adresses IP et enregistrement sur cloud
- Support TI avancé avec service desk, sans surveillance Android access, et APIs
- Plus de 1 200 appareils gérés
Pour les équipes qui ont besoin de tout dans SOS plus
- Sécurité renforcée avec SSO (authentification unique), contrôles d'accès granulaires, liste blanche d'adresses IP et enregistrement sur cloud
- Support TI avancé avec service desk, sans surveillance Android access, et APIs
- Plus de 1 200 appareils gérés
Autonomous Endpoint Management
Disponible avec les licences Remote Support.
Gérez, surveillez et sécurisez efficacement tous vos terminaux.
Automatisez la gestion des correctifs et les mises à jour logicielles pour rationaliser vos opérations informatiques.
Surveillez l'état des appareils en temps réel, pour une résolution proactive des problèmes.
Bénéficiez d'un contrôle centralisé sur plusieurs terminaux, en minimisant les interventions manuelles.
Suivez et gérez l’inventaire du matériel et des logiciels sur tous les terminaux pour une visibilité complète.
Licences flexibles et évolutives
Adaptez-vous aux exigences de votre organisation grâce à des options de licence flexibles. Choisissez des licences Remote Access pour permettre aux télétravailleurs d’accéder à leurs propres ordinateurs et des licences Remote Support pour permettre au service informatique d’assurer l’assistance et la gestion des appareils.
Vous recherchez une tarification par terminal ou nos anciens produits de téléassistance (Basic, Plus et Premium).
Comparatif des forfaits
Caractéristiques du produit
|SOS
|Enterprise
|# ordinateurs sans surveillance par licence
Choix entre 10 ou 300 ordinateurs
300
|# utilisateurs par licence
10
10
|Haute performance
|Une sécurité solide
|Accès sous surveillance avec code de session
|Assistance sous surveillance pour les appareils iOS et Android
|Redémarrage et reconnexion en session
|Elever à l'administration
|Personnalisation de l’application SOS aux couleurs de votre marque
|Billetterie PSA et intégration ITSM
|Plusieurs techniciens (jusqu’à 3) lors d’une même session d’assistance
|Chat
|Appel vocal en cours de session
|Transfert de fichiers (notamment par copier-coller et glisser-déposer)
|Enregistrement de la session
|Multi-to-Multi monitor
|Partage d’écran via un lien Web
|Gestion des rôles et des accès des utilisateurs
|Regroupement des utilisateurs et des ordinateurs
|Module complémentaire Splashtop Antivirus avec la technologie Bitdefender
|Licences d’accès à distance pour les utilisateurs
|Informations gratuites sur les vulnérabilités
|Module complémentaire de gestion autonome des terminaux
|Actions en arrière-plan
|Fonctionnalités de sécurité avancées telles que la journalisation SIEM, la liste blanche d’IP, l’enregistrement des sessions dans le cloud, et bien plus encore.
|Accès sans surveillance à Android
|Workflow avancé pour les services d’assistance
|Possibilité d’ajouter Splashtop Augmented Reality et Splashtop Connector
- # ordinateurs sans surveillance par licence: Choix entre 10 ou 300 ordinateurs
- # utilisateurs par licence : 10
- Haute performance
- Une sécurité solide
- Accès sous surveillance avec code de session
- Assistance sous surveillance pour les appareils iOS et Android
- Redémarrage et reconnexion en session
- Elever à l'administration
- Personnalisation de l’application SOS aux couleurs de votre marque
- Billetterie PSA et intégration ITSM
- Plusieurs techniciens (jusqu’à 3) lors d’une même session d’assistance
- Chat
- Appel vocal en cours de session
- Transfert de fichiers (notamment par copier-coller et glisser-déposer)
- Enregistrement de la session
- Multi-to-Multi monitor
- Partage d’écran via un lien Web
- Gestion des rôles et des accès des utilisateurs
- Regroupement des utilisateurs et des ordinateurs
- Module complémentaire Splashtop Antivirus avec la technologie Bitdefender
- Licences d’accès à distance pour les utilisateurs
- Informations gratuites sur les vulnérabilités
- Module complémentaire de gestion autonome des terminaux
- Actions en arrière-plan
- Fonctionnalités de sécurité avancées telles que la journalisation SIEM, la liste blanche d’IP, l’enregistrement des sessions dans le cloud, et bien plus encore.
- Accès sans surveillance à Android
- Workflow avancé pour les services d’assistance
- Possibilité d’ajouter Splashtop Augmented Reality et Splashtop Connector
Points forts des fonctionnalités Remote Support
Sélectionnez les onglets pour voir les principales fonctionnalités de chaque forfait.
Remote Support SOS comprend les fonctionnalités suivantes :
Contrôle à distance pour les appareils gérés
Obtenez un accès à distance instantané à des machines Windows, Mac et Linux depuis n’importe quel appareil, en présence ou non de l’utilisateur final.
Soutien à la demande
Fournissez une assistance rapide et ponctuelle aux utilisateurs finaux sur leurs ordinateurs et appareils mobiles via un code de session, sans agent préinstallé.
Chat
Vous avez besoin de communiquer avec l’utilisateur pendant vos sessions à distance ? Lancez un chat avec l’utilisateur sur l’ordinateur distant pendant une session ou en dehors d’une session.
Intégration aux solutions de tickets d’assistance et d’ITSM
S’intègre aux principales solutions de gestion de tickets PSA et ITSM, notamment Freshservice, Freshdesk, Zendesk, Spiceworks Help Desk, Jira et Microsoft Teams.
Elever à l'administration
Lorsque vous ouvrez une session utilisateur Windows, vous pouvez vous attribuer des autorisations administrateur afin d’interagir avec l’UAC, d’effectuer des opérations réservées aux admins et de redémarrer la machine ou lancer une nouvelle connexion.
Plusieurs techniciens dans une seule session d’assistance
Jusqu’à trois techniciens peuvent se connecter et collaborer au cours d’une même session d’assistance (nécessite un abonnement multi-licences).
Appel vocal
Renforcez l’efficacité de vos interventions grâce aux appels vocaux en cours de session, qui offrent aux utilisateurs un moyen supplémentaire de communiquer pendant les sessions de téléassistance.
Informations gratuites sur les vulnérabilités
Bénéficiez d’une meilleure visibilité sur les CVE (vulnérabilités et expositions courantes) et les KEV (vulnérabilités connues exploitées) et obtenez des informations basées sur l’IA pour vous aider à hiérarchiser les vulnérabilités à corriger.
Actions en arrière-plan
Accédez à des outils système tels que le gestionnaire des tâches, l’éditeur de registre, le gestionnaire d’appareils, le gestionnaire de services et la commande à distance sans interrompre l’utilisateur final.
Gestion autonome des terminaux (Module complémentaire)
Surveillez, gérez et mettez à jour efficacement les appareils grâce à la gestion des correctifs en temps réel, au déploiement de logiciels, aux tableaux de bord, aux politiques et plus encore, le tout à partir de la console Splashtop. En savoir plus
Enterprise RemoteSupport comprend toutes les fonctionnalités de SOS, plus :
Fonctions de sécurité avancées
Grâce à des fonctionnalités telles que la 2FA, la MFA au niveau des terminaux, l’enregistrement des audits de session et le chiffrement E2E, vos équipes informatiques ont un contrôle total sur la sécurisation de l’accès à distance.
Accès sans surveillance à Android
Accédez à distance aux téléphones et tablettes Android depuis votre PC (Windows ou Mac) ou vos appareils iOS et Android, même sans surveillance, afin d’accomplir vos tâches informatiques et d’assistance en toute simplicité.
Workflow avancé pour les services d’assistance
Fournissez un support à la demande avancé, avec regroupement de techniciens, gestion des canaux de service et liens d’invitation, demandes de support via SOS Call et widgets de formulaire web, routage des sessions, et plus encore.
Augmented Reality (module complémentaire)
Connectez-vous à des sites distants et résolvez les problèmes en direct grâce au partage de caméra et aux annotations en réalité augmentée. Ajoutez cette fonctionnalité avec le module complémentaire Splashtop Enterprise Augmented Reality.
Splashtop Connector (module complémentaire)
Assurez la sécurité des connexions RDP, VNC et SSH aux ordinateurs et serveurs sans utiliser de VPN ni installer d’agent d’accès à distance. Ajoutez Splashtop Connector à votre abonnement Splashtop Enterprise.
La solution logicielle de support à distance la mieux notée
Les équipes informatiques et les entreprises du monde entier lui font confiance pour fournir une assistance sécurisée, rapide et fiable qui améliore la productivité, l’efficacité et la satisfaction des utilisateurs.
De nos clients satisfaits
Un poids incroyable en moins sur mes épaules
« Pour toute organisation à la recherche d’une solution de bureau à distance facile à gérer, peut-être pour permettre à ses employés d’accéder à distance à leurs ordinateurs ou pour fournir une assistance informatique à distance, je dirais qu’il ne faut pas chercher plus loin que Splashtop. »
Avis vérifié
Administrateur en technologies de l’information – Gouvernement
De nos clients satisfaits
Tout simplement le meilleur
« De tous les logiciels de support à distance que j’ai utilisés, celui-ci est le plus simple et le plus fiable. Nous pouvons facilement accéder aux ordinateurs et effectuer toutes les tâches nécessaires, tout en prenant en charge tous les systèmes d’exploitation utilisés par les clients, y compris Windows, Mac OS et Linux. »
Avis vérifié
Directeur des technologies de l’information – Entreprise du secteur du divertissement
De nos clients satisfaits
Outil fiable et rapide pour assister les clients
« L’accès sans surveillance est suffisamment rapide et facile pour les utilisateurs finaux qui ont peu ou pas d’expérience en informatique. Une fois connecté, le logiciel est simple mais suffisamment robuste pour fournir des performances suffisantes pour exécuter toutes les fonctions nécessaires. Il est devenu indispensable pour notre entreprise et est utilisé en permanence. »
Treldon H.
Responsable du support produit, Petite entreprise
De nos clients satisfaits
Le meilleur produit que j’ai utilisé pour la téléassistance
« J’utilise Splashtop Remote Support depuis près de dix ans maintenant. Ils ont constamment apporté des améliorations qui montrent qu’ils comprennent les besoins des PME et des prestataires de services. La mise en œuvre s’est déroulée sans aucun problème. »
David M.
Directeur des technologies de l’information, marché intermédiaire (51 à 1 000 employés)
De nos clients satisfaits
« J’utilise Splashtop et j’ai été étonné par la qualité du produit et des connexions. Il était logique d’abandonner mon abonnement à TeamViewer, beaucoup plus coûteux, pour Splashtop. Il fait tout ce dont j’ai besoin sans me ruiner. Certains de mes collègues utilisent Splashtop depuis des années et l’adorent également. »
Todd Lincoln
Directeur, TML Consulting
De nos clients satisfaits
« Splashtop est facile à utiliser pour les agents de support à distance et les utilisateurs assistés. Simple à installer, interface utilisateur intuitive. J’ai trouvé l’affichage beaucoup plus rapide que celui de AnyDesk et TeamViewer. »
Alan Adler
Propriétaire, Standout Designs
De nos clients satisfaits
« Splashtop fournit tout ce dont nous avons besoin dans une application d’assistance à la demande. Il est facile à utiliser pour nos clients et le prix est imbattable. Nous vous le recommandons vivement ! »
Colin Pearce
Fondateur, Inderly
De nos clients satisfaits
« Après avoir utilisé d'autres logiciels, LogMeIn, TeamViewer, etc., j'ai trouvé que Splashtop était le plus rapide et le plus fiable. J'ai trouvé que Splashtop était le plus rapide et le plus fiable. Les personnes qui bénéficient de l'assistance trouvent également que le logiciel de télé-assistance de Splashtop est parmi les plus faciles à utiliser et qu'il fonctionne bien. »
Michael Tott
Fore Computers
De nos clients satisfaits
« Je dois dire que je suis extrêmement impressionné par la gamme de produits Splashtop. C'est de loin le meilleur rapport qualité-prix dans le domaine de l'assistance/accès à distance. J'aime la simplicité et la fiabilité, et mes clients l'aiment aussi. Un produit exceptionnel. »
Steven Levin
Imagine Networks
De nos clients satisfaits
« J'utilise TeamViewer et LogMeIn pour la téléassistance depuis des années. Puis Splashtop est arrivé, et il est plus rapide et moins cher. Interface utilisateur simple, très efficace et EXCELLENT SERVICE CLIENT ! »
Nick Kapinakis
Integrated Intellinet Quality Systems
GARTNER est une marque déposée et une marque de service, et PEER INSIGHTS est une marque déposée de Gartner, Inc. et/ou de ses filiales aux États-Unis et dans le monde, et sont utilisées ici avec autorisation. Tous droits réservés. Le contenu de Gartner Peer Insights contient les opinions d’utilisateurs finaux sur la base de leurs propres expériences. Il ne doit pas être interprété comme une affirmation factuelle et ne représente pas non plus le point de vue de Gartner ou de ses filiales. Gartner ne soutient aucun fournisseur, produit ou service décrit dans ce contenu et ne donne aucune garantie, expresse ou implicite, quant à son exactitude ou à son exhaustivité, notamment aucune garantie de qualité marchande ou d’adéquation à un usage particulier.
Protection des données et sécurité avancées
Sécurité de niveau supérieur. Une tranquillité d’esprit inégalée.
Infrastructure sécuriséeEn savoir plus
Un hébergement sécurisé dans le cloud et sur site, avec une détection des intrusions 24h/24 et 7j/7 et des certifications SOC 2 et 3, signifie que vos ordinateurs, vos utilisateurs et vos données restent protégés.
Fonctions de sécurité avancéesEn savoir plus
Grâce à des fonctionnalités telles que la 2FA, la MFA au niveau des terminaux, l’enregistrement des audits de session et le chiffrement E2E, vos équipes informatiques ont un contrôle total sur la sécurisation de l’accès à distance.
Normes et conformitéEn savoir plus
Une attention continue au respect des normes de confidentialité et de sécurité les plus élevées (telles que ISO/IEC 27001, SOC2 et RGPD) offre l’assurance de savoir que vous êtes protégé et conforme.