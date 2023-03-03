Vous voulez remplacer TeamViewer ? Changez pour Splashtop

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A man using a laptop with Splashtop to replace TeamViewer

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Nous garantissons des économies lorsque vous passez de TeamViewer à Splashtop

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Pourquoi Splashtop est le meilleur remplacement de TeamViewer

  • Vous allez faire des économies ! Nous vous garantissons que vous économiserez 50 % par an en choisissant Splashtop plutôt que TeamViewer. De plus, vous bénéficierez de toutes les fonctionnalités d’accès à distance dont vous avez besoin.

  • Gestion simplifiée des abonnements ! Désactivez le renouvellement automatique à tout moment d’un simple clic avec Splashtop, contrairement au processus de résiliation compliqué de TeamViewer.

  • Des milliers d’avis 5 étoiles ! Splashtop obtient les plus hauts scores de satisfaction de la part des utilisateurs et des sites d’évaluation. Essayez-le et vous verrez pourquoi !

  • Un service client que vous allez adorer ! Construisez un partenariat durable avec une équipe qui vous fait passer en premier.

  • Vous bénéficierez de la meilleure solution d’accès à distance ! Consultez notre comparatif complet pour découvrir pourquoi Splashtop est la meilleure alternative à TeamViewer.


A laptop computer that has Splashtop, the best TeamViewer replacement

Remplacez facilement TeamViewer par Splashtop

Que vous utilisiez TeamViewer pour accéder à distance à un ordinateur, à plusieurs postes ou même pour les besoins d’accès à distance de toute une organisation, il est très simple d’installer Splashtop.

Une fois votre abonnement Splashtop ou votre essai gratuit démarré, il vous suffit de réaliser deux étapes pour remplacer TeamViewer. Premièrement, déployez le streamer Splashtop sur les ordinateurs auxquels vous souhaitez accéder à distance. Ensuite, téléchargez l’application Splashtop Business sur vos ordinateurs ou appareils mobiles pour accéder à distance aux postes sur lesquels vous avez installé le streamer.

Et voilà ! Vous pouvez même utiliser TeamViewer pour déployer Splashtop de manière groupée sur vos appareils. Consultez les étapes de la migration de TeamViewer vers Splashtop.

Économies garanties par rapport à TeamViewer

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Plus de raisons pour lesquelles Splashtop est le remplacement idéal de TeamViewer

  • Logiciel de bureau à distance pour n’importe quel appareil

    Quel que soit le système d’exploitation ou l’appareil, Splashtop répond à vos besoins ! Splashtop est compatible avec les appareils Windows, Mac, iOS, Android et Chrome OS. Le bureau à distance n’a jamais été aussi accessible

  • Sécurité de pointe

    Entre les connexions chiffrées, les options de mot de passe à plusieurs niveaux, l’authentification à deux facteurs et les autres fonctions de sécurité, vos données sont en sûreté. Obtenez plus d’informations sur la sécurité de Splashtop.

  • Haute qualité de performance

    Bénéficiez de hautes performances permanentes grâce au streaming 4K jusqu’à 60 images par seconde (et streaming iMac Pro Retina 5K), à la fidélité des couleurs, aux codecs vidéo avancés et à une faible latence.

  • Principaux outils et fonctionnalités

    Transfert de fichiers par glisser-déposer, prise en charge de plusieurs écrans, chat, impression à distance, démarrage (wake-on-LAN) et redémarrage à distance, gestion des utilisateurs et des appareils, et bien plus encore ! Le tout pour une fraction du prix de TeamViewer. Consultez notre comparaison des prix de TeamViewer

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