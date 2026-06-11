Splashtop est la meilleure alternative à AnyDesk en 2023

Meilleure alternative à AnyDesk 2026 pour un accès à distance rapide et sécurisé - Splashtop
Comparez AnyDesk avec Splashtop et faites un essai gratuit
Les avantages de Splashtop : la meilleure alternative à AnyDesk
Accès à distance sécurisé et à hautes performances
Splashtop gives users fast, reliable remote access with HD streaming, low latency, multi-monitor support, and encrypted connections, so teams can stay productive from anywhere without compromising security or performance.
Assistance et gestion informatiques centralisées
Support users and devices with attended and unattended access, file transfer, chat, remote reboot, session recording, and centralized admin controls that help technicians resolve issues faster and manage access with less complexity.
Un meilleur rapport qualité-prix pour les équipes en croissance
Splashtop delivers the remote access and support capabilities teams need at a more predictable cost, with flexible plans, broad device support, and endpoint management tools for patching, alerts, inventory, and automation.
Découvrez votre alternative à AnyDesk
Le meilleur bureau à distance - Splashtop
8 CA$ / mois
Contre 37,90 $ US par mois pour AnyDesk Solo
Accédez à vos ordinateurs à distance, depuis n’importe quel appareil. Idéal pour les particuliers, les entreprises et les établissements scolaires qui souhaitent permettre à leurs utilisateurs de travailler à domicile et en télétravail.
Splashtop Remote Support
30 CA$ / mois
Par rapport aux forfaits AnyDesk à partir de 63,90 $ US /mois
Logiciel d'assistance à distance avec ou sans surveillance. Fournissez un support à distance à la demande à tout ordinateur, tablette ou appareil mobile.
Splashtop Enterprise
Pour un accès à distance et un logiciel d'assistance à distance combinés dans votre entreprise, votre organisation ou votre établissement d'enseignement.
Rejoignez nos clients satisfaits
Nous avons essayé AnyDesk sur quelques ordinateurs, mais après avoir utilisé Splashtop, les utilisateurs nous ont dit que le taux de rafraîchissement était bien meilleur et qu'ils avaient une expérience plus réactive. Avec Splashtop, nos rédacteurs ne ressentent que peu ou pas de décalage, comme s'ils étaient au bureau.
Mike Marsh, Warner Brothers
Avantages de Splashtop par rapport à AnyDesk
Fiabilité et haute performance
Splashtop obtient régulièrement des notes élevées de la part des utilisateurs pour sa fiabilité. Vous obtiendrez toujours des connexions à distance hautes performances, facilitant les tâches telles que le montage vidéo, le mixage audio, la synchronisation du son, et le dessin CAO 3D pendant vos sessions de bureau à distance.
Splashtop prend en charge les systèmes d'exploitation que vous utilisez et offre un accès à distance multiplateforme. Obtenez un accès à distance aux ordinateurs Windows, Mac et Linux depuis n'importe quel autre appareil Windows, Mac, iOS, Android ou Chromebook. Le service informatique peut accéder à n'importe quel ordinateur, tablette ou appareil mobile pour fournir une assistance à distance.
Gestion facile des ordinateurs
Vous devez gérer plusieurs utilisateurs sur votre compte ?
Les fonctionnalités de Splashtop vous permettent de gérer facilement tous vos utilisateurs et appareils via une console d’administration centralisée.
Vous pouvez facilement regrouper des utilisateurs et des ordinateurs, ajuster vos préférences de sécurité, et bien plus encore.
Il n'est pas non plus nécessaire de mémoriser des mots de passe pour un accès sans surveillance - il suffit de définir les autorisations d'accès de chaque utilisateur à son ordinateur.
Une tarification cohérente
L’objectif de Splashtop est de fournir la solution d’accès et d’assistance à distance la plus simple et la plus rapide à un prix extrêmement compétitif, avec une tarification et des pratiques commerciales constantes.
C’est pourquoi nous proposons Splashtop Remote Access, une solution évolutive adaptée à votre cas d’utilisation spécifique et facturée à l’utilisateur, avec des limites informatiques qui varient en fonction du nombre d’utilisateurs souscrits. Les particuliers et les petits groupes d’utilisateurs à distance trouveront ce modèle particulièrement simple.
Splashtop a aussi la réputation de ne jamais augmenter les prix. Comparez les tarifs de Splashtop par rapport à AnyDesk.
Une sécurité robuste
Splashtop protège votre réseau, vos données et vos informations grâce à une infrastructure sécurisée, à la prévention des intrusions et à la protection des applications.
Nos solutions intègrent notamment des pare-feu renforcés, le chiffrement des données, l’atténuation des attaques par déni de service, la détection des intrusions 24h/24 et 7j/7, des mécanismes de défense, la sécurité par mot de passe à plusieurs niveaux, le verrouillage automatique de l’écran, la déconnexion après un délai d’inactivité, la notification de connexion à distance, l’authentification du serveur proxy et les applications certifiées numériquement.
Nous respectons également les dernières normes industrielles en matière de conception et de maintenance de notre environnement cloud pour une sécurité maximale.
Une utilisation commerciale d'AnyDesk a été détectée sur votre forfait gratuit ?
Passez à Splashtop plutôt que de souscrire à un forfait AnyDesk onéreux !
Moyenne des notes attribuées par les utilisateurs de Capterra
Splashtop vs. AnyDesk : quel est le meilleur outil d’accès à distance ?
Splashtop apparaît comme l’alternative la plus avantageuse à AnyDesk pour plusieurs raisons :
Performance et rapidité : Splashtop offre un accès à distance en haute définition, ce qui permet aux utilisateurs d’avoir l’impression d’être directement en face de l’appareil distant. Les tâches telles que le montage vidéo, le mixage audio et le dessin CAO 3D se déroulent en toute fluidité, offrant à l’utilisateur une expérience inégalable.
Rapport coût-efficacité : Splashtop est fier de fournir des solutions d’accès et de support à distance de premier ordre à une fraction du coût. Si vous comparez les prix de Splashtop à ceux de AnyDesk, vous constaterez que les utilisateurs en auront plus pour leur argent avec Splashtop, sans faire de compromis sur les fonctionnalités ou la sécurité.
Sécurité : Splashtop dispose de mesures de sécurité robustes, notamment des pare-feu, le chiffrement des données, l’atténuation des attaques DDoS et la détection des intrusions 24h/24 7j/7. Ces fonctionnalités garantissent que les données restent protégées à tout moment, ce qui permet aux utilisateurs individuels et aux entreprises d’avoir l’esprit tranquille.
Compatibilité étendue : Splashtop prend en charge un large éventail de systèmes d’exploitation, permettant aux utilisateurs d’accéder aux ordinateurs Windows, Mac et Linux à partir de pratiquement n’importe quel appareil, qu’il s’agisse d’un autre ordinateur, d’une tablette ou d’un appareil mobile. Cette flexibilité est cruciale dans les environnements technologiques diversifiés d’aujourd’hui.
Gestion conviviale : la console d’administration centralisée de Splashtop permet aux administrateurs de gérer facilement les utilisateurs et les appareils. Splashtop offre une expérience de gestion plus intuitive, du regroupement des utilisateurs à l’ajustement des préférences de sécurité.
Évaluations des clients : Splashtop reçoit systématiquement des notes élevées de la part des utilisateurs, ce qui témoigne de leur satisfaction à l’égard de ses fonctionnalités, de ses performances et de son service client. Cette confiance des utilisateurs est un gage de l’engagement de Splashtop à atteindre l’excellence.
En conclusion, Splashtop offre une solution plus complète, plus sûre et plus conviviale. Que vous soyez un particulier à la recherche d’un outil d’accès à distance fiable ou une entreprise qui cherche à équiper son personnel, Splashtop s’impose comme la meilleure alternative à AnyDesk.
Pourquoi Splashtop est la meilleure alternative à AnyDesk
Le logiciel de bureau à distance Splashtop vous permet d’accéder à vos ordinateurs où que vous soyez, à partir de n’importe quel ordinateur, tablette ou appareil mobile. Les connexions à distance rapides vous donnent l’impression d’être assis en face du poste distant. De plus, vous obtiendrez ces fonctionnalités phares de bureau à distance :
Transfert de fichiers par glisser-déposer
Impression à distance
Redémarrage à distance
Démarrage à distance (wake-on-LAN)
Soutien multi-moniteurs
Chat
Authentification à deux facteurs
...et encore plus!