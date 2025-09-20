Splashtop est une meilleure alternative à LogMeIn Pro

La meilleure alternative à LogMeIn Pro pour 2026 : Splashtop
Splashtop coûte moins cher, fonctionne plus rapidement et vous permet d’accéder à distance à davantage d’ordinateurs.
LogMeIn Pro vs Splashtop : comparaison des fonctionnalités et des tarifs
Splashtop Remote Access Pro
LogMeIn Pro
Le prix commence à
130 CA$
449,99 CA$
Nombre d'ordinateurs
10
2
Accès à distance rapide
Transfert de fichiers multiplateforme (glisser-déposer)
Impression à distance
Son
Copier et coller
Applications mobiles
Multi-moniteur (Windows uniquement)
Multi-moniteur (Windows & Mac)
Plusieurs utilisateurs (jusqu’à 3) peuvent se connecter à distance au même ordinateur simultanément*.
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Réveil à distance
Redémarrage à distance
Enregistrement de la session
Gestion des utilisateurs
Consultez notre comparaison des tarifs de Splashtop Remote Access et LogMeIn Pro.
Découvrez nos autres alternatives à LogMeIn.
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Démarrez rapidement avec Splashtop sans frais supplémentaires !
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Nous utilisions LogMeIn, qui a beaucoup trop ralenti au fil des ans. Et il y avait des fonctionnalités que j'aurais aimé voir intégrées, mais l’entreprise est trop grande et n’a jamais répondu à nos demandes.
Steven Walker, President of Fast Break Tech
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Splashtop offre les fonctionnalités dont nous avons besoin, et le prix correspond davantage à notre budget.
Jon Quincy, IT Manager, Strobel Energy Group
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Splashtop a remplacé LogMeIn, car les nouvelles versions du produit étaient de moins en moins performantes malgré une augmentation considérable du prix de la licence.
Cristiano Orlandi, Sr. ICT Strategist, Winitalia
5 raisons de choisir Splashtop comme alternative à LogMeIn Pro
1. Prix plus bas sans frais cachés : Splashtop propose une tarification transparente et simple, nettement moins chère que LogMeIn Pro, permettant aux particuliers et aux entreprises d’économiser des centaines, voire des milliers de dollars chaque année.
2. Accès à distance haute performance : profitez de sessions à distance rapides et fiables avec un streaming 4K, une faible latence et la prise en charge de plusieurs écrans. Splashtop vous garantit une expérience de bureau à distance identique à celle que vous avez au bureau.
3. Sécurité et conformité avancées : Splashtop utilise le chiffrement AES-256, prend en charge l’authentification multifactorielle et l’authentification unique (SSO), et est conforme aux normes sectorielles telles que SOC 2, ISO 27001 et HIPAA, vous garantissant une tranquillité d’esprit pour chaque session à distance.
4. Prise en charge multiplateforme et multi-appareils : connectez-vous à vos appareils Windows, Mac, Linux, iOS, Android et Chromebook où que vous soyez. Splashtop offre une plus grande flexibilité par rapport à la prise en charge limitée des plateformes de LogMeIn Pro.
5. Fonctionnalités avancées incluses sans frais supplémentaires : Splashtop inclut le transfert de fichiers, l’impression à distance, l’enregistrement de session, la redirection de périphériques USB et bien plus encore dans ses offres. Avec LogMeIn Pro, de nombreuses fonctionnalités sont proposées en option.
Bloquez vos bas prix avec Splashtop - Pas d'augmentation annuelle des prix
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