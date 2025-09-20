Splashtop est une meilleure alternative à LogMeIn Pro

Accéder au contenu principal
Splashtop20 years of trust
ConnexionEssai gratuit
(778) 569-0889ConnexionEssai gratuit
La meilleure alternative à LogMeIn LogMeIn Comparison
La meilleure alternative à LogMeIn LogMeIn Comparison

La meilleure alternative à LogMeIn Pro pour 2026 : Splashtop

Splashtop coûte moins cher, fonctionne plus rapidement et vous permet d’accéder à distance à davantage d’ordinateurs.

Essai gratuitAcheter

LogMeIn Pro vs Splashtop : comparaison des fonctionnalités et des tarifs



Splashtop Remote Access Pro

LogMeIn Pro

Le prix commence à

130 CA$

449,99 CA$

Nombre d'ordinateurs

10

2

Accès à distance rapide

Transfert de fichiers multiplateforme (glisser-déposer)

Impression à distance

Son

Copier et coller

Applications mobiles

Multi-moniteur (Windows uniquement)

Multi-moniteur (Windows & Mac)

Plusieurs utilisateurs (jusqu’à 3) peuvent se connecter à distance au même ordinateur simultanément*.

Partagez votre bureau via un lien web

Chat

Réveil à distance

Redémarrage à distance

Enregistrement de la session

Gestion des utilisateurs

Consultez notre comparaison des tarifs de Splashtop Remote Access et LogMeIn Pro.

Découvrez nos autres alternatives à LogMeIn.

Vous avez déjà une licence LogMeIn ?

Démarrez rapidement avec Splashtop sans frais supplémentaires !

Passez à Splashtop

Rejoignez nos clients satisfaits

Nous utilisions LogMeIn, qui a beaucoup trop ralenti au fil des ans. Et il y avait des fonctionnalités que j'aurais aimé voir intégrées, mais l’entreprise est trop grande et n’a jamais répondu à nos demandes.

Steven Walker, President of Fast Break Tech

Rejoignez nos clients satisfaits

Splashtop offre les fonctionnalités dont nous avons besoin, et le prix correspond davantage à notre budget.

Jon Quincy, IT Manager, Strobel Energy Group

Rejoignez nos clients satisfaits

Splashtop a remplacé LogMeIn, car les nouvelles versions du produit étaient de moins en moins performantes malgré une augmentation considérable du prix de la licence.

Cristiano Orlandi, Sr. ICT Strategist, Winitalia

5 raisons de choisir Splashtop comme alternative à LogMeIn Pro

1. Prix plus bas sans frais cachés : Splashtop propose une tarification transparente et simple, nettement moins chère que LogMeIn Pro, permettant aux particuliers et aux entreprises d’économiser des centaines, voire des milliers de dollars chaque année.

2. Accès à distance haute performance : profitez de sessions à distance rapides et fiables avec un streaming 4K, une faible latence et la prise en charge de plusieurs écrans. Splashtop vous garantit une expérience de bureau à distance identique à celle que vous avez au bureau.

3. Sécurité et conformité avancées : Splashtop utilise le chiffrement AES-256, prend en charge l’authentification multifactorielle et l’authentification unique (SSO), et est conforme aux normes sectorielles telles que SOC 2, ISO 27001 et HIPAA, vous garantissant une tranquillité d’esprit pour chaque session à distance.

4. Prise en charge multiplateforme et multi-appareils : connectez-vous à vos appareils Windows, Mac, Linux, iOS, Android et Chromebook où que vous soyez. Splashtop offre une plus grande flexibilité par rapport à la prise en charge limitée des plateformes de LogMeIn Pro.

5. Fonctionnalités avancées incluses sans frais supplémentaires : Splashtop inclut le transfert de fichiers, l’impression à distance, l’enregistrement de session, la redirection de périphériques USB et bien plus encore dans ses offres. Avec LogMeIn Pro, de nombreuses fonctionnalités sont proposées en option.

Bloquez vos bas prix avec Splashtop - Pas d'augmentation annuelle des prix

Bar graph comparing Splashtop and LogMeIn Pro price increases from 2014 to 2018, showing LogMeIn Pro prices rising by 253% while Splashtop remains unchanged, with a large upward arrow highlighting the increase.


Strobel Energy Group facility at night

Étude de cas

Strobel économise 80 % en abandonnant LogMeIn Central

La clé? Des fonctionnalités de support à distance robustes et à des prix plus compétitifs que LogMeIn Central

Lire l'étude de cas
MSP technician remotely managing endpoints using Splashtop on a laptop

Étude de cas

Fast Break Tech passe de LogMeIn Central à Splashtop

Découvrez les principales raisons pour lesquelles le passage à Splashtop était la meilleure option pour ce MSP

Lire l'étude de cas

Prêt à essayer la meilleure alternative à LogMeIn Pro ?

Essai gratuitAcheter
Vous utilisez d’autres outils LogMeIn ? Nous proposons également la meilleure alternative à LogMeIn Central et LogMeIn Rescue. Consultez notre guide complet pour découvrir la meilleure alternative à LogMeIn.


FAQ

Comment Splashtop garantit-il un accès à distance sécurisé par rapport à LogMeIn Pro ?