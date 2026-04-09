Prix de l'accès et de l'assistance à distance

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Solo

8 CA$ / mois

Facturé annuellement 96 CA$

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Pour les utilisateurs individuels

  • Accès sans surveillance à partir de n’importe quel appareil
  • Configuration facile
  • Transfert de fichiers (y compris par glisser-déposer)
  • Impression à distance et plus encore

Pour les utilisateurs individuels

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Pro

11 CA$ / mois / utilisateur

Facturé annuellement 130 CA$ par utilisateur

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Pour les particuliers et les petites équipes qui ont besoin de productivité en matière de télétravail

Tout dans Solo Plus

  • Soutien multi-moniteurs
  • Gestion des rôles et de l’accès des utilisateurs
  • Chat et enregistrement des sessions
  • Plusieurs utilisateurs (jusqu’à 3) sur un seul ordinateur

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Tout dans Solo Plus

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Le meilleur rapport qualité prix

Performance

17 CA$ / mois / utilisateur

Facturé annuellement 200 CA$ par utilisateur

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L’expérience de télétravail ultime

Tout dans Pro Plus

  • Précision des couleurs 4:4:4
  • Jusqu’à 240 FPS
  • Son haute fidélité
  • Stylet à distance et Wacom Bridge
  • Redirection des périphériques USB et plus encore

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Enterprise

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Pour une sécurité, une gérabilité et un contrôle d’accès avancés

Tout dans Performance Plus

  • Intégration de la SSO
  • Contrôles d’accès granulaires, planification des accès, journalisation SIEM
  • Accès sans surveillance aux appareils Android/IoT
  • API, liste blanche d’adresses IP, enregistrement dans le cloud, Connector, etc.

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  • Contrôles d’accès granulaires, planification des accès, journalisation SIEM
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Remote Support - SOS

A partir de

30 CA$ / mois/ licence d'utilisateur simultané

Facturé chaque année 349 CA$ ou 529 CA$ par utilisateur simultané

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  • Accès à un nombre illimité d'ordinateurs et d'appareils mobiles à la demande via un code de session
  • Contrôle et assistance à distance des terminaux gérés, en présence ou non d'un utilisateur final.
    • Option 1 : Obtenez 10 ordinateurs gérés par licence d'utilisateur
    • Option 2 : Obtenez 300 ordinateurs gérés par licence d'utilisateur
    • Chaque licence donne accès à des ordinateurs gérés supplémentaires, jusqu'à 1 200. Par exemple, pour l'option 2 :
      • 1 licence : 300 ordinateurs gérés
      • 2 licences : 600 ordinateurs gérés
      • 3 licences : 900 ordinateurs gérés
      • 4+ licences : 1 200 ordinateurs gérés
  • Module complémentaire de gestion des terminaux pour l’application de correctifs, la surveillance et la remédiation en temps réel
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Remote Support - Enterprise

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Pour les équipes qui ont besoin de tout dans SOS plus

  • Sécurité renforcée avec SSO (authentification unique), contrôles d'accès granulaires, liste blanche d'adresses IP et enregistrement sur cloud
  • Support TI avancé avec service desk, sans surveillance Android access, et APIs
  • Plus de 1 200 appareils gérés

Pour les équipes qui ont besoin de tout dans SOS plus

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Autonomous Endpoint Management

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  • Automatisez la gestion des correctifs et les mises à jour logicielles pour rationaliser vos opérations informatiques
  • Surveillez l’état des appareils en temps réel, pour une résolution proactive des problèmes
  • Bénéficiez d’un contrôle centralisé sur plusieurs terminaux, en minimisant les interventions manuelles
  • Également disponible en tant que module complémentaire avec les licences SOS et Enterprise Remote Support
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Module complémentaire Splashtop Antivirus avec la technologie Bitdefender

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  • Protégez-vous contre les virus, les malwares et les ransomwares
  • Déployez en toute simplicité un antivirus et gérez des politiques personnalisées à partir de Splashtop
  • Faites des économies grâce à des prix bas exclusifs pour les clients Splashtop
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Bitdefender GravityZone EDR

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  • Détectez, analysez et répondez aux cybermenaces avancées en temps réel grâce à la détection et à la réponse avancées des terminaux
  • Améliorez la visibilité sur les terminaux, les réseaux et les environnements cloud pour une protection complète
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Sécurité Wi-Fi Foxpass

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  • Protégez-vous contre les cyberattaques et les fuites de données à l’aide d’une solution de sécurité Wi-Fi complète
  • Veillez à la sécurité et au respect de la vie privée - empêchez les invités et les étudiants d’accéder au réseau du personnel
  • Déploiement flexible et robuste pour une authentification avec ou sans mot de passe
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Secure Workspace

En savoir plusEssai gratuit
  • Plateforme d’accès sécurisé unifiée avec services SSE et SASE
  • Accès tiers sécurisé avec accès juste à temps, enregistrement de session, surveillance en direct et plus encore
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Classroom Cloud

39,99 CA$ / enseignant / année

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Logiciel de partage d’écran et d’annotation permettant aux enseignants de faire participer l’ensemble de la classe.

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Mirroring360 Pro

40 CA$ / enseignant / année

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Affichez l’écran d’un appareil mobile ou d’un ordinateur sur votre PC ou votre Mac sans câbles.

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Enterprise pour l’éducation

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Améliorez votre expérience d’apprentissage à distance et en personne grâce à des solutions pour les étudiants, les enseignants et les services informatiques

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      La solution logicielle d’accès et d’assistance à distance la mieux notée

      Six G2 award badges for Summer 2023, labeled: Grid Leader, Highest User Adoption, Best Est. ROI, Easiest Setup, Easiest To Use, and Fastest Implementation. Each badge has colored accents and the G2 logo.


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