Travaillez plus intelligemment cette saison fiscale en accédant à distance à QuickBooks et au logiciel de comptabilité

Solutions d’accès à distance pour QuickBooks et la comptabilité
Accès facile, fiable et sécurisé aux ordinateurs et à la comptabilité de vos clients
Accessibilité pour les professionnels de la comptabilité ayant des exigences fiscales toute l'année
Avec Splashtop, vous pouvez vous connecter à distance en toute sécurité aux ordinateurs de vos clients, gérer leur version de QuickBooks ou accéder à un logiciel de comptabilité pour classer tous les documents relatifs aux impôts.
Avec Splashtop Remote Access, vous pouvez :
Accéder et contrôler à distance QuickBooks et d’autres logiciels de comptabilité
Économiser de l’argent en réduisant les déplacements chez les clients ou en achetant moins de licences logicielles
Accéder à distance aux logiciels de votre client selon vos besoins
Imprimer à distance les comptes de résultat et autres documents
Travailler de manière productive en déplacement ou depuis le confort de votre domicile
Souscrire un abonnementEssai gratuit
Pour 1 utilisateur sous licence
Remote Access Solo
Accès à 2 ordinateurs maximum
8 CA$ /mois
Facturé annuellement 96 CA$
Pour les particuliers et les petites équipes
Remote Access Pro
Accès à 10 ordinateurs par licence
A partir de 11 CA$ /mois
Facturé annuellement 130 CA$
Pour les entreprises et les utilisateurs intensifs
Enterprise
Bénéficiez de fonctionnalités avancées telles que l'authentification unique, le contrôle granulaire des fonctionnalités, la redirection des périphériques USB et des stylets, et bien plus encore !
Pour les équipes informatiques chargées de la gestion des terminaux
Splashtop AEM
Une gestion centralisée des terminaux permettant de surveiller, de mettre à jour et d’entretenir les appareils des cabinets d’expertise comptable à grande échelle.
Avantages de l’accès à distance avec Splashtop pour les comptables
QuickBooks d'accès à distance
Vous avez besoin d’accéder à QuickBooks mais l’ordinateur se trouve ailleurs ? Facile ! Il suffit de dégainer votre appareil, de vous connecter à distance et de prendre le contrôle du poste de travail afin d’accéder à QuickBooks.
Travaillez à distance et restez productif
L'accès à distance vous donne la liberté de travailler où que vous soyez, y compris le confort de votre foyer. Faites le travail en étant assis sur votre canapé préféré. Prenez une longueur d'avance en effectuant des tâches en dehors des heures normales de travail.
Plug and Play - Utilisez n’importe quel appareil
Vous n'avez pas votre ordinateur portable devant vous? Aucun problème. Utilisez votre tablette ou votre smartphone pour accéder à distance et contrôler vos ordinateurs. Tout ce dont vous avez besoin est l'application Splashtop pour accéder à vos ordinateurs. La configuration prend moins d'une minute.
Réduisez vos déplacements
Moins de déplacements signifie que vous pouvez terminer vos tâches plus tôt. Finir vos tâches plus tôt signifie que vous travaillerez moins. Il n'y a pas de plus grand avantage pour un comptable pendant la saison occupée que de réduire le nombre d'heures de travail.
Imprimez à distance les formulaires 1099, transférez des fichiers, et plus encore !
Imprimez à distance des fichiers depuis les ordinateurs de vos clients vers votre imprimante locale . Transférez des documents importants de leur ordinateur vers le vôtre. Formez vos clients à distance et montrez-leur quoi faire. Ces possibilités sont infinies!
Assurer la sécurité et la confidentialité
La sécurité des données de chacun est assurée, tant pour vos clients que pour vous-même. Entre les connexions chiffrées, les options de mot de passe à plusieurs niveaux, l’authentification à deux facteurs et d’autres fonctions de sécurité, vos données sont bien protégées. Découvrez plus en détail la sécurité de Splashtop.