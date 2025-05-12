Logiciel rapide et sécurisé de contrôle à distance pour l'assistance informatique

Simplifier le support informatique à distance grâce à des logiciels sécurisés et évolutifs
Une solution économique et sécurisée d’accès à distance et de téléassistance permettant aux équipes informatiques de gérer, de contrôler et de prendre en charge efficacement les terminaux.
Connexions sécurisées
Splashtop offre une sécurité de niveau professionnel avec un chiffrement 256 bits, MFA, SSO, des contrôles d’accès granulaires et la journalisation des sessions - aidant les équipes informatiques à respecter des normes de conformité telles que ISO 27001, SOC 2, RGPD, HIPAA, et plus encore, sans frais supplémentaires.
Expérience utilisateur supérieure
Avec des connexions fiables et à faible latence, la prise en charge du streaming 4K et une interface intuitive, Splashtop garantit une expérience optimale pour les techniciens et les utilisateurs finaux.
Des workflows plus intelligents, des résolutions plus rapides
Assurez une assistance plus rapide et plus efficace grâce à des flux de travail intégrés et à plusieurs méthodes de connexion à distance. Lancez des sessions directement à partir de vos outils ITSM, exécutez des actions en arrière-plan, surveillez les appareils et résolvez les problèmes rapidement.
Plateforme consolidée pour l’assistance informatique
Que vous soyez en phase d’expansion ou de rationalisation, Splashtop combine la téléassistance, l’accès à distance et la gestion des terminaux pour tous les appareils et systèmes d’exploitation en une seule solution complète - ce qui permet de gagner du temps, de réduire les coûts et de diminuer la complexité.
Outils de téléassistance pour une gestion sécurisée et efficace des appareils
Assistance avec ou sans surveillanceEn savoir plus
Connectez-vous instantanément à n’importe quel appareil, qu’un utilisateur soit présent ou non. Fournissez une assistance à la demande ou accédez aux systèmes sans surveillance pour les mises à jour, le dépannage et la maintenance de routine.
Gestion autonome des terminauxEn savoir plus
Des fonctionnalités complémentaires de gestion des terminaux pour surveiller, gérer et mettre à jour efficacement les appareils grâce à des correctifs en temps réel du système d’exploitation et des logiciels tiers, des tableaux de bord intuitifs, des rapports d’inventaire et des outils de remédiation rapide.
Sécurité et gestion avancéesEn savoir plus
Améliorez vos opérations avec une sécurité de niveau professionnel et une plus grande facilité de gestion grâce à la SSO, aux capacités de centre de service, au contrôle d’accès granulaire, à la liste blanche d’adresses IP, à l’enregistrement des sessions dans le cloud, à l’assistance sans surveillance pour Android, et bien plus encore.
Protection des terminauxEn savoir plus
Protégez vos terminaux contre les menaces et réduisez les risques de cyber-attaques avec Splashtop AV et EDR, avec la technologie Bitdefender.
Aidez votre équipe informatique à fournir une meilleure téléassistance, chaque jour
De nos clients satisfaits
Notre dépendance à l’égard d’Intune pour certaines fonctionnalités de gestion des terminaux est complétée par Splashtop, qui comble des lacunes critiques, notamment une meilleure visibilité et un meilleur contrôle des mises à jour logicielles, ainsi qu’une meilleure documentation. Sur une seule plateforme, nous sommes en mesure de résoudre les problèmes sur tous les appareils distants, de surveiller les systèmes de manière proactive, d’automatiser l’application de correctifs logiciels et de garantir la conformité.
IT Manager, pb2 Architecture + Engineering
De nos clients satisfaits
Nous avons essayé AnyDesk sur quelques ordinateurs, mais après avoir utilisé Splashtop, les retours des usagers étaient que le taux de rafraîchissement était bien meilleur et qu’ils avaient une expérience plus réactive. Avec Splashtop, nos monteurs ne subissent quasiment aucun décalage, comme s’ils étaient au bureau.
Mike Marsh, TI Manager, Warner Bros. International Television Production Nouvelle-Zélande
Choisissez un forfait qui répond à vos besoins
Commencez à utiliser les solutions d’assistance informatique à distance Splashtop
SOS
Solution de téléassistance avec ou sans surveillance pour les ordinateurs et les appareils mobiles.
Enterprise
Solution de téléassistance et d’accès à distance de qualité professionnelle avec SSO (authentification unique), sécurité avancée, capacités de centres de services avec workflows avancés et facilité de gestion. Version sur site disponible.