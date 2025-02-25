Comparaison entre Splashtop Business Access et TeamViewer Business

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Comparaison entre Splashtop Remote Access et TeamViewer Business

Caractéristiques et comparaison des prix

Splashtop Remote Access Pro

TeamViewer Business

Licences et tarification

130 CA$ par utilisateur/par an

(Économisez encore plus avec les remises quantitatives !)

730,80 CA$ par an

Licence individuelle uniquement

Accéder et contrôler les ordinateurs à distance

Accès à distance depuis Windows, Mac, iOS, Android, application Web et navigateur Chrome

# sessions simultanées par utilisateur/canal

10

3

Nombre d’appareils à partir desquels se connecter

Illimité

3

Transfert de fichiers multiplateforme (glisser-déposer)

Chat (en session)

Chat (en dehors de la session)

Enregistrement de la session

Plusieurs utilisateurs (jusqu’à 3) peuvent se connecter à distance au même ordinateur simultanément (nécessite un abonnement multi-licences).

Soutien multi-moniteurs (multi-to-multi)

Impression à distance

Réveil à distance (Wake on LAN)

Redémarrage à distance

Attribuer l'accès aux ordinateurs par utilisateur dans des équipes multi-utilisateurs

Groupement d'ordinateurs

Cryptage AES 256 bits

Vérification en deux étapes

Verrouillage de l'écran distant

Écran vierge à distance

Authentification des dispositifs

Partage d’écran via un lien Web

Découvrez notre analyse détaillée des raisons pour lesquelles Splashtop est la meilleure alternative à TeamViewer, et consultez notre comparaison de leurs tarifs.

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