Assistance sur site lorsque vous êtes hors site

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Splashtop Tutorials - Splashtop AR
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Logiciel de support à distance avec réalité augmentée

Résolvez les problèmes jusqu’à 50 % plus rapidement avec Splashtop Augmented Reality (AR)

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Avantages des logiciels d’assistance à distance en réalité augmentée

  • A blue icon showing three cylindrical bars of increasing height from left to right, resembling a bar graph or chart, on a light gray background.

    Augmenter la productivité

    Permettez aux techniciens de prendre en charge plusieurs sites éloignés et réduisez le nombre d’interventions sur le terrain

  • Blue icon showing a computer monitor with an arrow pointing toward a document, symbolizing file transfer or download from a computer to a document.

    Partager et collaborer

    Donnez au personnel non technique sur site les moyens de résoudre les problèmes et d’aider les apprentis sur le terrain

  • Blue outline icon of a hand holding a wrench, symbolizing tools, repair, or technical support, on a light gray background.

    Résolvez les problèmes plus rapidement

    Réduire les temps d’arrêt et résoudre les problèmes grâce aux annotations interactives

  • A blue outline of a smartphone with a connected line leading to a 3D cube, suggesting a concept of augmented reality or virtual object integration with mobile devices.

    Améliorer la satisfaction

    Donnez aux employés et aux clients les moyens de résoudre les problèmes techniques grâce à des conseils expérimentés 

Holding smartphone, viewing a server rack through the camera, with augmented reality arrows on the phone screen pointing to key areas

Comment fonctionnent les logiciels de support à distance en réalité augmentée

  • Se connecter : accédez à l’appareil photo d’un périphérique mobile et visualisez à distance son environnement comme si vous étiez sur place.

  • Collaborer : visualisez virtuellement le problème et travaillez avec le personnel sur site comme si vous étiez présent. 

  • Résoudre : réduisez les temps d’arrêt en utilisant des annotations en réalité augmentée pour résoudre les problèmes sans techniciens sur site. 


Principales fonctionnalités de la téléassistance Splashtop AR

  • Annotations AR interactives bidirectionnelles
  • Partage de caméra et communication VoIP
  • Contrôle à distance de la lampe de poche
  • Enregistrement de la session
  • Gestion des appareils des utilisateurs
  • Enregistrement de la session
  • Et plus encore !
A modern restaurant interior with wooden tables, black chairs, hanging lights, indoor plants, and a large decorative tree, creating a warm and inviting atmosphere.

Étude de cas

Plus de 1 000 terminaux. 46 sites. Aucune difficulté.

Découvrez comment Peter Pane Restaurants a pu fournir une assistance à distance à la demande en utilisant la réalité augmentée pour réduire les temps d’arrêt de ses appareils.

Lire l'étude de cas

Ressources

Splashtop Augmented Reality (AR) - Article d’assistance

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FAQ

En quoi une logiciel d’assistance à distance basé sur la réalité augmentée est-il plus performant que le chat vidéo ?
Comment les logiciels de support à distance basés sur la réalité augmentée peuvent-ils réduire les coûts opérationnels ?
Les logiciels de téléassistance basés sur la RA sont-ils sécurisés ?