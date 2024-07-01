Les meilleurs clients sont chez Splashtop
De nombreuses entreprises et organisations éducatives de premier plan font confiance à Splashtop comme leur principale solution d'accès et d'assistance à distance
De nos clients satisfaits
Splashtop nous permet d’assister à distance des centaines de clients. Sans lui, nous continuerions à nous déplacer pour des interventions qui pourraient être effectuées à distance, ce qui réduirait la rentabilité de notre service.
Darach Meade - Equipment Sales Manager, Munster Business Equipment
De nos clients satisfaits
Après avoir annoncé que le personnel pouvait choisir de travailler à domicile, le processus s’est déroulé de manière aussi fluide et harmonieuse que possible.
Alistair Kell - Chief Information Officer, BDP