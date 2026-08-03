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ANTIVIRUS ET PROTECTION ANTI-ARNAQUE PROPULSÉS PAR L’IA

La protection numérique de votre famille

Protégez vos proches contre les menaces en ligne et aidez-les à distance lorsque nécessaire.

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Les arnaques en ligne peuvent toucher n’importe quelle famille

21 Md$Pertes liées aux arnaques signalées aux États-Unis en 2025, en hausse de 26 % par rapport à l’année précédente.

22K+Rapports d’arnaques alimentés par l’IA aux États-Unis, y compris les deepfakes et la compromission des e-mails professionnels.

38 k$Perte moyenne pour les adultes de 60 ans et plus, qui ont perdu au total 7,7 milliards de dollars.

Source : rapport 2025 du FBI sur la cybercriminalité sur Internet

Une protection qui va au-delà d’un antivirus traditionnel

Une protection complète, avec en plus des fonctionnalités qu’un antivirus standard n’offre pas.


Soyez protégé en quelques minutes

  • Choisissez votre offre

    Choisissez le forfait qui vous convient, à vous ou à votre famille.

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    Installez Shield sur votre appareil ou envoyez la configuration à un membre de votre famille.

  • Blue outline icon of a computer monitor with a padlock, representing secure access or device security.

    Vous êtes protégé

    La protection commence à fonctionner discrètement en arrière-plan.

D’après les premiers utilisateurs qui protègent leurs parents, leurs enfants et eux-mêmes.

"A scammer told my dad to install a remote program. Shield blocked it. That one moment paid for itself forever."

Liam B, 37 - son, protecting father

D’après les premiers utilisateurs qui protègent leurs parents, leurs enfants et eux-mêmes.

"Shield let's browse worry-free and not have to worry about clicking something wrong."

Jackson S, 67 - father of 3

D’après les premiers utilisateurs qui protègent leurs parents, leurs enfants et eux-mêmes.

"I used to panic every time Mom said 'someone from Microsoft called.' Now I don't."

Anna T, 53 - daughter, protecting mother

Available plans

Individual

2 computers

$29/ year

$36

*20% off first year

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Best for protecting yourself.

  • Stops unauthorized remote access attempts

  • Malware and anti-scam protection

  • AI-assisted threat detection


Family Lite

5 computers

$48/ year

$60

*20% off first year

Free TrialBuy Now

Best for smaller households.

  • Stops unauthorized remote access attempts

  • Malware and anti-scam protection

  • AI-assisted threat detection

  • Family Guardian alerts

  • Remote Help when someone needs hands-on support


Best Value

Family

10 computers

$69/ year

$99

*30% off first year

Free TrialBuy Now

Best for larger households.

  • Stops unauthorized remote access attempts

  • Malware and anti-scam protection

  • AI-assisted threat detection

  • Family Guardian alerts

  • Remote Help when someone needs hands-on support


FAQ

Qu’est-ce que Splashtop Shield ?
Shield est-il un antivirus complet, ou ai-je besoin d’un autre programme aussi ?
Pourquoi ne pas simplement utiliser l’antivirus fourni avec mon ordinateur ?
Shield peut-il arrêter toutes les arnaques ?
Comment saurai-je que Shield fonctionne, et ralentira-t-il mon ordinateur ?
Y a-t-il un essai gratuit ?
Shield fonctionne-t-il sur les téléphones ?
Puis-je protéger l’ordinateur d’un membre de ma famille depuis un autre endroit ?
Comment mes données sont-elles traitées ?

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