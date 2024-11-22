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La meilleure alternative à TeamViewer
La meilleure alternative à TeamViewer

La meilleure alternative à TeamViewer en 2026

Splashtop offre aux entreprises et aux équipes informatiques un accès à distance et une téléassistance sécurisés et à hautes performances, permettant aux utilisateurs de réaliser jusqu’à 50 % d’économies, voire plus, par rapport aux tarifs de TeamViewer.

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Plus de 30 millions d'utilisateurs lui font confiance avec une note de 4,7 sur 5 étoiles sur capterra, G2, TrustRadius et GetApp.
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Pour un logiciel combiné d’accès et d’assistance à distance répondant à vos besoins de sécurité avancés.

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Pourquoi chercher une alternative à TeamViewer ?

Si vous recherchez une alternative à TeamViewer, vous ne vous contentez probablement pas de chercher un simple outil d’accès à distance. Vous comparez sans doute les coûts, les performances, la fiabilité, la sécurité et la capacité d’une plateforme à répondre à vos besoins quotidiens. Pour de nombreuses entreprises et équipes informatiques, l’objectif est de trouver une solution plus facile à justifier, plus simple à gérer et mieux adaptée à la réalité de l’accès à distance et de la téléassistance.

Parmi les raisons courantes qui poussent les équipes à rechercher une alternative à TeamViewer, on peut citer :

  • Le coût de TeamViewer peut devenir difficile à justifier à mesure que l’utilisation, le nombre d’utilisateurs ou les besoins en assistance augmentent

  • Les télétravailleurs et les équipes informatiques ont besoin de connexions rapides et stables pour leur travail quotidien et l’assistance technique

  • La sécurité est primordiale, en particulier pour les entreprises qui assurent une téléassistance à distance à leurs employés, à leurs clients ou à leurs systèmes sensibles

  • Les équipes informatiques recherchent souvent une plateforme plus simple à déployer, plus facile à gérer et moins source de frustration, tant pour les administrateurs que pour les utilisateurs finaux

  • Les entreprises recherchent un service client réactif et une expérience d’assistance plus fluide, et pas simplement un abonnement logiciel de plus


Rejoignez nos clients satisfaits

Nous avons découvert que Splashtop est une très bonne alternative à TeamViewer, moins gourmande en ressources et agréable par défaut car elle n'a pas d'identifiant et de mot de passe local que n'importe qui peut utiliser pour se connecter.

Shaun Dunstan, PETstock IT Manager

A woman remotely accessing her work computer with Splashtop, the best TeamViewer alternative.

Splashtop coûte moins cher que TeamViewer et est mieux adapté à un usage professionnel

Profitez d’un logiciel d’accès à distance conçu pour votre cas d’utilisation spécifique. Économisez en choisissant Splashtop (voir notre comparaison des prix Splashtop vs TeamViewer). Ou, si vous utilisez la version gratuite de TeamViewer et que vos connexions sont bloquées en raison d’une utilisation commerciale suspectée, essayez gratuitement Splashtop avant d’acheter une licence TeamViewer onéreuse.

Que vous ayez besoin d’une solution pour le télétravail, l’accès aux salles informatiques à distance ou le support à distance, Splashtop a la solution qu’il vous faut. Profitez de toutes les fonctionnalités de pointe telles que des connexions de haute qualité, l’enregistrement des sessions dans le cloud, le transfert de fichiers par glisser-déposer, le chat, l’impression à distance, l’enregistrement de session, l’affichage multi-moniteur, le Wake-on-LAN, le redémarrage à distance, la gestion des utilisateurs, et plus encore.

A man providing remote support to a customer with Splashtop, the best TeamViewer alternative

Un logiciel d'accès à distance rapide, fiable et sécurisé

Splashtop obtient régulièrement des notes élevées de la part des utilisateurs pour sa fiabilité. Vous obtiendrez toujours des connexions à distance hautes performances, facilitant les tâches telles que le montage vidéo, le mixage audio, la synchronisation du son, et le dessin CAO 3D pendant vos sessions de bureau à distance.

Splashtop prend en charge les systèmes d'exploitation que vous utilisez et offre un accès à distance multiplateforme. Obtenez un accès à distance aux ordinateurs Windows, Mac et Linux depuis n'importe quel autre appareil Windows, Mac, iOS, Android ou Chromebook. Le service informatique peut accéder à n'importe quel ordinateur, tablette ou appareil mobile pour fournir une assistance à distance.

De plus, Splashtop vous offre la tranquillité d’esprit grâce à ses fonctionnalités et pratiques de sécurité robustes et conformes aux normes et réglementations sectorielles et gouvernementales (notamment ISO 27001, SOC 2, RGPD, CCPA, HIPAA).

An IT technician using Splashtop, the best TeamViewer alternative, to remotely support end-users.

Splashtop vous offre un meilleur service à la clientèle

Splashtop s’engage à offrir un service client exceptionnel. Des équipes de support sont présentes en Californie, au Japon, à Taiwan, en Chine, à Singapour et à Amsterdam pour vous permettre d’entrer facilement en contact avec un interlocuteur humain. Tous nos clients, nouveaux ou existants, peuvent appeler les lignes téléphoniques internationales de Splashtop pour parler avec notre équipe de support. Ceci n’est pas le cas avec TeamViewer, qui vous oblige à ouvrir un ticket en espérant que quelqu’un vous réponde.

De plus, TeamViewer ne vous permet pas d'annuler votre abonnement en ligne, mais vous oblige à écrire une lettre ou à essayer de joindre un représentant de l'entreprise, ce qui est difficile à faire. Avec Splashtop, vous pouvez vous connecter à votre compte, ouvrir vos paramètres d'abonnement et modifier ou annuler votre abonnement sans problème, à tout moment.

Économies garanties ou démarrage rapide

Obtenez la solution Splashtop équivalente pour la moitié du prix de TeamViewer (ou moins) et profitez de jusqu’à 3 mois gratuits pour assurer la transition avec la fin de votre abonnement TeamViewer actuel. Contactez-nous pour en savoir plus !


FAQs

Quelle est la meilleure alternative à TeamViewer ?
Combien de temps faut-il pour débloquer TeamViewer ?
TeamViewer est-il toujours le meilleur ?
Splashtop est-il meilleur que TeamViewer ?
TeamViewer est-il vraiment gratuit ?
Quelle est la différence entre TeamViewer gratuit et payant ?
Est-il possible d’imprimer à distance avec la version gratuite de TeamViewer ?
Combien de temps dure une session TeamViewer gratuite ?
Comment résilier mon abonnement TeamViewer ?
Quelle est l’alternative gratuite à TeamViewer ?
Quelle est la meilleure alternative à TeamViewer pour travailler à distance ?
Quel est le meilleur logiciel pour remplacer TeamViewer ?
Existe-t-il un programme meilleur que TeamViewer ?
Existe-t-il une alternative plus sûre à TeamViewer ?
Splashtop est-il comparable à TeamViewer ?
Pourquoi Splashtop est-il meilleur que TeamViewer ?

Splashtop vs TeamViewer : comparaison des fonctionnalités et des prix

Caractéristiques et comparaison des prix

Splashtop Remote Access Pro

TeamViewer Business

Licences et tarification

130 CA$ par utilisateur/an

(Économisez encore plus avec les remises quantitatives !)

730,80 CA$ par an

Licence individuelle uniquement

Limite de taille de transfert de fichiers

64 Go

4 Go

Assistance technique

Accéder et contrôler les ordinateurs à distance

Accès à distance depuis Windows, Mac, iOS, Android, application Web et navigateur Chrome

# sessions simultanées par utilisateur/canal

10

3

Nombre d’appareils à partir desquels se connecter

Illimité

3

Transfert de fichiers multiplateforme (glisser-déposer)

Chat (en session)

Chat (en dehors de la session)

Enregistrement de la session

Plusieurs utilisateurs (jusqu’à 3) peuvent se connecter à distance au même ordinateur simultanément (nécessite un abonnement multi-licences).

Soutien multi-moniteurs (multi-to-multi)

Impression à distance

Réveil à distance (Wake on LAN)

Redémarrage à distance

Attribuer l'accès aux ordinateurs par utilisateur dans des équipes multi-utilisateurs

Groupement d'ordinateurs

Cryptage AES 256 bits

Vérification en deux étapes

Verrouillage de l'écran distant

Écran vierge à distance

Authentification des dispositifs

Partage d’écran via un lien Web


Caractéristiques et comparaison des prix

Splashtop Remote Support

TeamViewer Premium

Licences et tarification

À partir de 349 CA$ par an et par utilisateur simultané

1 594,80 CA$ par an et par utilisateur simultané

Accéder et contrôler les ordinateurs à distance

Assistance à la demande pour un nombre illimité d’appareils

Nombre d’appareils à partir desquels se connecter

Illimité

Illimité

# terminaux gérés sans surveillance

Choix entre 10 ou 300 ordinateurs par licence. Possibilité d’obtenir plus d’ordinateurs avec des licences supplémentaires

300 pour autant de licences que nécessaire

Fournir une assistance sous surveillance
aux Appareils iOS et Android

226,80 CA$ supplémentaires/an

# sessions simultanées par utilisateur/canal

10

10

Gestion des utilisateurs

Autorisations de groupe

Limite de taille de transfert de fichiers

64 Go

4 Go

Transfert de fichiers multiplateforme (glisser-déposer)

Chat (en session)

Chat (en dehors de la session)

Enregistrement de la session

Plusieurs utilisateurs (jusqu’à 3) peuvent se connecter à distance au même ordinateur simultanément (nécessite un abonnement multi-licences).

Intégration aux solutions de tickets d’assistance et d’ITSM

Disponible en tant que module complémentaire pour TeamViewer Corporate ou TeamViewer Tensor

Soutien multi-moniteurs (multi-to-multi)

Impression à distance

Redémarrage à distance

Cryptage AES 256 bits

Groupement d'ordinateurs et d'utilisateurs

Marquage personnalisé

Gestion des terminaux

Disponible en tant qu’add-on

Disponible en tant qu’add-on


Caractéristiques et comparaison des prix

Splashtop Remote Support

TeamViewer Premium

TeamViewer Corporate

Prix de départ (par an)

529 CA$ utilisateur simultané par an

1 594,80 CA$ utilisateur simultané par an

3 214,80 CA$ utilisateur simultané par an (3 utilisateurs)

3 utilisateurs simultanés

1 587 CA$

3 488,40 CA$

3 214,80 CA$

Soutenir iOS et Android

Inclus

Module complémentaire à 226,80 CA$

Module complémentaire à 226,80 CA$

# terminaux gérés sans surveillance

Choix entre 10 ou 300 ordinateurs par licence. Possibilité d’obtenir plus d’ordinateurs avec des licences supplémentaires.

300

500

Intégrations aux solutions de ticketing et ITSM

Inclus

Non disponible

Module complémentaire d’intégrations standard

Antivirus

Splashtop AV avec la technologie Bitdefender dans la même console

Disponible avec le module complémentaire de télégestion

Disponible avec le module complémentaire de télégestion

Gestion des terminaux

Disponible en tant qu’add-on

Disponible en tant qu’add-on

Disponible en tant qu’add-on


Caractéristiques et comparaison des prix

Splashtop Enterprise

TeamViewer Tensor

Adapté à la fois au travail à distance et à l'assistance à distance grâce à des options de licence flexibles

Choisissez le nombre de licences d'accès à distance pour les utilisateurs finaux et d'assistance à distance pour les techniciens dont vous avez besoin

Pas d'options de licence flexibles

Tarification (licence technicien)

par utilisateur simultané

Par utilisateur nommé

Tarification (licence utilisateur final)

Par utilisateur nommé

Par utilisateur nommé

Single Sign-On / Intégration avec Active Directory

Accès à distance agnostique aux appareils

Robuste enregistrement des événements

Accès à distance et contrôle des dispositifs IoT

Déploiement silencieux

Accès conditionnel

Marquage personnalisé

Enregistrement des sessions dans le cloud

Intégration avec MobileIron, Zendesk, ServiceNow, Freshworks, Freshdesk, IBM MaaS360, NinjaOne et plus encore.

Disponible avec des frais supplémentaires

Simplifiez et automatisez la gestion des terminaux grâce à l’application de politiques, à la gestion des correctifs des systèmes d’exploitation et des logiciels tiers, à des actions de diagnostic en arrière-plan, à des alertes proactives, à une remédiation automatisée via des actions intelligentes, à des rapports d’inventaire, etc.

Disponible avec le module complémentaire de gestion des terminaux

Disponible avec le module complémentaire de télégestion

Outil d’assistance à distance AR pour le service et le support sur le terrain

Première année incluse gratuitement avec Splashtop Enterprise (offre à durée limitée)

Disponible avec des frais supplémentaires

Splashtop Connector pour un accès sans agent via les protocoles RDP, VNC et SSH

Première année incluse gratuitement avec Splashtop Enterprise (offre à durée limitée)


Économisez jusqu’à 80 % avec Splashtop : la solution d’accès à distance ultime et économique par rapport à LogMeIn

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