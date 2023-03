La meilleure alternative à LogMeIn en 2023

Splashtop est compatible avec tous vos systèmes d’exploitation et offre un accès à distance multiplateforme. Obtenez un accès à distance aux ordinateurs Windows et Mac depuis n’importe quel autre appareil Windows, Mac, iOS, Android ou Chromebook. Le service informatique peut accéder à tout ordinateur, tablette ou appareil mobile pour fournir une assistance à distance.

La rapidité des connexions à distance permet de réaliser des travaux de montage vidéo, de mixage audio, de synchronisation labiale et de conception CAO 3D lors des sessions.

De plus, Splashtop vous offre la tranquillité d’esprit grâce à ses fonctions et pratiques de sécurité avancées (protocole TLS et chiffrement AES 256 bits notamment) et à sa conformité aux normes et réglementations sectorielles et gouvernementales, notamment le SOC 2, le RGPD, la CCPA, l’HIPAA et la FERPA.