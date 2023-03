Splashtop est la meilleure alternative à AnyDesk en 2023

L’objectif de Splashtop est de fournir la solution d’accès et d’assistance à distance la plus simple et la plus rapide à un prix extrêmement compétitif, avec une tarification et des pratiques commerciales constantes.

Pour cela, nous avons conçu Splashtop Business Access pour qu'il s'adapte à votre cas d'utilisation spécifique et dont le prix est fixé par l'utilisateur, avec des limites qui varient en fonction du nombre d'utilisateurs achetés. Les utilisateurs individuels et les petits groupes trouveront ce modèle d'accès à distance le plus simple.

Splashtop a aussi la réputation de ne jamais augmenter les prix.