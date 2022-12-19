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User discovers the user-friendliness and top features of Splashtop after switching from RemotePC

La meilleure alternative à RemotePC

Splashtop est plus facile à utiliser, plus rapide, possède plus de fonctionnalités de pointe et est utilisé par plus de 30 millions de personnes

Essai gratuitAucune carte de crédit n'est requise !

Découvrez pourquoi Splashtop est la meilleure alternative a RemotePC


Splashtop Remote Access Pro

PC distant

Équipes de vente et de support basées aux États-Unis et en Europe

Transfert de fichiers (y compris par glisser-déposer)

Chat (en et hors session)

*Disponible uniquement en session

Impression à distance

Multi-to-Multi monitor

Enregistrement de la session

Partagez votre bureau via un lien web

Sécurité et facilité de déploiement grâce à un lien partageable

Trois utilisateurs peuvent se connecter à distance au même ordinateur simultanément (nécessite trois licences).

Redémarrage à distance

Uniquement avec la formule Enterprise

Groupement d'ordinateurs

Uniquement avec la formule Enterprise

Groupement d'utilisateurs

Autorisation de groupe

Uniquement avec la formule Enterprise

Fonctionnalités de gestion des utilisateurs pour les équipes

Uniquement avec la formule Enterprise

Cryptage AES 256 bits / Vérification en deux étapes / Authentification des appareils

Effacer l'écran distant

*Non disponible sur Windows 10


Le meilleur bureau à distance - Splashtop

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Ce que disent les utilisateurs lorsqu'ils choisissent Splashtop

J’ai testé plusieurs options d’accès à distance au cours du mois dernier et Splashtop est de loin la meilleure pour nos besoins. Félicitations à l’équipe Splashtop pour avoir mis au point une excellente offre, avec des options utiles et pratiques à un prix économique. J’ai besoin d’un produit et d’une entreprise en lesquels je peux avoir confiance et sur lesquels je peux compter, et votre solution est extrêmement fiable. Continuez comme ça !

Darryl Collins

Accès à distance rapide, simple et sécurisé

Splashtop est un outil d’accès à distance hautement performant pour les utilisateurs qui cherchent à accéder en toute simplicité à leurs ordinateurs lorsqu’ils ne sont pas sur place. C’est la solution idéale pour permettre aux employés de travailler à domicile ou aux élèves d’accéder à distance aux postes de travail des salles informatiques.

Utilisez votre ordinateur portable, votre tablette ou votre smartphone pour accéder à votre ordinateur à distance comme si vous étiez en face. Profitez de vos applications, modifiez des fichiers, visionnez des vidéos et effectuez n’importe quelle tâche en toute simplicité grâce à nos connexions rapides et à une qualité HD. Obtenez plus d’informations sur Splashtop Remote Access et découvrez pourquoi plus de 30 millions d’utilisateurs font déjà confiance à Splashtop.

Commencez dès aujourd'hui avec un essai gratuit !

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