Conformité de Splashtop aux normes de sécurité

Toute entreprise faisant partie du secteur de la santé aux États-Unis doit se conformer aux normes fédérales régissant les informations sensibles et privées sur les patients. En plus de protéger la couverture d’assurance maladie des travailleurs, l’HIPAA établit des normes pour protéger l’intégrité, la confidentialité et la disponibilité des informations de santé électroniques. Splashtop ne traite pas, ne stocke pas et n’a pas accès aux données informatiques des utilisateurs telles que les informations des patients ou les dossiers médicaux. Par conséquent, Splashtop ne doit pas être considéré comme votre partenaire commercial. Bien qu’aucun produit ou solution ne puisse à lui seul rendre une organisation conforme à l’HIPAA, les produits Splashtop Business Access, Splashtop Remote Support, Splashtop SOS et Splashtop On-Prem, lorsqu’ils sont utilisés correctement, peuvent aider les organisations à respecter les directives de l’HIPAA pour la confidentialité et la sécurité de l’accès à distance aux informations de santé et peuvent être utilisés dans un système plus large pour soutenir la conformité à l’HIPAA (voir le livre blanc ci-dessous). Voici quelques points clés à noter :

Splashtop transmet mais ne stocke pas le flux de capture d'écran encodé, qui est crypté de bout en bout avec TLS et un cryptage AES-256 bits.

La transmission du nom d'utilisateur / mot de passe est cryptée avec HTTPS / TLS.

Les mots de passe des utilisateurs sont cryptés et stockés dans notre base de données, qui est protégée par un disque crypté et un VPN.

Toutes les connexions sont enregistrées avec un horodatage et des informations sur l'utilisateur, l'appareil et la session.

L'authentification du dispositif est activée par défaut avec une option permettant d'activer l'authentification à deux facteurs.

Nos modules de sécurité dans le Cloud surveillent et signalent les activités suspectes en temps réel et empêchent l'agresseur d'accéder à nos services dans le Cloud.

Toutes ces mesures devraient contribuer à garantir que Splashtop puisse être déployé en toute sécurité dans votre organisation sans affecter la conformité à HIPAA.

Livre blanc : Conformité de Splashtop aux normes de sécurité et HIPAA

Splashtop propose également une mise en œuvre sur site de ses solutions d’accès et d’assistance à distance. Avec cette mise en œuvre, tous les modules/services de serveur sont hébergés dans le cloud privé des clients. Pour plus d’informations, veuillez consulter les sites https://www.splashtop.com/products/on-prem et https://www.splashtop.com/solutions/iot (pour l’assistance à distance des ordinateurs, des appareils mobiles/embarqués/IoT).

Veuillez contacter sales@splashtop.com pour commencer un essai ou obtenir des informations supplémentaires.