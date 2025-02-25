Comparaison entre Splashtop Business Access et TeamViewer Business

Comparaison entre Splashtop Remote Access et TeamViewer Business
Caractéristiques et comparaison des prix
Splashtop Remote Access Pro
TeamViewer Business
Licences et tarification
130 CA$ par utilisateur/par an
(Économisez encore plus avec les remises quantitatives !)
730,80 CA$ par an
Licence individuelle uniquement
Accéder et contrôler les ordinateurs à distance
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Accès à distance depuis Windows, Mac, iOS, Android, application Web et navigateur Chrome
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# sessions simultanées par utilisateur/canal
10
3
Nombre d’appareils à partir desquels se connecter
Illimité
3
Transfert de fichiers multiplateforme (glisser-déposer)
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Chat (en session)
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Chat (en dehors de la session)
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Enregistrement de la session
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Plusieurs utilisateurs (jusqu’à 3) peuvent se connecter à distance au même ordinateur simultanément (nécessite un abonnement multi-licences).
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✗
Soutien multi-moniteurs (multi-to-multi)
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Impression à distance
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Réveil à distance (Wake on LAN)
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Redémarrage à distance
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Attribuer l'accès aux ordinateurs par utilisateur dans des équipes multi-utilisateurs
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Groupement d'ordinateurs
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Cryptage AES 256 bits
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Vérification en deux étapes
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Verrouillage de l'écran distant
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Écran vierge à distance
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Authentification des dispositifs
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Partage d’écran via un lien Web
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Découvrez notre analyse détaillée des raisons pour lesquelles Splashtop est la meilleure alternative à TeamViewer, et consultez notre comparaison de leurs tarifs.