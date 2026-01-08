Meilleure alternative à Quick Assist en 2023 - Splashtop

Accéder au contenu principal
Splashtop20 years of trust
ConnexionEssai gratuit
(778) 569-0889ConnexionEssai gratuit
User experiencing enhanced remote support capabilities and security after switching from Quick Assist to Splashtop

Meilleure alternative à Quick Assist en 2026 - Splashtop Remote Support

Splashtop offre des capacités supérieures de support à distance et de sécurité

Essai gratuit

Splashtop est la solution de support à distance préférée des services informatiques et d’assistance

Avec Splashtop, vous bénéficiez d’un accès à distance rapide, fiable et sécurisé pour fournir une assistance aux appareils de vos utilisateurs. Que vous ayez besoin de dépanner à distance des appareils appartenant à votre entreprise, les appareils personnels de vos utilisateurs, ou bien les deux, Splashtop Remote Support est la solution qu’il vous faut.

Splashtop est une alternative plus performante que Microsoft Quick Assist, car il prend en charge un plus grand nombre d’appareils et de systèmes d’exploitation, inclut plus de fonctionnalités dont ont besoin les informaticiens et présente un niveau de sécurité bien supérieur.

Comparez Microsoft Quick Assist et Splashtop


Splashtop Remote Support

Quick Assist

Assistance à distance avec ou sans surveillance

Splashtop vous offre un accès sous surveillance (sans agent installé) pour le support ad hoc, et un accès sans surveillance pour l’assistance des appareils gérés.

Quick Assist propose uniquement l’accès sous surveillance. L’utilisateur doit être présent pour accepter une connexion à distance.

Appareils et systèmes d’exploitation

Assurez l’assistance à distance des appareils Windows, Mac, iOS, Android et Chromebook à partir de n’importe quel autre appareil.

Quick Assist prend uniquement en charge les connexions à distance d’un ordinateur Windows 10 vers un autre ordinateur Windows 10.

Productivité des utilisateurs


Splashtop Remote Support

Quick Assist

Elever à l'administration

Vous pouvez passer en mode administrateur lorsque vous vous connectez à distance à un compte utilisateur Windows standard pour fournir une assistance.

Le logiciel ne propose pas l’élévation des privilèges.

Outils

Comprend des fonctions telles que le transfert de fichiers, l’enregistrement de sessions, le redémarrage et la reconnexion, l’exécution de scripts et la transmission audio à distance.

Ne comprend pas le transfert de fichiers, l’enregistrement de sessions, le redémarrage et la reconnexion à distance, l’exécution de scripts à distance et la transmission audio à distance.

Gestion des utilisateurs

Les utilisateurs peuvent être gérés et regroupés dans la console Web de Splashtop.

Non disponible.

Sécurité


Splashtop Remote Support

Quick Assist

Enregistrement

Comprend des journaux complets pour toutes les sessions à distance, les transferts de fichiers et les sessions de chat, ainsi qu’un historique à des fins de contrôle interne.

Possibilités de journalisation limitées

Authentification à deux facteurs

Inclus dans Splashtop.

Non disponible.

Authentification des dispositifs

Inclus dans Splashtop.

Non disponible.


200 000 entreprises et plus de 30 millions d’utilisateurs dans le monde font confiance à Splashtop

Les informaticiens préfèrent Splashtop pour de nombreuses raisons :


Démarrez avec Splashtop

Essai gratuit