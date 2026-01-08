Meilleure alternative à Quick Assist en 2023 - Splashtop

Meilleure alternative à Quick Assist en 2026 - Splashtop Remote Support
Splashtop offre des capacités supérieures de support à distance et de sécurité
Splashtop est la solution de support à distance préférée des services informatiques et d’assistance
Avec Splashtop, vous bénéficiez d’un accès à distance rapide, fiable et sécurisé pour fournir une assistance aux appareils de vos utilisateurs. Que vous ayez besoin de dépanner à distance des appareils appartenant à votre entreprise, les appareils personnels de vos utilisateurs, ou bien les deux, Splashtop Remote Support est la solution qu’il vous faut.
Splashtop est une alternative plus performante que Microsoft Quick Assist, car il prend en charge un plus grand nombre d’appareils et de systèmes d’exploitation, inclut plus de fonctionnalités dont ont besoin les informaticiens et présente un niveau de sécurité bien supérieur.
Comparez Microsoft Quick Assist et Splashtop
Quick Assist
Assistance à distance avec ou sans surveillance
Splashtop vous offre un accès sous surveillance (sans agent installé) pour le support ad hoc, et un accès sans surveillance pour l’assistance des appareils gérés.
Quick Assist propose uniquement l’accès sous surveillance. L’utilisateur doit être présent pour accepter une connexion à distance.
Appareils et systèmes d’exploitation
Assurez l’assistance à distance des appareils Windows, Mac, iOS, Android et Chromebook à partir de n’importe quel autre appareil.
Quick Assist prend uniquement en charge les connexions à distance d’un ordinateur Windows 10 vers un autre ordinateur Windows 10.
Productivité des utilisateurs
Splashtop Remote Support
Quick Assist
Elever à l'administration
Vous pouvez passer en mode administrateur lorsque vous vous connectez à distance à un compte utilisateur Windows standard pour fournir une assistance.
Le logiciel ne propose pas l’élévation des privilèges.
Outils
Comprend des fonctions telles que le transfert de fichiers, l’enregistrement de sessions, le redémarrage et la reconnexion, l’exécution de scripts et la transmission audio à distance.
Ne comprend pas le transfert de fichiers, l’enregistrement de sessions, le redémarrage et la reconnexion à distance, l’exécution de scripts à distance et la transmission audio à distance.
Gestion des utilisateurs
Les utilisateurs peuvent être gérés et regroupés dans la console Web de Splashtop.
Non disponible.
Sécurité
Splashtop Remote Support
Quick Assist
Enregistrement
Comprend des journaux complets pour toutes les sessions à distance, les transferts de fichiers et les sessions de chat, ainsi qu’un historique à des fins de contrôle interne.
Possibilités de journalisation limitées
Authentification à deux facteurs
Inclus dans Splashtop.
Non disponible.
Authentification des dispositifs
Inclus dans Splashtop.
Non disponible.
200 000 entreprises et plus de 30 millions d’utilisateurs dans le monde font confiance à Splashtop
Les informaticiens préfèrent Splashtop pour de nombreuses raisons :
Splashtop offre des connexions à distance sécurisées et ultra performantes, avec un streaming 4K à 40 images par seconde (fps) avec une faible latence.
Les solutions d’accès et d’assistance à distance de Splashtop sont faciles à utiliser, à configurer et à déployer.
Splashtop protège vos données avec des fonctionnalités et des pratiques de sécurité robustes et respecte les normes et réglementations de conformité du secteur, notamment HIPAA, FERPA, RGPD, SOC 2, etc.
Grâce à Splashtop, vous bénéficierez d’une équipe de service client de premier ordre. Nous disposons d’équipes commerciales et d’assistance dans le monde entier, facilement accessibles et impatientes de vous aider à réussir !
Splashtop obtient régulièrement les meilleures évaluations de la part des utilisateurs et des plateformes d’avis indépendantes.