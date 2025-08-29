Splashtop est la meilleure alternative à LogMeIn Rescue

Meilleure alternative à LogMeIn Rescue pour une téléassistance sécuris�ée en 2026
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Splashtop Remote Support coûte moins cher, fonctionne plus rapidement et offre les mêmes fonctionnalités haut de gamme que LogMeIn Rescue.
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Splashtop Remote Support
LogMeIn Rescue
Prix mensuel de départ
30 CA$
108,25 $ US
Télétransmission vers des appareils mobiles (iOS et Android)
Inclus GRATUITEMENT
37,50 $ US /mois supplémentaires
Support Windows & Mac
Soutenir des dispositifs illimités
Meilleures outils de productivité
5 raisons de choisir Splashtop plutôt que LogMeIn Rescue
1. Coût réduit sans compromis sur la qualité : Splashtop offre une téléassistance de niveau professionnel à un coût nettement inférieur à celui de LogMeIn Rescue, permettant ainsi aux entreprises de réaliser des économies substantielles tout en conservant des performances élevées.
2. Sessions à distance à hautes performances : bénéficiez de connexions fluides et fiables avec un streaming 4K, une faible latence et la prise en charge de plusieurs écrans, ce qui permet aux techniciens de résoudre les problèmes rapidement et efficacement.
3. Sécurité et conformité renforcées : Splashtop utilise le chiffrement AES-256, l’authentification multifactorielle (MFA) et l’authentification unique (SSO), et offre une conformité avec les normes SOC 2, ISO 27001, RGPD et HIPAA, ce qui permet aux équipes informatiques d’avoir l’esprit tranquille lorsqu’elles assurent le support des appareils distants.
4. Prise en charge flexible pour tous les appareils : prise en charge de Windows, Mac, iOS, Android, Linux et Chromebook à partir d’une seule plateforme. Splashtop offre également un accès avec ou sans surveillance, ce qui le rend polyvalent pour les équipes informatiques et les MSP.
5. Intégration et gestion faciles : grâce à ses intégrations natives avec les principaux outils ITSM et PSA tels que ServiceNow, Zendesk, Autotask et Freshservice, Splashtop rationalise les workflows des techniciens et réduit les délais de résolution.
Ce que disent les utilisateurs lorsqu'ils passent de LogMeIn Rescue à Splashtop
Après avoir utilisé d'autres logiciels, LogMeIn, TeamViewer, etc., j'ai trouvé que Splashtop était le plus rapide et le plus fiable. J'ai trouvé que Splashtop était le plus rapide et le plus fiable. Les personnes qui bénéficient de l'assistance trouvent également que le logiciel de télé-assistance de Splashtop est parmi les plus faciles à utiliser et qu'il fonctionne bien.
Michael Tott - Fore Computers
Bénéficiez de toutes les fonctionnalités dont vous avez besoin pour fournir une assistance rapide à la demande
- Soutien assisté et non assisté
- Connexion rapide avec un simple code de session
- Prise en charge des appareils Windows, Mac, iOS et Android
- A distance de Windows, Mac, iOS et Android
- Faites connaître l'application SOS avec le texte, le logo et les couleurs de votre entreprise
- Intégration avec PSA
- Chat
- Transfert de fichiers
- Transfert de fichiers par glisser-déposer multiplateforme (pas dans LogMeIn Rescue)
- Partage d'écran entre techniciens
- Navigation multi-moniteurs
- Enregistrement des sessions distantes
- Enregistrement de la session
- Une sécurité solide
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