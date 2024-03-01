Splashtop Remote Access pour les médias et les divertissements

Libérez votre potentiel créatif avec l’accès à distance Splashtop
Révolutionnez la collaboration et l’efficacité des workflows dans le secteur des médias et du divertissement
Plébiscité par le secteur des médias et du divertissement pour un accès à distance performant et sécurisé
Solutions par industrie
Production et post-production
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Architecture et conception
Trouvez votre solution
Pour les personnes et les équipes
Splashtop Remote Access Performance
Pour la meilleure couleur d’image, la meilleure qualité audio, et plus encore !
Les fonctionnalités comprennent : mode couleur 4:4:4 pour les couleurs les plus précises et un affichage net, audio haute fidélité, stylet à distance, utilisation locale d’un périphérique USB (souris 3D, manette de jeu, tablette graphique) avec votre ordinateur distant, et redirection du microphone.
Pour les entreprises
Splashtop Enterprise
Une plateforme consolidée qui évolue en fonction des besoins de votre entreprise en matière d’accès, d’assistance et de gestion des terminaux à distance.
Pour les équipes informatiques
Splashtop AEM
Automatisez l’application des correctifs, la surveillance et la correction des problèmes afin de garantir la sécurité, la mise à jour et le bon fonctionnement des postes de travail créatifs, des systèmes de production et des appareils distribués.
La sécurité est notre première priorité
Fonctions de sécurité avancées
Les solutions Splashtop sont conçues pour donner au service informatique un contrôle total sur la sécurité des accès à distance pour les équipes distribuées d’aujourd’hui. Les fonctions de sécurité comprennent l’authentification à double facteur, l’authentification unique, la MFA sur les terminaux, le masquage d’écran, le délai d’inactivité de session, la notification de connexion à distance, la journalisation complète des sessions, etc. Toutes les sessions à distance sont protégées par TLS avec un chiffrement AES 256 bits. Découvrez plus en détail les fonctionnalités de sécurité de Splashtop.
Normes et conformité
Splashtop est conforme aux normes ISO/IEC 27001, SOC 2, RGPD et CCPA. Les solutions Splashtop sont conçues pour aider les organisations à répondre à leurs exigences de conformité HIPAA, FERPA, PCI et autres exigences du secteur.
Confidentialité des données et des sessions : Splashtop ne traite pas, ne stocke pas et n’a pas accès aux ordinateurs ou aux applications de nos utilisateurs, ni aux données auxquelles ces derniers accèdent pendant une session à distance.
Consultez notre page sur la sécurité et la conformité de Splashtop pour en savoir plus.
Infrastructure sécurisée
Splashtop offre non seulement une infrastructure cloud robuste hébergée sur AWS pour la mise en réseau et l’informatique sécurisées, mais nous fournissons également des options sur site pour ceux qui préfèrent ou nécessitent des solutions d’hébergement locales. Notre engagement envers la sécurité s’étend à toutes les plateformes, en adoptant les bonnes pratiques du secteur dans les environnements de développement, de déploiement et de production, avec des mécanismes de détection d’intrusion et de défense appliqués 24h/24 7j/7. Découvrez comment nous protégeons vos ordinateurs, vos utilisateurs et vos données.