Prix de l'accès et de l'assistance à distance

Forfaits et prix de Splashtop
Solutions sécurisées, dotées de performances élevées et à prix compétitifs à partir de 8 CA$ par mois.
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Solo
8 CA$ / mois
Facturé annuellement 96 CA$
Pour les utilisateurs individuels
- Accès sans surveillance à partir de n’importe quel appareil
- Configuration facile
- Transfert de fichiers (y compris par glisser-déposer)
- Impression à distance et plus encore
Pour les utilisateurs individuels
- Accès sans surveillance à partir de n’importe quel appareil
- Configuration facile
- Transfert de fichiers (y compris par glisser-déposer)
- Impression à distance et plus encore
Pro
11 CA$ / mois / utilisateur
Facturé annuellement 130 CA$ par utilisateur
Pour les particuliers et les petites équipes qui ont besoin de productivité en matière de télétravail
Tout dans Solo Plus
- Soutien multi-moniteurs
- Gestion des rôles et de l’accès des utilisateurs
- Chat et enregistrement des sessions
- Plusieurs utilisateurs (jusqu’à 3) sur un seul ordinateur
Pour les particuliers et les petites équipes qui ont besoin de productivité en matière de télétravail
Tout dans Solo Plus
- Soutien multi-moniteurs
- Gestion des rôles et de l’accès des utilisateurs
- Chat et enregistrement des sessions
- Plusieurs utilisateurs (jusqu’à 3) sur un seul ordinateur
Performance
17 CA$ / mois / utilisateur
Facturé annuellement 200 CA$ par utilisateur
L’expérience de télétravail ultime
Tout dans Pro Plus
- Précision des couleurs 4:4:4
- Jusqu’à 240 FPS
- Son haute fidélité
- Stylet à distance et Wacom Bridge
- Redirection des périphériques USB et plus encore
L’expérience de télétravail ultime
Tout dans Pro Plus
- Précision des couleurs 4:4:4
- Jusqu’à 240 FPS
- Son haute fidélité
- Stylet à distance et Wacom Bridge
- Redirection des périphériques USB et plus encore
Enterprise
Contactez-nous pour obtenir des licences et des tarifs personnalisés
Pour une sécurité, une gérabilité et un contrôle d’accès avancés
Tout dans Performance Plus
- Intégration de la SSO
- Contrôles d’accès granulaires, planification des accès, journalisation SIEM
- Accès sans surveillance aux appareils Android/IoT
- API, liste blanche d’adresses IP, enregistrement dans le cloud, Connector, etc.
Pour une sécurité, une gérabilité et un contrôle d’accès avancés
Tout dans Performance Plus
- Intégration de la SSO
- Contrôles d’accès granulaires, planification des accès, journalisation SIEM
- Accès sans surveillance aux appareils Android/IoT
- API, liste blanche d’adresses IP, enregistrement dans le cloud, Connector, etc.
Remote Support - SOS
A partir de
30 CA$ / mois/ licence d'utilisateur simultané
Facturé chaque année 349 CA$ ou 529 CA$ par utilisateur simultané
- Accès à un nombre illimité d'ordinateurs et d'appareils mobiles à la demande via un code de session
- Contrôle et assistance à distance des terminaux gérés, en présence ou non d'un utilisateur final.
- Option 1 : Obtenez 10 ordinateurs gérés par licence d'utilisateur
- Option 2 : Obtenez 300 ordinateurs gérés par licence d'utilisateur
- Chaque licence donne accès à des ordinateurs gérés supplémentaires, jusqu'à 1 200. Par exemple, pour l'option 2 :
- 1 licence : 300 ordinateurs gérés
- 2 licences : 600 ordinateurs gérés
- 3 licences : 900 ordinateurs gérés
- 4+ licences : 1 200 ordinateurs gérés
- Module complémentaire de gestion des terminaux pour l’application de correctifs, la surveillance et la remédiation en temps réel
- Accès à un nombre illimité d'ordinateurs et d'appareils mobiles à la demande via un code de session
- Contrôle et assistance à distance des terminaux gérés, en présence ou non d'un utilisateur final.
- Option 1 : Obtenez 10 ordinateurs gérés par licence d'utilisateur
- Option 2 : Obtenez 300 ordinateurs gérés par licence d'utilisateur
- Chaque licence donne accès à des ordinateurs gérés supplémentaires, jusqu'à 1 200. Par exemple, pour l'option 2 :
- 1 licence : 300 ordinateurs gérés
- 2 licences : 600 ordinateurs gérés
- 3 licences : 900 ordinateurs gérés
- 4+ licences : 1 200 ordinateurs gérés
- Module complémentaire de gestion des terminaux pour l’application de correctifs, la surveillance et la remédiation en temps réel
Remote Support - Enterprise
Contactez-nous pour obtenir des licences et des tarifs personnalisés
Pour les équipes qui ont besoin de tout dans SOS plus
- Sécurité renforcée avec SSO (authentification unique), contrôles d'accès granulaires, liste blanche d'adresses IP et enregistrement sur cloud
- Support TI avancé avec service desk, sans surveillance Android access, et APIs
- Plus de 1 200 appareils gérés
Pour les équipes qui ont besoin de tout dans SOS plus
- Sécurité renforcée avec SSO (authentification unique), contrôles d'accès granulaires, liste blanche d'adresses IP et enregistrement sur cloud
- Support TI avancé avec service desk, sans surveillance Android access, et APIs
- Plus de 1 200 appareils gérés
Autonomous Endpoint Management
- Automatisez la gestion des correctifs et les mises à jour logicielles pour rationaliser vos opérations informatiques
- Surveillez l’état des appareils en temps réel, pour une résolution proactive des problèmes
- Bénéficiez d’un contrôle centralisé sur plusieurs terminaux, en minimisant les interventions manuelles
- Également disponible en tant que module complémentaire avec les licences SOS et Enterprise Remote Support
- Automatisez la gestion des correctifs et les mises à jour logicielles pour rationaliser vos opérations informatiques
- Surveillez l’état des appareils en temps réel, pour une résolution proactive des problèmes
- Bénéficiez d’un contrôle centralisé sur plusieurs terminaux, en minimisant les interventions manuelles
- Également disponible en tant que module complémentaire avec les licences SOS et Enterprise Remote Support
Module complémentaire Splashtop Antivirus avec la technologie Bitdefender
- Protégez-vous contre les virus, les malwares et les ransomwares
- Déployez en toute simplicité un antivirus et gérez des politiques personnalisées à partir de Splashtop
- Faites des économies grâce à des prix bas exclusifs pour les clients Splashtop
- Protégez-vous contre les virus, les malwares et les ransomwares
- Déployez en toute simplicité un antivirus et gérez des politiques personnalisées à partir de Splashtop
- Faites des économies grâce à des prix bas exclusifs pour les clients Splashtop
Bitdefender GravityZone EDR
- Détectez, analysez et répondez aux cybermenaces avancées en temps réel grâce à la détection et à la réponse avancées des terminaux
- Améliorez la visibilité sur les terminaux, les réseaux et les environnements cloud pour une protection complète
- Détectez, analysez et répondez aux cybermenaces avancées en temps réel grâce à la détection et à la réponse avancées des terminaux
- Améliorez la visibilité sur les terminaux, les réseaux et les environnements cloud pour une protection complète
Sécurité Wi-Fi Foxpass
- Protégez-vous contre les cyberattaques et les fuites de données à l’aide d’une solution de sécurité Wi-Fi complète
- Veillez à la sécurité et au respect de la vie privée - empêchez les invités et les étudiants d’accéder au réseau du personnel
- Déploiement flexible et robuste pour une authentification avec ou sans mot de passe
- Protégez-vous contre les cyberattaques et les fuites de données à l’aide d’une solution de sécurité Wi-Fi complète
- Veillez à la sécurité et au respect de la vie privée - empêchez les invités et les étudiants d’accéder au réseau du personnel
- Déploiement flexible et robuste pour une authentification avec ou sans mot de passe
Secure Workspace
- Plateforme d’accès sécurisé unifiée avec services SSE et SASE
- Accès tiers sécurisé avec accès juste à temps, enregistrement de session, surveillance en direct et plus encore
- Plateforme d’accès sécurisé unifiée avec services SSE et SASE
- Accès tiers sécurisé avec accès juste à temps, enregistrement de session, surveillance en direct et plus encore
Classroom Cloud
39,99 CA$ / enseignant / année
Logiciel de partage d’écran et d’annotation permettant aux enseignants de faire participer l’ensemble de la classe.
Logiciel de partage d’écran et d’annotation permettant aux enseignants de faire participer l’ensemble de la classe.
Mirroring360 Pro
40 CA$ / enseignant / année
Affichez l’écran d’un appareil mobile ou d’un ordinateur sur votre PC ou votre Mac sans câbles.
Affichez l’écran d’un appareil mobile ou d’un ordinateur sur votre PC ou votre Mac sans câbles.
Enterprise pour l’éducation
Améliorez votre expérience d’apprentissage à distance et en personne grâce à des solutions pour les étudiants, les enseignants et les services informatiques
Améliorez votre expérience d’apprentissage à distance et en personne grâce à des solutions pour les étudiants, les enseignants et les services informatiques
La solution logicielle d’accès et d’assistance à distance la mieux notée
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