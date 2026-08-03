ANTIVIRUS ET PROTECTION ANTI-ARNAQUE PROPULSÉS PAR L’IA
La protection numérique de votre famille
Protégez vos proches contre les menaces en ligne et aidez-les à distance lorsque nécessaire.
Les arnaques en ligne peuvent toucher n’importe quelle famille
21 Md$Pertes liées aux arnaques signalées aux États-Unis en 2025, en hausse de 26 % par rapport à l’année précédente.
22K+Rapports d’arnaques alimentés par l’IA aux États-Unis, y compris les deepfakes et la compromission des e-mails professionnels.
38 k$Perte moyenne pour les adultes de 60 ans et plus, qui ont perdu au total 7,7 milliards de dollars.
Source : rapport 2025 du FBI sur la cybercriminalité sur Internet
Une protection qui va au-delà d’un antivirus traditionnel
Une protection complète, avec en plus des fonctionnalités qu’un antivirus standard n’offre pas.
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Vous êtes protégé
La protection commence à fonctionner discrètement en arrière-plan.
D’après les premiers utilisateurs qui protègent leurs parents, leurs enfants et eux-mêmes.
"A scammer told my dad to install a remote program. Shield blocked it. That one moment paid for itself forever."
Liam B, 37 - son, protecting father
D’après les premiers utilisateurs qui protègent leurs parents, leurs enfants et eux-mêmes.
"Shield let's browse worry-free and not have to worry about clicking something wrong."
Jackson S, 67 - father of 3
D’après les premiers utilisateurs qui protègent leurs parents, leurs enfants et eux-mêmes.
"I used to panic every time Mom said 'someone from Microsoft called.' Now I don't."
Anna T, 53 - daughter, protecting mother
Available plans
Individual
$29/ year
$36
*20% off first year
Best for protecting yourself.
Stops unauthorized remote access attempts
Malware and anti-scam protection
AI-assisted threat detection
Family Lite
$48/ year
$60
*20% off first year
Best for smaller households.
Stops unauthorized remote access attempts
Malware and anti-scam protection
AI-assisted threat detection
Family Guardian alerts
Remote Help when someone needs hands-on support
Family
$69/ year
$99
*30% off first year
Best for larger households.
Stops unauthorized remote access attempts
Malware and anti-scam protection
AI-assisted threat detection
Family Guardian alerts
Remote Help when someone needs hands-on support