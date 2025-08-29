Splashtop est la meilleure alternative à LogMeIn Rescue

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La meilleure alternative à LogMeIn LogMeIn Comparison
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Meilleure alternative à LogMeIn Rescue pour une téléassistance sécurisée en 2026

Économisez jusqu’à 80 % ou plus en choisissant Splashtop

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Splashtop Remote Support coûte moins cher, fonctionne plus rapidement et offre les mêmes fonctionnalités haut de gamme que LogMeIn Rescue.

Vous en avez assez des tarifs de LogMeIn Rescue et vous recherchez une solution plus intéressante ?Rejoignez les nombreux clients de LogMeIn qui passent à Splashtop et économisent de 70 à 90 % grâce à cette solution alternative. Utilisez Splashtop Remote Support pour accéder à distance à vos appareils Windows, Mac, iOS et Android et en assurer le support.


Splashtop Remote Support

LogMeIn Rescue

Prix mensuel de départ

30 CA$

108,25 $ US

Télétransmission vers des appareils mobiles (iOS et Android)

Inclus GRATUITEMENT

37,50 $ US /mois supplémentaires

Support Windows & Mac

Soutenir des dispositifs illimités

Meilleures outils de productivité
(notamment le transfert de fichiers, le chat, l’impression à distance, le démarrage/redémarrage à distance, la prise en charge multi-moniteur, etc.)


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5 raisons de choisir Splashtop plutôt que LogMeIn Rescue

1. Coût réduit sans compromis sur la qualité : Splashtop offre une téléassistance de niveau professionnel à un coût nettement inférieur à celui de LogMeIn Rescue, permettant ainsi aux entreprises de réaliser des économies substantielles tout en conservant des performances élevées.

2. Sessions à distance à hautes performances : bénéficiez de connexions fluides et fiables avec un streaming 4K, une faible latence et la prise en charge de plusieurs écrans, ce qui permet aux techniciens de résoudre les problèmes rapidement et efficacement.

3. Sécurité et conformité renforcées : Splashtop utilise le chiffrement AES-256, l’authentification multifactorielle (MFA) et l’authentification unique (SSO), et offre une conformité avec les normes SOC 2, ISO 27001, RGPD et HIPAA, ce qui permet aux équipes informatiques d’avoir l’esprit tranquille lorsqu’elles assurent le support des appareils distants.

4. Prise en charge flexible pour tous les appareils : prise en charge de Windows, Mac, iOS, Android, Linux et Chromebook à partir d’une seule plateforme. Splashtop offre également un accès avec ou sans surveillance, ce qui le rend polyvalent pour les équipes informatiques et les MSP.

5. Intégration et gestion faciles : grâce à ses intégrations natives avec les principaux outils ITSM et PSA tels que ServiceNow, Zendesk, Autotask et Freshservice, Splashtop rationalise les workflows des techniciens et réduit les délais de résolution.

Ce que disent les utilisateurs lorsqu'ils passent de LogMeIn Rescue à Splashtop

Après avoir utilisé d'autres logiciels, LogMeIn, TeamViewer, etc., j'ai trouvé que Splashtop était le plus rapide et le plus fiable. J'ai trouvé que Splashtop était le plus rapide et le plus fiable. Les personnes qui bénéficient de l'assistance trouvent également que le logiciel de télé-assistance de Splashtop est parmi les plus faciles à utiliser et qu'il fonctionne bien.

Michael Tott - Fore Computers

Bénéficiez de toutes les fonctionnalités dont vous avez besoin pour fournir une assistance rapide à la demande

  • Soutien assisté et non assisté
  • Connexion rapide avec un simple code de session
  • Prise en charge des appareils Windows, Mac, iOS et Android
  • A distance de Windows, Mac, iOS et Android
  • Faites connaître l'application SOS avec le texte, le logo et les couleurs de votre entreprise
  • Intégration avec PSA
  • Chat
  • Transfert de fichiers
  • Transfert de fichiers par glisser-déposer multiplateforme (pas dans LogMeIn Rescue)
  • Partage d'écran entre techniciens
  • Navigation multi-moniteurs
  • Enregistrement des sessions distantes
  • Enregistrement de la session
  • Une sécurité solide

Vous avez déjà une licence LogMeIn ?

Démarrez rapidement avec Splashtop sans frais supplémentaires !

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Vous utilisez d’autres outils LogMeIn ? Nous proposons également des alternatives pour LogMeIn Pro et LogMeIn Central. Consultez notre guide complet pour connaître la meilleure alternative à LogMeIn.


FAQ

Puis-je essayer Splashtop avant de passer de LogMeIn Rescue ?
Splashtop offre-t-il le même niveau de sécurité que LogMeIn Rescue ?
Lequel est le plus économique : LogMeIn Rescue ou Splashtop ?
Comment Splashtop se compare-t-il à LogMeIn Rescue en termes d’évolutivité des opérations d’assistance informatique ?