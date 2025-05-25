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A woman and a man, both using laptops, appear in separate locations. The man wears a headset. Icons and a software interface suggest they are connecting remotely for IT support or collaboration.

Splashtop Remote Support

Une solution de téléassistance conviviale qui offre des capacités multiplateforme et permet un dépannage et une résolution rapide des problèmes. Améliorez votre efficacité et votre satisfaction client grâce à des connexions rapides, sécurisées et fiables.

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Remote Support - SOS

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30 CA$ / mois/ licence d'utilisateur simultané

Facturé chaque année 349 CA$ ou 529 CA$ par utilisateur simultané

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  • Accès à un nombre illimité d'ordinateurs et d'appareils mobiles à la demande via un code de session
  • Contrôle et assistance à distance des terminaux gérés, en présence ou non d'un utilisateur final.
    • Option 1 : Obtenez 10 ordinateurs gérés par licence d'utilisateur
    • Option 2 : Obtenez 300 ordinateurs gérés par licence d'utilisateur
    • Chaque licence donne accès à des ordinateurs gérés supplémentaires, jusqu'à 1 200. Par exemple, pour l'option 2 :
      • 1 licence : 300 ordinateurs gérés
      • 2 licences : 600 ordinateurs gérés
      • 3 licences : 900 ordinateurs gérés
      • 4+ licences : 1 200 ordinateurs gérés
  • Module complémentaire de gestion des terminaux pour l’application de correctifs, la surveillance et la remédiation en temps réel
  • Accès à un nombre illimité d'ordinateurs et d'appareils mobiles à la demande via un code de session
  • Contrôle et assistance à distance des terminaux gérés, en présence ou non d'un utilisateur final.
    • Option 1 : Obtenez 10 ordinateurs gérés par licence d'utilisateur
    • Option 2 : Obtenez 300 ordinateurs gérés par licence d'utilisateur
    • Chaque licence donne accès à des ordinateurs gérés supplémentaires, jusqu'à 1 200. Par exemple, pour l'option 2 :
      • 1 licence : 300 ordinateurs gérés
      • 2 licences : 600 ordinateurs gérés
      • 3 licences : 900 ordinateurs gérés
      • 4+ licences : 1 200 ordinateurs gérés
  • Module complémentaire de gestion des terminaux pour l’application de correctifs, la surveillance et la remédiation en temps réel

Remote Support - Enterprise

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Pour les équipes qui ont besoin de tout dans SOS plus

  • Sécurité renforcée avec SSO (authentification unique), contrôles d'accès granulaires, liste blanche d'adresses IP et enregistrement sur cloud
  • Support TI avancé avec service desk, sans surveillance Android access, et APIs
  • Plus de 1 200 appareils gérés

Pour les équipes qui ont besoin de tout dans SOS plus

  • Sécurité renforcée avec SSO (authentification unique), contrôles d'accès granulaires, liste blanche d'adresses IP et enregistrement sur cloud
  • Support TI avancé avec service desk, sans surveillance Android access, et APIs
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Autonomous Endpoint Management

Disponible avec les licences Remote Support.

En savoir plusPrendre rendez-vous pour une démo

Gérez, surveillez et sécurisez efficacement tous vos terminaux.

  • Automatisez la gestion des correctifs et les mises à jour logicielles pour rationaliser vos opérations informatiques.

  • Surveillez l'état des appareils en temps réel, pour une résolution proactive des problèmes.

  • Bénéficiez d'un contrôle centralisé sur plusieurs terminaux, en minimisant les interventions manuelles.

  • Suivez et gérez l’inventaire du matériel et des logiciels sur tous les terminaux pour une visibilité complète.


Licences flexibles et évolutives

Adaptez-vous aux exigences de votre organisation grâce à des options de licence flexibles. Choisissez des licences Remote Access pour permettre aux télétravailleurs d’accéder à leurs propres ordinateurs et des licences Remote Support pour permettre au service informatique d’assurer l’assistance et la gestion des appareils.

Vous recherchez une tarification par terminal ou nos anciens produits de téléassistance (Basic, Plus et Premium).

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Comparatif des forfaits

Caractéristiques du produit
SOSEnterprise
# ordinateurs sans surveillance par licence
Choix entre 10 ou 300 ordinateurs
300
# utilisateurs par licence
10
10
Haute performance
Une sécurité solide
Accès sous surveillance avec code de session
Assistance sous surveillance pour les appareils iOS et Android
Redémarrage et reconnexion en session
Elever à l'administration
Personnalisation de l’application SOS aux couleurs de votre marque
Billetterie PSA et intégration ITSM
  • # ordinateurs sans surveillance par licence: Choix entre 10 ou 300 ordinateurs
  • # utilisateurs par licence : 10
  • Haute performance
  • Une sécurité solide
  • Accès sous surveillance avec code de session
  • Assistance sous surveillance pour les appareils iOS et Android
  • Redémarrage et reconnexion en session
  • Elever à l'administration
  • Personnalisation de l’application SOS aux couleurs de votre marque
  • Billetterie PSA et intégration ITSM
  • Plusieurs techniciens (jusqu’à 3) lors d’une même session d’assistance
  • Chat
  • Appel vocal en cours de session
  • Transfert de fichiers (notamment par copier-coller et glisser-déposer)
  • Enregistrement de la session
  • Multi-to-Multi monitor
  • Partage d’écran via un lien Web
  • Gestion des rôles et des accès des utilisateurs
  • Regroupement des utilisateurs et des ordinateurs
  • Module complémentaire Splashtop Antivirus avec la technologie Bitdefender
  • Licences d’accès à distance pour les utilisateurs
  • Informations gratuites sur les vulnérabilités
  • Module complémentaire de gestion autonome des terminaux
  • Actions en arrière-plan
  • Fonctionnalités de sécurité avancées telles que la journalisation SIEM, la liste blanche d’IP, l’enregistrement des sessions dans le cloud, et bien plus encore.
  • Accès sans surveillance à Android
  • Workflow avancé pour les services d’assistance
  • Possibilité d’ajouter Splashtop Augmented Reality et Splashtop Connector

Points forts des fonctionnalités Remote Support

Sélectionnez les onglets pour voir les principales fonctionnalités de chaque forfait.

Remote Support SOS comprend les fonctionnalités suivantes :

Blue icon of a computer monitor connected to a network with a padlock symbol, representing computer or network security and data protection.

Contrôle à distance pour les appareils gérés

Obtenez un accès à distance instantané à des machines Windows, Mac et Linux depuis n’importe quel appareil, en présence ou non de l’utilisateur final.

Blue icon showing a password entry field with three dots and a clock symbol in front, suggesting time-based password or timed authentication.

Soutien à la demande

Fournissez une assistance rapide et ponctuelle aux utilisateurs finaux sur leurs ordinateurs et appareils mobiles via un code de session, sans agent préinstallé.

Chat icon

Chat

Vous avez besoin de communiquer avec l’utilisateur pendant vos sessions à distance ? Lancez un chat avec l’utilisateur sur l’ordinateur distant pendant une session ou en dehors d’une session.

Connected dots icon

Intégration aux solutions de tickets d’assistance et d’ITSM

S’intègre aux principales solutions de gestion de tickets PSA et ITSM, notamment Freshservice, Freshdesk, Zendesk, Spiceworks Help Desk, Jira et Microsoft Teams.

Elevate to admin icon

Elever à l'administration

Lorsque vous ouvrez une session utilisateur Windows, vous pouvez vous attribuer des autorisations administrateur afin d’interagir avec l’UAC, d’effectuer des opérations réservées aux admins et de redémarrer la machine ou lancer une nouvelle connexion.

Two users remoting into one computer icon

Plusieurs techniciens dans une seule session d’assistance

Jusqu’à trois techniciens peuvent se connecter et collaborer au cours d’une même session d’assistance (nécessite un abonnement multi-licences).

Voice call icon

Appel vocal

Renforcez l’efficacité de vos interventions grâce aux appels vocaux en cours de session, qui offrent aux utilisateurs un moyen supplémentaire de communiquer pendant les sessions de téléassistance.

A blue outline of an eye is centered on a graph-like background, with one arrow pointing upward and to the right, suggesting vision, view, or data visualization.

Informations gratuites sur les vulnérabilités

Bénéficiez d’une meilleure visibilité sur les CVE (vulnérabilités et expositions courantes) et les KEV (vulnérabilités connues exploitées) et obtenez des informations basées sur l’IA pour vous aider à hiérarchiser les vulnérabilités à corriger.

A blue icon showing two squares connected by a winding line with arrows at each end, indicating a process or workflow between the two squares on a light background.

Actions en arrière-plan

Accédez à des outils système tels que le gestionnaire des tâches, l’éditeur de registre, le gestionnaire d’appareils, le gestionnaire de services et la commande à distance sans interrompre l’utilisateur final.

Endpoint Monitoring and Management icon

Gestion autonome des terminaux (Module complémentaire)

Surveillez, gérez et mettez à jour efficacement les appareils grâce à la gestion des correctifs en temps réel, au déploiement de logiciels, aux tableaux de bord, aux politiques et plus encore, le tout à partir de la console Splashtop. En savoir plus

Enterprise RemoteSupport comprend toutes les fonctionnalités de SOS, plus :

Blue outline of a computer monitor with a padlock in front of it, symbolizing computer security or protected access.

Fonctions de sécurité avancées

Grâce à des fonctionnalités telles que la 2FA, la MFA au niveau des terminaux, l’enregistrement des audits de session et le chiffrement E2E, vos équipes informatiques ont un contrôle total sur la sécurisation de l’accès à distance.

Unattended Android access icon

Accès sans surveillance à Android

Accédez à distance aux téléphones et tablettes Android depuis votre PC (Windows ou Mac) ou vos appareils iOS et Android, même sans surveillance, afin d’accomplir vos tâches informatiques et d’assistance en toute simplicité.

Blue line drawing of a headset with a microphone, representing customer support or a call center.

Workflow avancé pour les services d’assistance

Fournissez un support à la demande avancé, avec regroupement de techniciens, gestion des canaux de service et liens d’invitation, demandes de support via SOS Call et widgets de formulaire web, routage des sessions, et plus encore.

Blue outline illustration of a 3D cube with a hand icon below it, pointing upward as if selecting or interacting with the cube, on a light gray background.

Augmented Reality (module complémentaire)

Connectez-vous à des sites distants et résolvez les problèmes en direct grâce au partage de caméra et aux annotations en réalité augmentée. Ajoutez cette fonctionnalité avec le module complémentaire Splashtop Enterprise Augmented Reality.

Blue icon of a USB cable with two connectors, one on each end, depicted on a light gray background.

Splashtop Connector (module complémentaire)

Assurez la sécurité des connexions RDP, VNC et SSH aux ordinateurs et serveurs sans utiliser de VPN ni installer d’agent d’accès à distance. Ajoutez Splashtop Connector à votre abonnement Splashtop Enterprise.

La solution logicielle de support à distance la mieux notée

Les équipes informatiques et les entreprises du monde entier lui font confiance pour fournir une assistance sécurisée, rapide et fiable qui améliore la productivité, l’efficacité et la satisfaction des utilisateurs.

Passez à Splashtop
Six G2 award badges for Summer 2023, labeled: Grid Leader, Highest User Adoption, Best Est. ROI, Easiest Setup, Easiest To Use, and Fastest Implementation. Each badge has colored accents and the G2 logo.


De nos clients satisfaits

TrustRadius logo featuring a stylized blue TR geometric design above the word TrustRadius written in bold blue letters.

Un poids incroyable en moins sur mes épaules

« Pour toute organisation à la recherche d’une solution de bureau à distance facile à gérer, peut-être pour permettre à ses employés d’accéder à distance à leurs ordinateurs ou pour fournir une assistance informatique à distance, je dirais qu’il ne faut pas chercher plus loin que Splashtop. »

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Avis vérifié

Administrateur en technologies de l’information – Gouvernement

De nos clients satisfaits

TrustRadius logo featuring a stylized blue TR geometric design above the word TrustRadius written in bold blue letters.

Tout simplement le meilleur

« De tous les logiciels de support à distance que j’ai utilisés, celui-ci est le plus simple et le plus fiable. Nous pouvons facilement accéder aux ordinateurs et effectuer toutes les tâches nécessaires, tout en prenant en charge tous les systèmes d’exploitation utilisés par les clients, y compris Windows, Mac OS et Linux. »

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Avis vérifié

Directeur des technologies de l’information – Entreprise du secteur du divertissement

De nos clients satisfaits

The image shows the white letter G and number 2 combined into a logo within a solid orange-red circle.

Outil fiable et rapide pour assister les clients

« L’accès sans surveillance est suffisamment rapide et facile pour les utilisateurs finaux qui ont peu ou pas d’expérience en informatique. Une fois connecté, le logiciel est simple mais suffisamment robuste pour fournir des performances suffisantes pour exécuter toutes les fonctions nécessaires. Il est devenu indispensable pour notre entreprise et est utilisé en permanence. »

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Treldon H.

Responsable du support produit, Petite entreprise

De nos clients satisfaits

The image shows the white letter G and number 2 combined into a logo within a solid orange-red circle.

Le meilleur produit que j’ai utilisé pour la téléassistance

« J’utilise Splashtop Remote Support depuis près de dix ans maintenant. Ils ont constamment apporté des améliorations qui montrent qu’ils comprennent les besoins des PME et des prestataires de services. La mise en œuvre s’est déroulée sans aucun problème. »

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David M.

Directeur des technologies de l’information, marché intermédiaire (51 à 1 000 employés)

De nos clients satisfaits

« J’utilise Splashtop et j’ai été étonné par la qualité du produit et des connexions. Il était logique d’abandonner mon abonnement à TeamViewer, beaucoup plus coûteux, pour Splashtop. Il fait tout ce dont j’ai besoin sans me ruiner. Certains de mes collègues utilisent Splashtop depuis des années et l’adorent également. »

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Todd Lincoln

Directeur, TML Consulting

De nos clients satisfaits

« Splashtop est facile à utiliser pour les agents de support à distance et les utilisateurs assistés. Simple à installer, interface utilisateur intuitive. J’ai trouvé l’affichage beaucoup plus rapide que celui de AnyDesk et TeamViewer. »

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Alan Adler

Propriétaire, Standout Designs

De nos clients satisfaits

« Splashtop fournit tout ce dont nous avons besoin dans une application d’assistance à la demande. Il est facile à utiliser pour nos clients et le prix est imbattable. Nous vous le recommandons vivement ! »

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Colin Pearce

Fondateur, Inderly

De nos clients satisfaits

« Après avoir utilisé d'autres logiciels, LogMeIn, TeamViewer, etc., j'ai trouvé que Splashtop était le plus rapide et le plus fiable. J'ai trouvé que Splashtop était le plus rapide et le plus fiable. Les personnes qui bénéficient de l'assistance trouvent également que le logiciel de télé-assistance de Splashtop est parmi les plus faciles à utiliser et qu'il fonctionne bien. »

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Michael Tott

Fore Computers

De nos clients satisfaits

« Je dois dire que je suis extrêmement impressionné par la gamme de produits Splashtop. C'est de loin le meilleur rapport qualité-prix dans le domaine de l'assistance/accès à distance. J'aime la simplicité et la fiabilité, et mes clients l'aiment aussi. Un produit exceptionnel. »

Author Placeholder Image

Steven Levin

Imagine Networks

De nos clients satisfaits

« J'utilise TeamViewer et LogMeIn pour la téléassistance depuis des années. Puis Splashtop est arrivé, et il est plus rapide et moins cher. Interface utilisateur simple, très efficace et EXCELLENT SERVICE CLIENT ! »

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Nick Kapinakis

Integrated Intellinet Quality Systems

GARTNER est une marque déposée et une marque de service, et PEER INSIGHTS est une marque déposée de Gartner, Inc. et/ou de ses filiales aux États-Unis et dans le monde, et sont utilisées ici avec autorisation. Tous droits réservés. Le contenu de Gartner Peer Insights contient les opinions d’utilisateurs finaux sur la base de leurs propres expériences. Il ne doit pas être interprété comme une affirmation factuelle et ne représente pas non plus le point de vue de Gartner ou de ses filiales. Gartner ne soutient aucun fournisseur, produit ou service décrit dans ce contenu et ne donne aucune garantie, expresse ou implicite, quant à son exactitude ou à son exhaustivité, notamment aucune garantie de qualité marchande ou d’adéquation à un usage particulier.

Protection des données et sécurité avancées

Sécurité de niveau supérieur. Une tranquillité d’esprit inégalée.

  • Blue line icon of a safe with a circular combination lock on the front, depicted on a light background.

    Infrastructure sécurisée

    Un hébergement sécurisé dans le cloud et sur site, avec une détection des intrusions 24h/24 et 7j/7 et des certifications SOC 2 et 3, signifie que vos ordinateurs, vos utilisateurs et vos données restent protégés.

    En savoir plus
  • Blue outline of a computer monitor with a padlock in front of it, symbolizing computer security or protected access.

    Fonctions de sécurité avancées

    Grâce à des fonctionnalités telles que la 2FA, la MFA au niveau des terminaux, l’enregistrement des audits de session et le chiffrement E2E, vos équipes informatiques ont un contrôle total sur la sécurisation de l’accès à distance.

    En savoir plus
  • Blue GDPR text in bold capital letters, centered over a stylized globe outline, representing the General Data Protection Regulation and global data privacy.

    Normes et conformité

    Une attention continue au respect des normes de confidentialité et de sécurité les plus élevées (telles que ISO/IEC 27001, SOC2 et RGPD) offre l’assurance de savoir que vous êtes protégé et conforme.

    En savoir plus

FAQs

Qu'est-ce qu'un technicien / utilisateur simultané ?
Quelle est la différence entre les licences Remote Access et Remote Support ?
Quelle est la différence entre une assistance sous surveillance et une assistance sans surveillance ?
À combien d’ordinateurs ou d’appareils puis-je accéder simultanément ?
Deux personnes peuvent-elles accéder à un ordinateur distant simultanément ?
Comment puis-je accéder aux fonctionnalités de gestion des terminaux ?
Où puis-je télécharger Splashtop ?
Comment puis-je modifier ou compléter un abonnement existant ?
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