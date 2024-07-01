Les meilleurs clients sont chez Splashtop

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Splashtop nous permet d’assister à distance des centaines de clients. Sans lui, nous continuerions à nous déplacer pour des interventions qui pourraient être effectuées à distance, ce qui réduirait la rentabilité de notre service.

Darach Meade - Equipment Sales Manager, Munster Business Equipment

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De nos clients satisfaits

Après avoir annoncé que le personnel pouvait choisir de travailler à domicile, le processus s’est déroulé de manière aussi fluide et harmonieuse que possible.

Alistair Kell - Chief Information Officer, BDP

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