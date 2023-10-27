GoToAssist Pricing Comparison

Comparaison des prix de GoToAssist
Économisez 70 % ou plus en choisissant Splashtop plutôt que GoToAssist
Les prix de GoToAssist sont trop élevés ?
Et si nous vous disions que vous n’avez pas besoin de payer un bras et une jambe pour une solution de support à distance ? Si vous utilisez actuellement GoToAssist, vous savez à quel point il est cher, à partir de 55 $ US /mois (sans compter le module complémentaire que vous devrez ajouter pour prendre en charge les appareils mobiles).
Si vous comparez les prix de GoToAssist à ceux de Splashtop Remote Support, vous constaterez que Splashtop peut vous faire économiser 70 % ou plus ! Splashtop vous offre un meilleur rapport qualité-prix et plus de fonctionnalités.
Comparez les coûts de Splashtop à ceux de GoToAssist
Splashtop Remote Support
GoToAssist
A partir de
349 CA$ /an
660 $ US /an
Prise en charge des appareils mobiles (iOS & Android)
Inclus gratuitement
Supplément de 240 $ par agent par année
Total incluant la prise en charge des appareils mobiles à partir de
349 CA$ /an
900 $ US /an
Si vous avez besoin de la prise en charge des appareils mobiles, vous économiserez plus de 75 % sur votre abonnement en choisissant Splashtop Remote Support plutôt que GoToAssist. Splashtop Remote Support propose également des fonctionnalités que l’on ne trouve pas dans GoToAssist, notamment le transfert de fichiers par glisser-déposer, la prise en charge de plusieurs moniteurs et l’impression à distance.
C’est pourquoi Splashtop Remote Support est la meilleure alternative à GoToAssist.
Comprendre la vraie valeur : tarification de Splashtop vs GoToAssist
Choisir une solution de téléassistance ne se résume pas à une question de coût initial. Il s’agit de comprendre la valeur globale que vous obtenez pour votre investissement. Nous allons examiner en détail les grilles tarifaires de Splashtop et de GoToAssist afin de déterminer laquelle offre le meilleur rapport qualité-prix.
Transparence des prix
Avec Splashtop, vous obtenez ce que vous voyez : il n’y a pas de frais cachés ou imprévus. La tarification est transparente, ce qui permet aux entreprises de budgétiser efficacement sans aucune surprise.
Fonctionnalités inclues dans le prix de base
Le prix de base de Splashtop inclut de nombreuses fonctionnalités pour lesquelles d’autres fournisseurs facturent un supplément. Il s’agit notamment de la prise en charge des appareils mobiles, du transfert de fichiers par glisser-déposer, de la possibilité d’utiliser plusieurs moniteurs et de la téléassistance. Ces caractéristiques permettent aux utilisateurs de bénéficier d’un meilleur rapport qualité/prix. La prise en charge des appareils mobiles dans GoToAssist s’accompagne d’un coût supplémentaire, ce qui peut augmenter les frais généraux des entreprises.
Évolutivité et flexibilité
Splashtop a conscience que les entreprises se développent et évoluent. Ses tarifs sont conçus pour s’adapter, ce qui permet aux entreprises de monter en gamme ou de modifier leur forfait pour répondre à ces changements, sans encourir de coûts excessifs.
En ce qui concerne les prix, il est essentiel de regarder au-delà des chiffres et de comprendre la valeur que vous obtenez. La transparence des prix de Splashtop, ses fonctionnalités étendues, son évolutivité et les témoignages de ses clients en font un vainqueur incontestable face à GoToAssist. Splashtop est la solution qu’il vous faut si vous êtes à la recherche d’un outil qui offre des fonctionnalités de premier ordre et un excellent rapport qualité-prix.
Ne payez pas plus cher pour une licence GoToAssist - Essayez Splashtop maintenant !
Ce que disent nos clients satisfaits
Jusqu’à présent, j’ai trouvé que Splashtop était le meilleur rapport qualité-prix pour assurer le support de mes petites entreprises clientes. J’ai complètement abandonné GoToAssist au profit de Splashtop, principalement pour des raisons de prix, mais le gros bonus est la capacité de prendre en charge les appareils mobiles !
David Humber - FWD Consulting
Ce que disent nos clients satisfaits
J’utilise Splashtop Remote Support pour le support à distance. Bien meilleur que GoToAssist, que j’utilisais auparavant. Aussi bon que tous les autres que j’ai utilisés, et le prix est excellent.
Mark Bazin - Cristo Rey Network