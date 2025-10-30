Splashtop Enterprise
Une plateforme d’accès à distance et de téléassistance sécurisée et évolutive, conçue pour répondre aux exigences de sécurité et aux besoins informatiques des entreprises.
Pourquoi choisir Splashtop Enterprise ?
Sécurité et gestion avancées
Protégez vos opérations grâce à des fonctions de sécurité de niveau professionnel et à une gestion centralisée avec contrôle d’accès, garantissant ainsi la tranquillité d’esprit de votre équipe.
Télétravail pour les équipes hybrides
Offrez un accès à distance performant et sécurisé aux employés, aux sous-traitants et aux équipes hybrides pour qu’ils restent productifs où qu’ils se trouvent.
Simplification des opérations informatiques grâce à une solution centralisée
Offrez une téléassistance efficace pour n’importe quel appareil et rationalisez la gestion des terminaux grâce à des correctifs automatisés, des informations en temps réel et des workflows simplifiés.
Service client inégalé
Bénéficiez d’un service client de premier ordre avec des temps de réponse rapides, un support technique efficace, des conseils stratégiques continus et une équipe dévouée à votre réussite.
Licences flexibles et évolutives
Adaptez-vous aux exigences de votre organisation grâce à des options de licence flexibles. Choisissez des licences Remote Access pour permettre aux télétravailleurs d’accéder à leurs propres ordinateurs et des licences Remote Support pour permettre au service informatique d’assurer l’assistance et la gestion des appareils. En savoir plus
Des fonctionnalités qui vous font avancer
Haute performance
Taux de rafraîchissement élevé du streaming 4K jusqu’à 60 fps et du streaming iMac Pro Retina 5K avec une faible latence, et la possibilité d’affiner les réglages.
Accès non surveillé
Accédez à distance sans surveillance aux machines physiques et virtuelles Windows, Mac, Linux et Android depuis n’importe quel appareil. Accédez à jusqu’à 10 ordinateurs avec la licence Remote Access, et 300 ordinateurs avec la licence Remote Support.
Intégration SSO/SAML
Authentifiez-vous avec Okta, Azure AD, OneLogin, JumpCloud, Workspace ONE, Google Workspace et bien plus encore pour une gestion simplifiée des accès.
Contrôles d’accès et de sécurité avancés
Renforcez la sécurité et la conformité grâce à l’enregistrement des sessions cloud, aux contrôles d’accès granulaires, à l’intégration SIEM pour une surveillance en temps réel et à la liste blanche des adresses IP.
Contrôles avancés de la session à distance
Redirigez les périphériques USB et les outils à stylet (cartes à puce, clés de sécurité, etc.), ou utilisez votre microphone local comme entrée sur votre ordinateur distant. Découvrez le mode couleur 4:4:4 avec un son haute fidélité pour des workflows fluides et immersifs.
Wacom Bridge
Utilisez en toute fluidité les stylets Wacom sur vos ordinateurs locaux et distants, en réduisant les temps de latence et en améliorant votre workflow numérique.
Fonctionnalité Remote Support
Soutien à la demande
Fournissez une assistance rapide et ponctuelle aux utilisateurs finaux sur leurs ordinateurs et appareils mobiles via un code de session, sans agent préinstallé.
Fonctionnalité Remote Support
Actions en arrière-plan
Accédez à des outils système tels que le gestionnaire des tâches, l’éditeur de registre, le gestionnaire d’appareils, le gestionnaire de services et la commande à distance sans interrompre l’utilisateur final.
Fonctionnalité Remote Support
Workflow avancé pour les services d’assistance
Fournissez un support à la demande avancé, avec regroupement de techniciens, gestion des canaux de service et liens d’invitation, demandes de support via SOS Call et widgets de formulaire web, routage des sessions, et plus encore.
Fonctionnalité Remote Support
Intégrations avancées
Intégrez vos systèmes de ticketing et autres plateformes pour une téléassistance fluide, et tirez parti des API ouvertes pour automatiser les workflows et améliorer les opérations informatiques..
Fonctionnalité Remote Support
Informations gratuites sur les vulnérabilités
Bénéficiez d’une meilleure visibilité sur les CVE (vulnérabilités et expositions courantes) et les KEV (vulnérabilités connues exploitées) et obtenez des informations basées sur l’IA pour vous aider à hiérarchiser les vulnérabilités à corriger.
Modules complémentaires Enterprise
Autonomous Endpoint Management
Surveillez, gérez et mettez à jour efficacement les appareils grâce à la gestion des correctifs en temps réel, au déploiement de logiciels, aux tableaux de bord, aux politiques et plus encore, le tout à partir de la console Splashtop.
Splashtop Augmented Reality (AR)
Connectez-vous à des sites éloignés et résolvez les problèmes en direct grâce au partage de caméra et aux annotations en réalité augmentée.
Splashtop Connector
Établissez en toute sécurité des connexions RDP, VNC et SSH aux ordinateurs et aux serveurs sans utiliser de VPN ni installer d’agent d’accès à distance.
Splashtop Antivirus
Protégez vos terminaux contre diverses menaces et profitez d’un déploiement transparent et d’une gestion des politiques depuis Splashtop grâce à notre solution antivirus, avec la technologie Bitdefender.
EDR
Bénéficiez de solutions avancées de détection et de réponse sur les terminaux proposées par Bitdefender, SentinelOne ou CrowdStrike pour identifier, analyser et contrer les menaces en temps réel, et ainsi protéger votre entreprise.
De nos clients satisfaits
Splashtop : fiable, complet et économique
« J’ai essayé d’autres options, mais Splashtop offre simplicité et fiabilité à un prix que je trouve économique. Pour le service informatique, cela accélère considérablement le dépannage et nous a permis de faire appel à un informaticien à distance pour certaines tâches. »
Tom Van Gorkom
Ingénieur de diffusion/directeur des médias – Établissement d’enseignement
De nos clients satisfaits
Excellent produit et excellent rapport qualité-prix
« Son interface conviviale, ses performances fiables et sa conformité stricte aux normes telles que le RGPD et l’HIPAA en font un choix fiable. Les licences simples et les forfaits personnalisés de Splashtop offrent une plus grande flexibilité. »
Avis vérifié
Administrateur en technologies de l’information – Entreprise de gestion de l’éducation
De nos clients satisfaits
Facile et efficace
« Splashtop a été facile à mettre en œuvre et les utilisateurs s’y sont rapidement adaptés. Le déploiement de l’application et de la solution antivirus sur chaque poste de travail a été simple. La possibilité de se connecter à distance depuis n’importe où avec n’importe quel appareil, y compris le Web, a fait de Splashtop une solution de choix par rapport à d’autres options. »
Glen T.
CTO, Marché intermédiaire (51 à 1 000 employés)
De nos clients satisfaits
Parfait pour les écoles primaires et secondaires !
« Son faible encombrement occupe très peu de ressources sur les ordinateurs portables des étudiants. Ces derniers ne peuvent ni désinstaller ni fermer le client. Je l’utilise plus de 10 fois par jour dans notre environnement qui compte 3 000 appareils. La mise en œuvre a été un jeu d’enfant grâce à Intune, je n’aurais pas pu rêver d’une intégration plus simple ! »
David M.
Directeur technologique, marché intermédiaire (51 à 1 000 employés)
De nos clients satisfaits
C’est le meilleur produit que j’ai utilisé pour la téléassistance
« C’est le meilleur produit que j’ai utilisé pour la téléassistance. J’utilise Splashtop Remote Support depuis près de dix ans maintenant. Ils ont constamment apporté des améliorations qui montrent qu’ils comprennent les besoins des PME et des prestataires de services. »
David M.
Directeur des technologies de l’information, marché intermédiaire (51 à 1 000 employés)
De nos clients satisfaits
« Nous avons choisi Splashtop parce qu’il offre une meilleure expérience à un coût plus abordable. Splashtop dispose du meilleur support client, et nous avons une excellente relation directe avec notre gestionnaire de compte. »
Ericson Oliveira
Spécialiste des processus, Tivit
De nos clients satisfaits
« Je recommande Splashtop à tout le monde. Je vous encourage à l’essayer, pour vous rendre compte de sa facilité d’utilisation et de l’excellence de son support client. Splashtop a permis de contrôler facilement tout ce qui concerne le registre, les stratégies de groupe et les éléments connexes. Cela nous a permis de le déployer rapidement dans notre environnement. Il est facile, économique et très intelligent. »
Björn Runge
Responsable informatique chez Paniceus
De nos clients satisfaits
« Nous avons déployé Splashtop et nous avons immédiatement reçu des e-mails de nos artistes : "Wow, c’est génial, maintenant je peux vraiment travailler, je peux vraiment mener à bien mes projets." La satisfaction des utilisateurs était évidente. »
Andres Reyes
Directeur technique, Boxel Studio
De nos clients satisfaits
« Splashtop répondait à toutes nos attentes. Avec une solution unique et évolutive, nous pouvions contrôler à distance nos écrans partout et prendre en charge une grande variété d’appareils pour les clients et le personnel interne. Le tout avec un logiciel facile à utiliser et sécurisé, qui peut être activé à la demande. »
Michael Thompson
Architecte numérique et expert en affichage dynamique, Beyond Digital Solutions
De nos clients satisfaits
« Après avoir utilisé Splashtop, les retours des usagers étaient que le taux de rafraîchissement était bien meilleur et qu’ils avaient une expérience plus réactive. Avec Splashtop, nos monteurs ne subissent quasiment aucun décalage, comme s’ils étaient au bureau. »
Mike Marsh
Responsable informatique chez WBITVP New Zealand
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La solution logicielle d’accès et d’assistance à distance la mieux notée
Découvrez comment Splashtop Enterprise peut améliorer la sécurité, les opérations informatiques et les capacités de télétravail de votre organisation.
Protection des données et sécurité avancées
Sécurité de niveau supérieur. Une tranquillité d’esprit inégalée.
Infrastructure sécuriséeEn savoir plus
Un hébergement sécurisé dans le cloud et sur site, avec une détection des intrusions 24h/24 et 7j/7 et des certifications SOC 2 et 3, signifie que vos ordinateurs, vos utilisateurs et vos données restent protégés.
Fonctions de sécurité avancéesEn savoir plus
Grâce à des fonctionnalités telles que la 2FA, la MFA au niveau des terminaux, l’enregistrement des audits de session et le chiffrement E2E, vos équipes informatiques ont un contrôle total sur la sécurisation de l’accès à distance.
Normes et conformitéEn savoir plus
Une attention continue au respect des normes de confidentialité et de sécurité les plus élevées (telles que ISO/IEC 27001, SOC2 et RGPD) offre l’assurance de savoir que vous êtes protégé et conforme.