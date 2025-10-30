Accéder au contenu principal
Splashtop20 years of trust
ConnexionEssai gratuit
(778) 569-0889ConnexionEssai gratuit
A woman stands in a server room using a laptop. Above her is a screenshot of a dashboard with data and API icons connected by dashed lines, suggesting integration and data management.

Splashtop Enterprise

Une plateforme d’accès à distance et de téléassistance sécurisée et évolutive, conçue pour répondre aux exigences de sécurité et aux besoins informatiques des entreprises.

Essai gratuitContactez-nous

Pourquoi choisir Splashtop Enterprise ?

Blue outline of a computer monitor with a padlock in front of it, symbolizing computer security or protected access.

Sécurité et gestion avancées

Protégez vos opérations grâce à des fonctions de sécurité de niveau professionnel et à une gestion centralisée avec contrôle d’accès, garantissant ainsi la tranquillité d’esprit de votre équipe.

Blue icon of a person sitting and using a laptop, with a suitcase beside them, suggesting work or productivity while traveling.

Télétravail pour les équipes hybrides

Offrez un accès à distance performant et sécurisé aux employés, aux sous-traitants et aux équipes hybrides pour qu’ils restent productifs où qu’ils se trouvent.

Blue icon of a laptop with a large medical cross symbol above it, suggesting digital healthcare or online medical services, on a light gray background.

Simplification des opérations informatiques grâce à une solution centralisée

Offrez une téléassistance efficace pour n’importe quel appareil et rationalisez la gestion des terminaux grâce à des correctifs automatisés, des informations en temps réel et des workflows simplifiés.

Blue outline icon of a person’s head wearing a headset with a microphone, symbolizing customer support or a call center representative, on a light gray background.

Service client inégalé

Bénéficiez d’un service client de premier ordre avec des temps de réponse rapides, un support technique efficace, des conseils stratégiques continus et une équipe dévouée à votre réussite.

Licences flexibles et évolutives

Adaptez-vous aux exigences de votre organisation grâce à des options de licence flexibles. Choisissez des licences Remote Access pour permettre aux télétravailleurs d’accéder à leurs propres ordinateurs et des licences Remote Support pour permettre au service informatique d’assurer l’assistance et la gestion des appareils. En savoir plus

Vous recherchez une solution sur site ?

Contactez-nousEn savoir plus

Des fonctionnalités qui vous font avancer

Performance icon

Haute performance

Taux de rafraîchissement élevé du streaming 4K jusqu’à 60 fps et du streaming iMac Pro Retina 5K avec une faible latence, et la possibilité d’affiner les réglages.

Blue icon of a computer monitor connected to a network with a padlock symbol, representing computer or network security and data protection.

Accès non surveillé

Accédez à distance sans surveillance aux machines physiques et virtuelles Windows, Mac, Linux et Android depuis n’importe quel appareil. Accédez à jusqu’à 10 ordinateurs avec la licence Remote Access, et 300 ordinateurs avec la licence Remote Support.

SSO and SAML integration key icon

Intégration SSO/SAML

Authentifiez-vous avec Okta, Azure AD, OneLogin, JumpCloud, Workspace ONE, Google Workspace et bien plus encore pour une gestion simplifiée des accès.

Blue outline of a padlock and a key on a light gray background, symbolizing security or access.

Contrôles d’accès et de sécurité avancés

Renforcez la sécurité et la conformité grâce à l’enregistrement des sessions cloud, aux contrôles d’accès granulaires, à l’intégration SIEM pour une surveillance en temps réel et à la liste blanche des adresses IP.

Blue icon of an eye with a padlock in front, symbolizing privacy, restricted access, or protected visibility.

Contrôles avancés de la session à distance

Redirigez les périphériques USB et les outils à stylet (cartes à puce, clés de sécurité, etc.), ou utilisez votre microphone local comme entrée sur votre ordinateur distant. Découvrez le mode couleur 4:4:4 avec un son haute fidélité pour des workflows fluides et immersifs.

A blue icon of a pencil poised over a rectangular form or document, symbolizing editing or writing, on a light gray background.

Wacom Bridge

Utilisez en toute fluidité les stylets Wacom sur vos ordinateurs locaux et distants, en réduisant les temps de latence et en améliorant votre workflow numérique.

Blue icon showing a password entry field with three dots and a clock symbol in front, suggesting time-based password or timed authentication.

Fonctionnalité Remote Support

Soutien à la demande

Fournissez une assistance rapide et ponctuelle aux utilisateurs finaux sur leurs ordinateurs et appareils mobiles via un code de session, sans agent préinstallé.

Blue outline icon of a laptop with a large gear in front of it, symbolizing computer settings, configuration, or technical support.

Fonctionnalité Remote Support

Actions en arrière-plan

Accédez à des outils système tels que le gestionnaire des tâches, l’éditeur de registre, le gestionnaire d’appareils, le gestionnaire de services et la commande à distance sans interrompre l’utilisateur final.

Blue line drawing of a headset with a microphone, representing customer support or a call center.

Fonctionnalité Remote Support

Workflow avancé pour les services d’assistance

Fournissez un support à la demande avancé, avec regroupement de techniciens, gestion des canaux de service et liens d’invitation, demandes de support via SOS Call et widgets de formulaire web, routage des sessions, et plus encore.

A blue geometric icon featuring three circles connected by lines, forming a triangular shape with curved ends, resembling a network or abstract technology symbol on a light gray background.

Fonctionnalité Remote Support

Intégrations avancées

Intégrez vos systèmes de ticketing et autres plateformes pour une téléassistance fluide, et tirez parti des API ouvertes pour automatiser les workflows et améliorer les opérations informatiques..

A blue outline of an eye is centered on a graph-like background, with one arrow pointing upward and to the right, suggesting vision, view, or data visualization.

Fonctionnalité Remote Support

Informations gratuites sur les vulnérabilités

Bénéficiez d’une meilleure visibilité sur les CVE (vulnérabilités et expositions courantes) et les KEV (vulnérabilités connues exploitées) et obtenez des informations basées sur l’IA pour vous aider à hiérarchiser les vulnérabilités à corriger.

Modules complémentaires Enterprise

Autonomous Endpoint Management

Surveillez, gérez et mettez à jour efficacement les appareils grâce à la gestion des correctifs en temps réel, au déploiement de logiciels, aux tableaux de bord, aux politiques et plus encore, le tout à partir de la console Splashtop.

En savoir plus

Splashtop Augmented Reality (AR)

Connectez-vous à des sites éloignés et résolvez les problèmes en direct grâce au partage de caméra et aux annotations en réalité augmentée.

En savoir plus

Splashtop Connector

Établissez en toute sécurité des connexions RDP, VNC et SSH aux ordinateurs et aux serveurs sans utiliser de VPN ni installer d’agent d’accès à distance.

En savoir plus

Splashtop Antivirus

Protégez vos terminaux contre diverses menaces et profitez d’un déploiement transparent et d’une gestion des politiques depuis Splashtop grâce à notre solution antivirus, avec la technologie Bitdefender.

En savoir plus

EDR

Bénéficiez de solutions avancées de détection et de réponse sur les terminaux proposées par Bitdefender, SentinelOne ou CrowdStrike pour identifier, analyser et contrer les menaces en temps réel, et ainsi protéger votre entreprise.

En savoir plus

De nos clients satisfaits

TrustRadius logo featuring a stylized blue TR geometric design above the word TrustRadius written in bold blue letters.

Splashtop : fiable, complet et économique

« J’ai essayé d’autres options, mais Splashtop offre simplicité et fiabilité à un prix que je trouve économique. Pour le service informatique, cela accélère considérablement le dépannage et nous a permis de faire appel à un informaticien à distance pour certaines tâches. »

Voir l’avis
Author Placeholder Image

Tom Van Gorkom

Ingénieur de diffusion/directeur des médias – Établissement d’enseignement

De nos clients satisfaits

TrustRadius logo featuring a stylized blue TR geometric design above the word TrustRadius written in bold blue letters.

Excellent produit et excellent rapport qualité-prix

« Son interface conviviale, ses performances fiables et sa conformité stricte aux normes telles que le RGPD et l’HIPAA en font un choix fiable. Les licences simples et les forfaits personnalisés de Splashtop offrent une plus grande flexibilité. »

Voir l’avis
Author Placeholder Image

Avis vérifié

Administrateur en technologies de l’information – Entreprise de gestion de l’éducation

De nos clients satisfaits

The image shows the white letter G and number 2 combined into a logo within a solid orange-red circle.

Facile et efficace

« Splashtop a été facile à mettre en œuvre et les utilisateurs s’y sont rapidement adaptés. Le déploiement de l’application et de la solution antivirus sur chaque poste de travail a été simple. La possibilité de se connecter à distance depuis n’importe où avec n’importe quel appareil, y compris le Web, a fait de Splashtop une solution de choix par rapport à d’autres options. »

Voir l’avis
Author Placeholder Image

Glen T.

CTO, Marché intermédiaire (51 à 1 000 employés)

De nos clients satisfaits

The image shows the white letter G and number 2 combined into a logo within a solid orange-red circle.

Parfait pour les écoles primaires et secondaires !

« Son faible encombrement occupe très peu de ressources sur les ordinateurs portables des étudiants. Ces derniers ne peuvent ni désinstaller ni fermer le client. Je l’utilise plus de 10 fois par jour dans notre environnement qui compte 3 000 appareils. La mise en œuvre a été un jeu d’enfant grâce à Intune, je n’aurais pas pu rêver d’une intégration plus simple ! »

Voir l’avis
Author Placeholder Image

David M.

Directeur technologique, marché intermédiaire (51 à 1 000 employés)

De nos clients satisfaits

The image shows the white letter G and number 2 combined into a logo within a solid orange-red circle.

C’est le meilleur produit que j’ai utilisé pour la téléassistance

« C’est le meilleur produit que j’ai utilisé pour la téléassistance. J’utilise Splashtop Remote Support depuis près de dix ans maintenant. Ils ont constamment apporté des améliorations qui montrent qu’ils comprennent les besoins des PME et des prestataires de services. »

Voir l’avis
Author Placeholder Image

David M.

Directeur des technologies de l’information, marché intermédiaire (51 à 1 000 employés)

De nos clients satisfaits

« Nous avons choisi Splashtop parce qu’il offre une meilleure expérience à un coût plus abordable. Splashtop dispose du meilleur support client, et nous avons une excellente relation directe avec notre gestionnaire de compte. »

Author Placeholder Image

Ericson Oliveira

Spécialiste des processus, Tivit

De nos clients satisfaits

« Je recommande Splashtop à tout le monde. Je vous encourage à l’essayer, pour vous rendre compte de sa facilité d’utilisation et de l’excellence de son support client. Splashtop a permis de contrôler facilement tout ce qui concerne le registre, les stratégies de groupe et les éléments connexes. Cela nous a permis de le déployer rapidement dans notre environnement. Il est facile, économique et très intelligent. »

Author Placeholder Image

Björn Runge

Responsable informatique chez Paniceus

De nos clients satisfaits

« Nous avons déployé Splashtop et nous avons immédiatement reçu des e-mails de nos artistes : "Wow, c’est génial, maintenant je peux vraiment travailler, je peux vraiment mener à bien mes projets." La satisfaction des utilisateurs était évidente. »

Author Placeholder Image

Andres Reyes

Directeur technique, Boxel Studio

De nos clients satisfaits

« Splashtop répondait à toutes nos attentes. Avec une solution unique et évolutive, nous pouvions contrôler à distance nos écrans partout et prendre en charge une grande variété d’appareils pour les clients et le personnel interne. Le tout avec un logiciel facile à utiliser et sécurisé, qui peut être activé à la demande. »

Author Placeholder Image

Michael Thompson

Architecte numérique et expert en affichage dynamique, Beyond Digital Solutions

De nos clients satisfaits

« Après avoir utilisé Splashtop, les retours des usagers étaient que le taux de rafraîchissement était bien meilleur et qu’ils avaient une expérience plus réactive. Avec Splashtop, nos monteurs ne subissent quasiment aucun décalage, comme s’ils étaient au bureau. »

Author Placeholder Image

Mike Marsh

Responsable informatique chez WBITVP New Zealand

GARTNER est une marque déposée et une marque de service, et PEER INSIGHTS est une marque déposée de Gartner, Inc. et/ou de ses filiales aux États-Unis et dans le monde, et sont utilisées ici avec autorisation. Tous droits réservés. Le contenu de Gartner Peer Insights contient les opinions d’utilisateurs finaux sur la base de leurs propres expériences. Il ne doit pas être interprété comme une affirmation factuelle et ne représente pas non plus le point de vue de Gartner ou de ses filiales. Gartner ne soutient aucun fournisseur, produit ou service décrit dans ce contenu et ne donne aucune garantie, expresse ou implicite, quant à son exactitude ou à son exhaustivité, notamment aucune garantie de qualité marchande ou d’adéquation à un usage particulier.

GE logo
UPS logo
Microsoft logo
Harvard University logo

La solution logicielle d’accès et d’assistance à distance la mieux notée

Découvrez comment Splashtop Enterprise peut améliorer la sécurité, les opérations informatiques et les capacités de télétravail de votre organisation.

Prendre rendez-vous pour une démo

Protection des données et sécurité avancées

Sécurité de niveau supérieur. Une tranquillité d’esprit inégalée.

  • Blue line icon of a safe with a circular combination lock on the front, depicted on a light background.

    Infrastructure sécurisée

    Un hébergement sécurisé dans le cloud et sur site, avec une détection des intrusions 24h/24 et 7j/7 et des certifications SOC 2 et 3, signifie que vos ordinateurs, vos utilisateurs et vos données restent protégés.

    En savoir plus
  • Blue outline of a computer monitor with a padlock in front of it, symbolizing computer security or protected access.

    Fonctions de sécurité avancées

    Grâce à des fonctionnalités telles que la 2FA, la MFA au niveau des terminaux, l’enregistrement des audits de session et le chiffrement E2E, vos équipes informatiques ont un contrôle total sur la sécurisation de l’accès à distance.

    En savoir plus
  • Blue GDPR text in bold capital letters, centered over a stylized globe outline, representing the General Data Protection Regulation and global data privacy.

    Normes et conformité

    Une attention continue au respect des normes de confidentialité et de sécurité les plus élevées (telles que ISO/IEC 27001, SOC2 et RGPD) offre l’assurance de savoir que vous êtes protégé et conforme.

    En savoir plus

FAQs

Quelle est la différence entre les licences Remote Access et Remote Support ?
Et si j’ai besoin d’accéder à d’autres ordinateurs ?
Comment puis-je accéder aux fonctionnalités de gestion des terminaux ?
Avez-vous une option pour un déploiement sur site ?
Comment plusieurs techniciens peuvent-ils gérer une session d’assistance ?
Splashtop Enterprise prend-il en charge les appareils Android et IoT ?
Puis-je accéder aux ordinateurs via RDP, SSH ou VNC ?
Brochure (PDF)Fiche technique (PDF)Liste détaillée des caractéristiques (PDF)
Guide d'intégration interactifContactez-nous pour les APIGuide d'intégration de Remote LabsVidéo d’installation facile
Guide de l'administrateur (PDF)Guide de l’administrateur (vidéo)Démo du produit

Démarrer avec Splashtop Enterprise

Essai gratuitPrendre rendez-vous pour une démo