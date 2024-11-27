Zero Trust simplifié
Plateforme d’accès sécurisé unifiée avec services SSE et SASE
Abandonnez votre VPN et adoptez l’accès réseau Zero Trust de nouvelle génération (ZTNA)
Appliquez des politiques Zero Trust et de refus par défaut aux utilisateurs qui accèdent à vos ressources internes. Cette approche est plus rapide et plus sûre qu’un VPN en empêchant les mouvements latéraux et le backhauling du trafic.
Accès tiers sécurisé avec enregistrement des sessions et surveillance en direct
Accès juste à temps (JIT) puissant, sans informations d’identification et limité dans le temps avec gestion des accès à privilèges à distance (RPAM). Protégez-vous contre les menaces provenant d’internet et les pertes de données grâce à Remote Browser Isolation (RBI). Prise en charge des environnements AVEC, de l’accès sans client et des appareils non gérés, couvrant à la fois les environnements IT et OT.
Sécurité Zero Trust de nouvelle génération
Accès réseau Zero Trust
Une alternative plus sûre et plus rapide aux anciens VPN grâce à la microsegmentation, qui réduit les mouvements latéraux.
Accès du moindre privilège
Accès sécurisé Zero Trust uniquement à ce qui est nécessaire, en fonction de l’identité, du rôle, de l’appareil et du contexte réseau.
Surveillance des sessions en direct
Les sessions à distance sont surveillées, contrôlées et enregistrées, avec une visibilité totale sur les activités des utilisateurs.
Facilité d’utilisation
Facilité de déploiement
Plus de gestion complexe des politiques VPN. L’accès sécurisé et la connectivité peuvent être configurés en quelques minutes.
Accès juste à temps
Les utilisateurs ont un accès temporaire aux ressources uniquement en cas de besoin, avec une durée limitée et des autorisations précises.
Accès ZTNA sans agent
L’accès ZTNA sans agent élimine la nécessité d’installer un logiciel et permet une intégration rapide des fournisseurs tiers et des utilisateurs AVEC.
De nos clients satisfaits
Ce dont nous avions besoin, c’était d’un moyen simple, rapide et facile d’accorder aux gens un accès à distance aux ressources internes depuis n’importe où, en toute sécurité. Avec Splashtop Secure Workspace, nous avons trouvé la solution parfaite.
IT Manager, Community College
De nos clients satisfaits
Je peux dire, d’après mon expérience avec le produit, que beaucoup de réflexion et d’efforts ont été déployés pour le développer et s’assurer de sa sécurité, ce que j’apprécie vraiment.
Manager of Technology, Community College District
De nos clients satisfaits
J’en suis amoureux ! Tout ce que je recherchais en matière d’accès à distance sécurisé pour les utilisateurs à privilèges et les utilisateurs tiers est intégré dans votre produit.
CTO, a Managed Service Provider
De nos clients satisfaits
Notre outil de gestion des accès à privilèges était coûteux et complexe à utiliser. Splashtop Secure Workspace non seulement simplifie considérablement ce workflow au quotidien, mais améliore également l’accès à distance aux ressources critiques grâce à ses capacités de security service edge.
Systems Engineer, Nationally Ranked Hospital
De nos clients satisfaits
Nous sommes ravis d’avoir trouvé en Splashtop une solution d’accès sécurisé pour l’entreprise, en particulier pour répondre aux complexités de l’accès des tiers grâce à Splashtop Secure Workspace.
Systems Administrator, A Global Manufacturing Company
De nos clients satisfaits
Splashtop est l’un des meilleurs fournisseurs avec lesquels nous avons travaillé. L’équipe de Splashtop Secure Workspace est très compétente, travailleuse et rapide à aider. Nous nous réjouissons de poursuivre notre partenariat avec Splashtop pour de nombreuses années à venir.
Systems Administrator, A Global Manufacturing Company
De nos clients satisfaits
Nous avons été confrontés à de nombreux défis avec d’autres fournisseurs, ne recevant souvent qu’un PDF d’instructions lorsque nous avions besoin d’aide. Votre équipe s’est surpassée pour s’assurer que nous tirions le meilleur parti de votre solution. C’était vraiment le moment idéal pour nous de passer à Splashtop Secure Workspace.
IT Network and Cybesecurity Manager, A Global Manufacturing Company
De nos clients satisfaits
Splashtop Secure Workspace est la solution idéale pour répondre à nos besoins en matière de sécurité informatique. Il s’agit d’une plateforme unique et conviviale qui nous permet de réaliser des économies substantielles en termes de ressources et de travail.
Founder / CEO, Technology Services Provider
Transformer l’accès sécurisé avec Splashtop Secure Workspace
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