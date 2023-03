Splashtop Remote Access pour les médias et les divertissements

Si vous êtes producteur de vidéos, d’effets visuels, d’animations 3D, de musique, d’émissions de radio ou de télévision ou de jeux dans le secteur des médias et du divertissement, vous avez besoin d’un accès performant à des logiciels gourmands en ressources. Vous devez pouvoir monter, visualiser, diffuser, synchroniser le son et l’image, appliquer des traitements visuels et sonores, colorier, modeler et effectuer d’autres activités de post-production. Splashtop vous permet de vous connecter en toute sécurité à votre poste de travail et de l’utiliser en toute simplicité lorsque vous êtes à distance.

Vous avez besoin d’utiliser une souris 3D ? Aucun problème. Vous avez un Mac ? Nous avons tout ce qu’il vous faut. Splashtop fournit un accès à distance sécurisé et prend en charge un large éventail d’appareils pour vous permettre d’utiliser vos logiciels de pointe partout et à tout moment.