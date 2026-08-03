Les arnaques en ligne peuvent toucher n’importe quelle famille

21 Md$Pertes liées aux arnaques signalées aux États-Unis en 2025, en hausse de 26 % par rapport à l’année précédente. 22K+Rapports d’arnaques alimentés par l’IA aux États-Unis, y compris les deepfakes et la compromission des e-mails professionnels. 38 k$Perte moyenne pour les adultes de 60 ans et plus, qui ont perdu au total 7,7 milliards de dollars.