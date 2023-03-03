Vous voulez remplacer TeamViewer ? Changez pour Splashtop
Profitez des avantages du passage à Splashtop et installez-le facilement
Pourquoi Splashtop est le meilleur remplacement de TeamViewer
Vous allez faire des économies ! Nous vous garantissons que vous économiserez 50 % par an en choisissant Splashtop plutôt que TeamViewer. De plus, vous bénéficierez de toutes les fonctionnalités d’accès à distance dont vous avez besoin.
Gestion simplifiée des abonnements ! Désactivez le renouvellement automatique à tout moment d’un simple clic avec Splashtop, contrairement au processus de résiliation compliqué de TeamViewer.
Des milliers d’avis 5 étoiles ! Splashtop obtient les plus hauts scores de satisfaction de la part des utilisateurs et des sites d’évaluation. Essayez-le et vous verrez pourquoi !
Un service client que vous allez adorer ! Construisez un partenariat durable avec une équipe qui vous fait passer en premier.
Vous bénéficierez de la meilleure solution d’accès à distance ! Consultez notre comparatif complet pour découvrir pourquoi Splashtop est la meilleure alternative à TeamViewer.
Remplacez facilement TeamViewer par Splashtop
Que vous utilisiez TeamViewer pour accéder à distance à un ordinateur, à plusieurs postes ou même pour les besoins d’accès à distance de toute une organisation, il est très simple d’installer Splashtop.
Une fois votre abonnement Splashtop ou votre essai gratuit démarré, il vous suffit de réaliser deux étapes pour remplacer TeamViewer. Premièrement, déployez le streamer Splashtop sur les ordinateurs auxquels vous souhaitez accéder à distance. Ensuite, téléchargez l’application Splashtop Business sur vos ordinateurs ou appareils mobiles pour accéder à distance aux postes sur lesquels vous avez installé le streamer.
Et voilà ! Vous pouvez même utiliser TeamViewer pour déployer Splashtop de manière groupée sur vos appareils. Consultez les étapes de la migration de TeamViewer vers Splashtop.
Économies garanties par rapport à TeamViewerVoir tous les produits
Pour les personnes et les équipes
Le meilleur bureau à distance - Splashtop
A partir de 8 CA$ /mois
50 % d’économies garanties par rapport à TeamViewer
Logiciel de bureau à distance.
Accédez vos ordinateurs à distance, depuis n'importe quel appareil. Parfait pour le télétravail et l'accès distant aux salles informatiques.
Pour IT et téléassistance informatique
Splashtop Remote Support
A partir de 30 CA$ /mois
50 % d’économies garanties par rapport à TeamViewer
Logiciel d'assistance à distance avec ou sans surveillance.
Fournissez une télé-assistance informatique sur demande (QuickSupport) à tout ordinateur, tablette ou appareil mobile.
Splashtop Enterprise
Alternative a TeamViewer Tensor
Économies garanties par rapport à TeamViewer
Pour un logiciel combiné d’accès et d’assistance à distance répondant à vos besoins de sécurité avancés.
Plus de raisons pour lesquelles Splashtop est le remplacement idéal de TeamViewer
Logiciel de bureau à distance pour n’importe quel appareil
Quel que soit le système d’exploitation ou l’appareil, Splashtop répond à vos besoins ! Splashtop est compatible avec les appareils Windows, Mac, iOS, Android et Chrome OS. Le bureau à distance n’a jamais été aussi accessible
Sécurité de pointe
Entre les connexions chiffrées, les options de mot de passe à plusieurs niveaux, l’authentification à deux facteurs et les autres fonctions de sécurité, vos données sont en sûreté. Obtenez plus d’informations sur la sécurité de Splashtop.
Haute qualité de performance
Bénéficiez de hautes performances permanentes grâce au streaming 4K jusqu’à 60 images par seconde (et streaming iMac Pro Retina 5K), à la fidélité des couleurs, aux codecs vidéo avancés et à une faible latence.
Principaux outils et fonctionnalités
Transfert de fichiers par glisser-déposer, prise en charge de plusieurs écrans, chat, impression à distance, démarrage (wake-on-LAN) et redémarrage à distance, gestion des utilisateurs et des appareils, et bien plus encore ! Le tout pour une fraction du prix de TeamViewer. Consultez notre comparaison des prix de TeamViewer.