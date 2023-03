Meilleure alternative à Quick Assist en 2023 - Splashtop

Avec Splashtop, vous bénéficiez d’un accès à distance rapide, fiable et sécurisé pour fournir une assistance aux appareils de vos utilisateurs. Que vous ayez besoin de dépanner à distance des appareils appartenant à votre entreprise, les appareils personnels de vos utilisateurs, ou bien les deux, Splashtop SOS est la solution qu’il vous faut.

Splashtop est une alternative plus performante que Microsoft Quick Assist, car il prend en charge un plus grand nombre d’appareils et de systèmes d’exploitation, inclut plus de fonctionnalités dont ont besoin les informaticiens et présente un niveau de sécurité bien supérieur.