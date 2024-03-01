Combler les lacunes du télétravail pour les professionnels de la création avec Splashtop + Wacom
Dans le contexte numérique en constante évolution d’aujourd’hui, la créativité ne connaît pas de frontières. Les professionnels de la création, qu’il s’agisse d’artistes, de designers ou autres, sont constamment à la recherche de moyens pour libérer leur potentiel artistique et concrétiser leur vision. Cependant, cet environnement de travail en perpétuelle mutation exige de la flexibilité et de l’adaptabilité, en particulier lorsqu’il s’agit de travail à distance.
À la base, la collaboration entre Splashtop et Wacom consiste à permettre une utilisation fluide de vos périphériques Wacom sur n’importe quel ordinateur. Que vous soyez un artiste numérique esquissant des dessins complexes, un photographe retouchant des images ou un graphiste créant des visuels saisissants, la capacité de Splashtop à permettre l’utilisation de tablettes Wacom locales comme si elles étaient connectées à l’ordinateur distant garantit la continuité de votre processus créatif, quel que soit l’endroit où vous vous trouvez.
Une créativité sans limites : utilisez votre tablette Wacom où que vous soyez, comme si elle était connectée à votre poste de travail distant.
3 façons d’utiliser les tablettes Wacom avec Splashtop
Wacom Bridge
REDIRECTION DES PÉRIPHÉRIQUES USB
Stylet à distance
Ce que c’est
Découvrez la technologie exclusive développée conjointement par Wacom et Splashtop, offrant une collaboration fluide entre les appareils Wacom et votre espace de travail numérique, à tout moment et en tout lieu.
Redirigez un périphérique USB tel qu’une tablette Wacom de votre ordinateur local vers l’ordinateur distant.
Utilisez votre stylet ou votre tablette graphique lors d’une session à distance, en tirant parti de la fonctionnalité d’injection de saisie au stylet de Windows 10.
Systèmes d’exploitation pris en charge
Windows 10 ou plus récent
Windows 10, 11 ou Win Server 2016/2019 (pour l’appareil local et distant)
MacOS 11 ou plus récent (pour le local), MacOS 12 ou plus récent (pour le distant)
Uniquement disponible pour une connexion vers Windows 10 depuis Windows 10, iPad iOS 13, Android 4.0 ou plus récent
Temps de latence
Très faible
Élevé
Très faible
Utilisation de la tablette
À la fois local et à distance
Soit local, soit à distance
À distance seulement
Synchronisation des paramètres de l’application
Automatique
n/a
n/a
La fonction Inkline permet de réduire les temps de latence potentiels
Oui
Non
Non
Prise en charge des événements liés au stylet, tels que la pression, l’orientation, l’inclinaison, etc.
Complet
Complet
Prise en charge limitée
Disponibilité
De nos clients satisfaits
Nous avons déployé Splashtop et nous avons immédiatement reçu des e-mails de nos artistes avec des message tels que : wow, c’est génial, maintenant je peux vraiment travailler, je peux vraiment mener à bien mes projets (à distance) ! La satisfaction des utilisateurs était évidente.
Andres Reyes, directeur technique, Boxel Studio
De nos clients satisfaits
Après avoir utilisé Splashtop, les retours des usagers étaient que le taux de rafraîchissement était bien meilleur et qu’ils avaient une expérience plus réactive. Avec Splashtop, nos monteurs ne subissent quasiment aucun décalage, comme s’ils étaient au bureau.
Mike Marsh, IT Manager at Warner Bros. International Television Production (WBITVP) New Zealand