La meilleure alternative à LogMeIn en 2023

Meilleure alternative à LogMeIn en 2026
Économisez jusqu’à 80 % en choisissant Splashtop
Pourquoi envisager de passer de LogMeIn à Splashtop
Vous cherchez une meilleure alternative à LogMeIn Pro, LogMeIn Central ou LogMeIn Rescue ?
Des milliers d'entreprises, de prestataires informatiques et de particuliers sont déjà passés de LogMeIn à Splashtop, et il n'est pas difficile de comprendre pourquoi :
Splashtop propose des solutions d’accès à distance au meilleur rapport qualité-prix, vous permettant d’économiser jusqu’à 80 % par an par rapport à LogMeIn. Consultez notre comparaison des prix entre Splashtop et LogMeIn
Splashtop offre des connexions à distance sécurisées et ultra performantes, avec un streaming 4K à 40 images par seconde
Splashtop maximise votre productivité en prenant en charge sans effort plus de 100 000 terminaux et en offrant une suite complète d’outils et de fonctionnalités de premier plan pour un travail à distance optimal
Splashtop est doté des meilleurs outils et fonctionnalités pour travailler à distance
Splashtop obtient les meilleurs scores de satisfaction client de la part des utilisateurs et des sites d’évaluation
Choisissez votre alternative à LogMeIn : découvrez les solutions Splashtop
Alternative LogMeIn Pro
Le meilleur bureau à distance - Splashtop
A partir de 8 CA$ /mois
Accédez à vos ordinateurs à distance, depuis n’importe quel appareil. Accédez à vos ordinateurs à distance, depuis n’importe quel appareil. Parfait pour les particuliers ou les entreprises qui souhaitent permettre aux utilisateurs de travailler depuis leur domicile. (Comparaison des prix de LogMeIn Pro)
LogMeIn Rescue Alternative
Splashtop Remote Support
A partir de 30 CA$ /mois
Logiciel d'assistance à distance avec ou sans surveillance.
Fournissez une télé-assistance informatique sur demande (QuickSupport) à tout ordinateur, tablette ou appareil mobile.
Alternative à LogMeIn Central
Splashtop AEM
À partir de 155 CA$ par mois* pour 100 terminaux
Logiciel d’assistance à distance et de gestion des terminaux. Accédez aux ordinateurs et aux serveurs de vos clients, surveillez-les et gérez-les à tout moment, où que vous soyez.
* facturation mensuelle. Réductions sur la facturation annuelle disponibles
Rejoignez nos clients satisfaits
Comme beaucoup d'autres professionnels de l'informatique, j'ai été pris de court par la bombe tarifaire de LogMeIn qui nous a laissés, mes clients et moi, à la recherche d'une alternative à cette solution, désormais surévaluée. Après m'être contenté temporairement des solutions gratuites d'autres produits, je suis finalement rentré chez moi à Splashtop. En plus d'être facile à déployer et à dimensionner, Splashtop me donne d'excellentes performances, même sur des connexions sommaires.
Micah Barham - Barham Technologies
Rejoignez nos clients satisfaits
Je veux juste dire à quel point Splashtop Remote Access est un produit génial. Je suis passé de LogMeIn Pro à Splashtop car je rencontrais des problèmes de fiabilité et leur support client ne semblait pas du tout disposé à les résoudre.
Simon White - CTO & Founder, TheYachtMarket.com
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Chez Ultimate IT Guys, nous effectuons la plupart de notre travail à distance. Nous avons trouvé Splashtop facile à utiliser, fiable, sécurisé et rentable, à la fois pour nos informaticiens et pour nos clients en télétravail. Nous sommes passés de LogMeIn à Splashtop en raison des augmentations de prix constantes et de la baisse du niveau d’assistance de LogMeIn.
Cleatus Davis - Ultimate IT Guys
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J’avais déjà utilisé LogMeIn auparavant. Splashtop est beaucoup moins cher et plus facile à configurer pour les utilisateurs avec un accès contrôlé aux machines. J’aime avoir les journaux de session et d’historique. Ils m’ont été extrêmement utiles.
David Bakker - Hendrik’s Greenhouses
Les utilisateurs de Capterra préfèrent Splashtop à LogMeIn
Vous avez déjà une licence LogMeIn ? Pas besoin d’attendre !
Obtenez jusqu’à 3 mois supplémentaires avec Splashtop : une alternative de premier plan à LogMeIn
Trouvez la solution d’accès à distance parfaite au meilleur prix
Chaque solution Splashtop est conçue pour un cas d'utilisation spécifique, ce qui signifie que vous obtiendrez tous les meilleurs outils et fonctionnalités dont vous avez besoin au meilleur prix. Que vous ayez besoin d'une solution de contrôle à distance pour le travail à domicile, le travail à distance, l'accès à des laboratoires à distance ou le support à distance, Splashtop a la solution qu'il vous faut.
Splashtop propose des solutions d’accès à distance et de téléassistance avec des fonctionnalités telles que le transfert de fichiers par glisser-déposer, le chat, l’impression à distance, etc., garantissant une connectivité et une productivité sans faille.
Une alternative d’accès à distance sécurisé et à haut débit à LogMeIn pour tous les appareils
Splashtop est compatible avec tous vos systèmes d’exploitation et offre un accès à distance multiplateforme. Obtenez un accès à distance aux ordinateurs Windows et Mac depuis n’importe quel autre appareil Windows, Mac, iOS, Android ou Chromebook. Le service informatique peut accéder à tout ordinateur, tablette ou appareil mobile pour fournir une assistance à distance.
La rapidité des connexions à distance permet de réaliser des travaux de montage vidéo, de mixage audio, de synchronisation labiale et de conception CAO 3D lors des sessions.
De plus, Splashtop vous offre la tranquillité d’esprit grâce à ses fonctions et pratiques de sécurité avancées (protocole TLS et chiffrement AES 256 bits notamment) et à sa conformité aux normes et réglementations sectorielles et gouvernementales, notamment ISO 27001, SOC 2, RGPD, CCPA, HIPAA et FERPA.
Un support client de premier ordre et des options d’abonnement flexibles avec Splashtop
Splashtop s’engage à offrir un service client exceptionnel. Des équipes de support sont présentes en Californie, au Japon, à Taiwan, en Chine, à Singapour et à Amsterdam pour vous permettre d’entrer facilement en contact avec un interlocuteur humain. Tous nos clients, nouveaux ou existants, peuvent appeler les lignes téléphoniques internationales de Splashtop pour parler avec notre équipe de support.
Contrairement à d'autres logiciels d'accès à distance, vous pouvez facilement modifier les paramètres de votre abonnement en ajoutant ou en supprimant des licences, le mettre à niveau ou l'annuler.
4 étapes pour passer de LogMeIn à Splashtop
La transition de LogMeIn vers Splashtop est rapide, simple et économique. Suivez ces étapes pour commencer :
Étape 1 : Créer votre compte Splashtop : souscrivez à l’abonnement Splashtop qui correspond à vos besoins. Vous pouvez commencer par un essai gratuit pour découvrir les fonctionnalités sans risque.
Étape 2 : Installer Splashtop Streamer sur vos appareils : téléchargez et installez l’application légère Splashtop Streamer sur les appareils auxquels vous souhaitez accéder à distance. Cela vous permettra de vous connecter en toute sécurité à tout moment.
Étape 3 : Configurer l’application Splashtop sur vos appareils : installez l’application Splashtop Business sur vos appareils (Windows, Mac, iOS, Android, Chromebook ou navigateur Web). Connectez-vous à votre compte et vos ordinateurs apparaîtront instantanément.
Étape 4 : Se connecter instantanément et commencez à travailler : cliquez sur un ordinateur dans l’application Splashtop pour lancer une session à distance sécurisée et hautement performante. Profitez d’un streaming 4K fluide, du transfert de fichiers, de la prise en charge de plusieurs écrans et bien plus encore, le tout pour un coût bien inférieur à celui de LogMeIn.