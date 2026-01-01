Presse / Relations Publique
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Splashtop met son expertise en accès à distance au service de la lutte contre les escrocs avec le lancement de Shield
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Splashtop nommé « Leader » dans l’ITreview Grid Award pour la cinquième année consécutive
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Splashtop reconnu dans le Voice of the Customer 2026 de Gartner Peer Insights™ pour les logiciels de bureau à distance
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Splashtop remporte le Visionary Spotlight Award 2026 pour sa plateforme unifiée de gestion autonome des terminaux
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Splashtop présente Splashtop Live, une nouvelle série d’événements communautaires pour les professionnels de l’IT et des MSPs afin d’apprendre, d’échanger et de simplifier les opérations
Communiqués de presse
Splashtop s’associe à Misora Connect pour renforcer les capacités de maintenance à distance
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Une recherche Splashtop révèle que la maintenance des terminaux consomme la moitié de la capacité TI
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Splashtop remporte le prix Top Rated 2026 de TrustRadius
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Splashtop reconnu dans les rapports G2 pour simplifier la gestion IT moderne
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Splashtop annonce un accord de partenariat avec Hitachi High-Tech
Couverture médiatique
Rippling adds Splashtop remote access for IT teams
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Splashtop Powers Remote Support Within Rippling
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