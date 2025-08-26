Assistance sur site lorsque vous êtes hors site

Logiciel de support à distance avec réalité augmentée
Résolvez les problèmes jusqu’à 50 % plus rapidement avec Splashtop Augmented Reality (AR)
Avantages des logiciels d’assistance à distance en réalité augmentée
Augmenter la productivité
Permettez aux techniciens de prendre en charge plusieurs sites éloignés et réduisez le nombre d’interventions sur le terrain
Partager et collaborer
Donnez au personnel non technique sur site les moyens de résoudre les problèmes et d’aider les apprentis sur le terrain
Résolvez les problèmes plus rapidement
Réduire les temps d’arrêt et résoudre les problèmes grâce aux annotations interactives
Améliorer la satisfaction
Donnez aux employés et aux clients les moyens de résoudre les problèmes techniques grâce à des conseils expérimentés
Comment fonctionnent les logiciels de support à distance en réalité augmentée
Se connecter : accédez à l’appareil photo d’un périphérique mobile et visualisez à distance son environnement comme si vous étiez sur place.
Collaborer : visualisez virtuellement le problème et travaillez avec le personnel sur site comme si vous étiez présent.
Résoudre : réduisez les temps d’arrêt en utilisant des annotations en réalité augmentée pour résoudre les problèmes sans techniciens sur site.
Principales fonctionnalités de la téléassistance Splashtop AR
- Annotations AR interactives bidirectionnelles
- Partage de caméra et communication VoIP
- Contrôle à distance de la lampe de poche
- Enregistrement de la session
- Gestion des appareils des utilisateurs
- Enregistrement de la session
- Et plus encore !
Étude de cas
Plus de 1 000 terminaux. 46 sites. Aucune difficulté.
Découvrez comment Peter Pane Restaurants a pu fournir une assistance à distance à la demande en utilisant la réalité augmentée pour réduire les temps d’arrêt de ses appareils.