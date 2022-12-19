La meilleure alternative à RemotePC
Splashtop est plus facile à utiliser, plus rapide, possède plus de fonctionnalités de pointe et est utilisé par plus de 30 millions de personnes
Découvrez pourquoi Splashtop est la meilleure alternative a RemotePC
PC distant
Équipes de vente et de support basées aux États-Unis et en Europe
Transfert de fichiers (y compris par glisser-déposer)
Chat (en et hors session)
*Disponible uniquement en session
Impression à distance
Multi-to-Multi monitor
Enregistrement de la session
Partagez votre bureau via un lien web
Sécurité et facilité de déploiement grâce à un lien partageable
Trois utilisateurs peuvent se connecter à distance au même ordinateur simultanément (nécessite trois licences).
Redémarrage à distance
Uniquement avec la formule Enterprise
Groupement d'ordinateurs
Uniquement avec la formule Enterprise
Groupement d'utilisateurs
Autorisation de groupe
Uniquement avec la formule Enterprise
Fonctionnalités de gestion des utilisateurs pour les équipes
Uniquement avec la formule Enterprise
Cryptage AES 256 bits / Vérification en deux étapes / Authentification des appareils
Effacer l'écran distant
*Non disponible sur Windows 10
Ce que disent les utilisateurs lorsqu'ils choisissent Splashtop
J’ai testé plusieurs options d’accès à distance au cours du mois dernier et Splashtop est de loin la meilleure pour nos besoins. Félicitations à l’équipe Splashtop pour avoir mis au point une excellente offre, avec des options utiles et pratiques à un prix économique. J’ai besoin d’un produit et d’une entreprise en lesquels je peux avoir confiance et sur lesquels je peux compter, et votre solution est extrêmement fiable. Continuez comme ça !
Darryl Collins
Accès à distance rapide, simple et sécurisé
Splashtop est un outil d’accès à distance hautement performant pour les utilisateurs qui cherchent à accéder en toute simplicité à leurs ordinateurs lorsqu’ils ne sont pas sur place. C’est la solution idéale pour permettre aux employés de travailler à domicile ou aux élèves d’accéder à distance aux postes de travail des salles informatiques.
Utilisez votre ordinateur portable, votre tablette ou votre smartphone pour accéder à votre ordinateur à distance comme si vous étiez en face. Profitez de vos applications, modifiez des fichiers, visionnez des vidéos et effectuez n’importe quelle tâche en toute simplicité grâce à nos connexions rapides et à une qualité HD. Obtenez plus d’informations sur Splashtop Remote Access et découvrez pourquoi plus de 30 millions d’utilisateurs font déjà confiance à Splashtop.