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Zero Trust simplifié

Plateforme d’accès sécurisé unifiée avec services SSE et SASE

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Harvard University logo with a red shield featuring the Latin word VERITAS on three open books, next to the text HARVARD UNIVERSITY in black capital letters.
The image shows the Warner Bros. logo, featuring a blue shield with the letters WB on the left, next to the words WARNER BROS. in blue, all set against a white background.
The Hyundai logo, featuring a stylized blue H inside an oval, appears next to the word HYUNDAI in bold blue capital letters on a light background.
The CBS logo features a stylized eye symbol to the left of the bold, black letters CBS on a white background.
Marriott logo in red text with a stylized “M” above the word “Marriott,” and the words “Hotels Resorts Suites” below. The background is light gray.
A digital dashboard with cybersecurity icons and shield symbols connecting devices across a world map, highlighting global online security. One device has a red X alert, while others show green check marks.

Abandonnez votre VPN et adoptez l’accès réseau Zero Trust de nouvelle génération (ZTNA)​

Appliquez des politiques Zero Trust et de refus par défaut aux utilisateurs qui accèdent à vos ressources internes. Cette approche est plus rapide et plus sûre qu’un VPN en empêchant les mouvements latéraux et le backhauling du trafic.​


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A laptop screen displays a web page titled Active Sessions, showing a list of user sessions with details like user ID, source IP, country flag, access type, application, and timestamps. The background is blue.

Accès tiers sécurisé avec enregistrement des sessions et surveillance en direct​

Accès juste à temps (JIT) puissant, sans informations d’identification et limité dans le temps avec gestion des accès à privilèges à distance (RPAM). Protégez-vous contre les menaces provenant d’internet et les pertes de données grâce à Remote Browser Isolation (RBI). Prise en charge des environnements AVEC, de l’accès sans client et des appareils non gérés, couvrant à la fois les environnements IT et OT.​


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Sécurité Zero Trust de nouvelle génération

  • Blue outline icon of a computer monitor with a triangular warning sign containing an exclamation mark in front, suggesting a computer or display error or alert.

    Accès réseau Zero Trust

    Une alternative plus sûre et plus rapide aux anciens VPN grâce à la microsegmentation, qui réduit les mouvements latéraux. ​

  • Blue outline icon of an ID card with a user silhouette and horizontal lines, accompanied by a large check mark in a circle, indicating verification or approval.

    Accès du moindre privilège

    Accès sécurisé Zero Trust uniquement à ce qui est nécessaire, en fonction de l’identité, du rôle, de l’appareil et du contexte réseau.​

  • Blue outline icon of a computer monitor with a video camera symbol in the top right corner, suggesting video calling or video conferencing.

    Surveillance des sessions en direct

    Les sessions à distance sont surveillées, contrôlées et enregistrées, avec une visibilité totale sur les activités des utilisateurs. ​

Facilité d’utilisation​

  • A blue line forms a square on the left, then curves upward into a large arrow pointing diagonally to the top right on a light gray background.

    Facilité de déploiement

    Plus de gestion complexe des politiques VPN. L’accès sécurisé et la connectivité peuvent être configurés en quelques minutes.​

  • A blue outline of a clock showing 3 o’clock, with bold hour markers at 12, 1, 2, and 3, on a light gray background.

    Accès juste à temps

    Les utilisateurs ont un accès temporaire aux ressources uniquement en cas de besoin, avec une durée limitée et des autorisations précises.​

  • Blue outline icon of an open laptop connected to a network node below, symbolizing a computer linked to a network. The background is light gray.

    Accès ZTNA sans agent

    L’accès ZTNA sans agent élimine la nécessité d’installer un logiciel et permet une intégration rapide des fournisseurs tiers et des utilisateurs AVEC.​

De nos clients satisfaits

Ce dont nous avions besoin, c’était d’un moyen simple, rapide et facile d’accorder aux gens un accès à distance aux ressources internes depuis n’importe où, en toute sécurité. Avec Splashtop Secure Workspace, nous avons trouvé la solution parfaite.

IT Manager, Community College

De nos clients satisfaits

Je peux dire, d’après mon expérience avec le produit, que beaucoup de réflexion et d’efforts ont été déployés pour le développer et s’assurer de sa sécurité, ce que j’apprécie vraiment.

Manager of Technology, Community College District

De nos clients satisfaits

J’en suis amoureux ! Tout ce que je recherchais en matière d’accès à distance sécurisé pour les utilisateurs à privilèges et les utilisateurs tiers est intégré dans votre produit.

CTO, a Managed Service Provider

De nos clients satisfaits

Notre outil de gestion des accès à privilèges était coûteux et complexe à utiliser. Splashtop Secure Workspace non seulement simplifie considérablement ce workflow au quotidien, mais améliore également l’accès à distance aux ressources critiques grâce à ses capacités de security service edge.

Systems Engineer, Nationally Ranked Hospital

De nos clients satisfaits

Nous sommes ravis d’avoir trouvé en Splashtop une solution d’accès sécurisé pour l’entreprise, en particulier pour répondre aux complexités de l’accès des tiers grâce à Splashtop Secure Workspace.

Systems Administrator, A Global Manufacturing Company

De nos clients satisfaits

Splashtop est l’un des meilleurs fournisseurs avec lesquels nous avons travaillé. L’équipe de Splashtop Secure Workspace est très compétente, travailleuse et rapide à aider. Nous nous réjouissons de poursuivre notre partenariat avec Splashtop pour de nombreuses années à venir.

Systems Administrator, A Global Manufacturing Company

De nos clients satisfaits

Nous avons été confrontés à de nombreux défis avec d’autres fournisseurs, ne recevant souvent qu’un PDF d’instructions lorsque nous avions besoin d’aide. Votre équipe s’est surpassée pour s’assurer que nous tirions le meilleur parti de votre solution. C’était vraiment le moment idéal pour nous de passer à Splashtop Secure Workspace.

IT Network and Cybesecurity Manager, A Global Manufacturing Company

De nos clients satisfaits

Splashtop Secure Workspace est la solution idéale pour répondre à nos besoins en matière de sécurité informatique. Il s’agit d’une plateforme unique et conviviale qui nous permet de réaliser des économies substantielles en termes de ressources et de travail.

Founder / CEO, Technology Services Provider

A blue outline icon of a laptop with a padlock displayed on the screen, symbolizing cybersecurity or secure online access, on a light gray background.

Transformer l’accès sécurisé avec Splashtop Secure Workspace

Yanlin Wang, vice-président de la technologie avancée, explique comment surmonter l’obstacle de la sécurité pour permettre un accès sécurisé aux ressources à tout moment et en tout lieu.

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Blue outline icon of a person’s ID card next to a padlock with a checkmark, symbolizing privacy, security, or protected personal information, on a light background.

La gestion des identités et des accès expliquée : un guide complet de l’IAM

Dans un paysage numérique en évolution rapide, la nécessité de protéger les données sensibles et de gérer efficacement l’accès des utilisateurs n’a jamais été aussi cruciale.

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Blue line icon of a prison bed and a skull, connected by a line, symbolizing death row or capital punishment, on a light gray background.

Comment atténuer les attaques de la chaîne d’approvisionnement par porte dérobée XZ

À l’ère du numérique, les attaques contre la chaîne d’approvisionnement sont devenues un vecteur de menace sophistiqué, exploitant l’interconnexion des écosystèmes logiciels modernes.

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Blue icon of a person next to a triangular warning sign with an exclamation mark inside, on a light background.

Sécuriser l’accès des tiers : l’approche juste-à-temps de Splashtop

Dans le monde de l’informatique, la nécessité d’un accès par des tiers est incontournable, mais elle introduit des risques de cybersécurité qui ne peuvent être ignorés.

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