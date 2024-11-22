La meilleure alternative à TeamViewer en 2026
Splashtop offre aux entreprises et aux équipes informatiques un accès à distance et une téléassistance sécurisés et à hautes performances, permettant aux utilisateurs de réaliser jusqu’à 50 % d’économies, voire plus, par rapport aux tarifs de TeamViewer.
Économies garanties par rapport à TeamViewerVoir tous les produits
Pour les personnes et les équipes
Le meilleur bureau à distance - Splashtop
A partir de 8 CA$ /mois
50 % d’économies garanties par rapport à TeamViewer
Logiciel de bureau à distance.
Accédez vos ordinateurs à distance, depuis n'importe quel appareil. Parfait pour le télétravail et l'accès distant aux salles informatiques.
Pour IT et téléassistance informatique
Splashtop Remote Support
A partir de 30 CA$ /mois
50 % d’économies garanties par rapport à TeamViewer
Logiciel d'assistance à distance avec ou sans surveillance.
Fournissez une télé-assistance informatique sur demande (QuickSupport) à tout ordinateur, tablette ou appareil mobile.
Splashtop Enterprise
Alternative a TeamViewer Tensor
Économies garanties par rapport à TeamViewer
Pour un logiciel combiné d’accès et d’assistance à distance répondant à vos besoins de sécurité avancés.
Pourquoi chercher une alternative à TeamViewer ?
Si vous recherchez une alternative à TeamViewer, vous ne vous contentez probablement pas de chercher un simple outil d’accès à distance. Vous comparez sans doute les coûts, les performances, la fiabilité, la sécurité et la capacité d’une plateforme à répondre à vos besoins quotidiens. Pour de nombreuses entreprises et équipes informatiques, l’objectif est de trouver une solution plus facile à justifier, plus simple à gérer et mieux adaptée à la réalité de l’accès à distance et de la téléassistance.
Parmi les raisons courantes qui poussent les équipes à rechercher une alternative à TeamViewer, on peut citer :
Le coût de TeamViewer peut devenir difficile à justifier à mesure que l’utilisation, le nombre d’utilisateurs ou les besoins en assistance augmentent
Les télétravailleurs et les équipes informatiques ont besoin de connexions rapides et stables pour leur travail quotidien et l’assistance technique
La sécurité est primordiale, en particulier pour les entreprises qui assurent une téléassistance à distance à leurs employés, à leurs clients ou à leurs systèmes sensibles
Les équipes informatiques recherchent souvent une plateforme plus simple à déployer, plus facile à gérer et moins source de frustration, tant pour les administrateurs que pour les utilisateurs finaux
Les entreprises recherchent un service client réactif et une expérience d’assistance plus fluide, et pas simplement un abonnement logiciel de plus
Rejoignez nos clients satisfaits
Nous avons découvert que Splashtop est une très bonne alternative à TeamViewer, moins gourmande en ressources et agréable par défaut car elle n'a pas d'identifiant et de mot de passe local que n'importe qui peut utiliser pour se connecter.
Shaun Dunstan, PETstock IT Manager
Splashtop coûte moins cher que TeamViewer et est mieux adapté à un usage professionnel
Profitez d’un logiciel d’accès à distance conçu pour votre cas d’utilisation spécifique. Économisez en choisissant Splashtop (voir notre comparaison des prix Splashtop vs TeamViewer). Ou, si vous utilisez la version gratuite de TeamViewer et que vos connexions sont bloquées en raison d’une utilisation commerciale suspectée, essayez gratuitement Splashtop avant d’acheter une licence TeamViewer onéreuse.
Que vous ayez besoin d’une solution pour le télétravail, l’accès aux salles informatiques à distance ou le support à distance, Splashtop a la solution qu’il vous faut. Profitez de toutes les fonctionnalités de pointe telles que des connexions de haute qualité, l’enregistrement des sessions dans le cloud, le transfert de fichiers par glisser-déposer, le chat, l’impression à distance, l’enregistrement de session, l’affichage multi-moniteur, le Wake-on-LAN, le redémarrage à distance, la gestion des utilisateurs, et plus encore.
Un logiciel d'accès à distance rapide, fiable et sécurisé
Splashtop obtient régulièrement des notes élevées de la part des utilisateurs pour sa fiabilité. Vous obtiendrez toujours des connexions à distance hautes performances, facilitant les tâches telles que le montage vidéo, le mixage audio, la synchronisation du son, et le dessin CAO 3D pendant vos sessions de bureau à distance.
Splashtop prend en charge les systèmes d'exploitation que vous utilisez et offre un accès à distance multiplateforme. Obtenez un accès à distance aux ordinateurs Windows, Mac et Linux depuis n'importe quel autre appareil Windows, Mac, iOS, Android ou Chromebook. Le service informatique peut accéder à n'importe quel ordinateur, tablette ou appareil mobile pour fournir une assistance à distance.
De plus, Splashtop vous offre la tranquillité d’esprit grâce à ses fonctionnalités et pratiques de sécurité robustes et conformes aux normes et réglementations sectorielles et gouvernementales (notamment ISO 27001, SOC 2, RGPD, CCPA, HIPAA).
Splashtop vous offre un meilleur service à la clientèle
Splashtop s’engage à offrir un service client exceptionnel. Des équipes de support sont présentes en Californie, au Japon, à Taiwan, en Chine, à Singapour et à Amsterdam pour vous permettre d’entrer facilement en contact avec un interlocuteur humain. Tous nos clients, nouveaux ou existants, peuvent appeler les lignes téléphoniques internationales de Splashtop pour parler avec notre équipe de support. Ceci n’est pas le cas avec TeamViewer, qui vous oblige à ouvrir un ticket en espérant que quelqu’un vous réponde.
De plus, TeamViewer ne vous permet pas d'annuler votre abonnement en ligne, mais vous oblige à écrire une lettre ou à essayer de joindre un représentant de l'entreprise, ce qui est difficile à faire. Avec Splashtop, vous pouvez vous connecter à votre compte, ouvrir vos paramètres d'abonnement et modifier ou annuler votre abonnement sans problème, à tout moment.
Économies garanties ou démarrage rapide
Obtenez la solution Splashtop équivalente pour la moitié du prix de TeamViewer (ou moins) et profitez de jusqu’à 3 mois gratuits pour assurer la transition avec la fin de votre abonnement TeamViewer actuel. Contactez-nous pour en savoir plus !
FAQs
Quelle est la meilleure alternative à TeamViewer ?
Combien de temps faut-il pour débloquer TeamViewer ?
TeamViewer est-il toujours le meilleur ?
Splashtop est-il meilleur que TeamViewer ?
TeamViewer est-il vraiment gratuit ?
Quelle est la différence entre TeamViewer gratuit et payant ?
Est-il possible d’imprimer à distance avec la version gratuite de TeamViewer ?
Combien de temps dure une session TeamViewer gratuite ?
Comment résilier mon abonnement TeamViewer ?
Quelle est l’alternative gratuite à TeamViewer ?
Quelle est la meilleure alternative à TeamViewer pour travailler à distance ?
Quel est le meilleur logiciel pour remplacer TeamViewer ?
Existe-t-il un programme meilleur que TeamViewer ?
Existe-t-il une alternative plus sûre à TeamViewer ?
Splashtop est-il comparable à TeamViewer ?
Pourquoi Splashtop est-il meilleur que TeamViewer ?
Splashtop vs TeamViewer : comparaison des fonctionnalités et des prix
Caractéristiques et comparaison des prix
Splashtop Remote Access Pro
TeamViewer Business
Licences et tarification
130 CA$ par utilisateur/an
(Économisez encore plus avec les remises quantitatives !)
730,80 CA$ par an
Licence individuelle uniquement
Limite de taille de transfert de fichiers
64 Go
4 Go
Assistance technique
✔
✗
Accéder et contrôler les ordinateurs à distance
✔
✔
Accès à distance depuis Windows, Mac, iOS, Android, application Web et navigateur Chrome
✔
✔
# sessions simultanées par utilisateur/canal
10
3
Nombre d’appareils à partir desquels se connecter
Illimité
3
Transfert de fichiers multiplateforme (glisser-déposer)
✔
✔
Chat (en session)
✔
✔
Chat (en dehors de la session)
✔
✔
Enregistrement de la session
✔
✔
Plusieurs utilisateurs (jusqu’à 3) peuvent se connecter à distance au même ordinateur simultanément (nécessite un abonnement multi-licences).
✔
✗
Soutien multi-moniteurs (multi-to-multi)
✔
✔
Impression à distance
✔
✔
Réveil à distance (Wake on LAN)
✔
✔
Redémarrage à distance
✔
✔
Attribuer l'accès aux ordinateurs par utilisateur dans des équipes multi-utilisateurs
✔
✗
Groupement d'ordinateurs
✔
✗
Cryptage AES 256 bits
✔
✔
Vérification en deux étapes
✔
✔
Verrouillage de l'écran distant
✔
✔
Écran vierge à distance
✔
✔
Authentification des dispositifs
✔
✔
Partage d’écran via un lien Web
✔
✔
Caractéristiques et comparaison des prix
Splashtop Remote Support
TeamViewer Premium
Licences et tarification
À partir de 349 CA$ par an et par utilisateur simultané
1 594,80 CA$ par an et par utilisateur simultané
Accéder et contrôler les ordinateurs à distance
✔
✔
Assistance à la demande pour un nombre illimité d’appareils
✔
✔
Nombre d’appareils à partir desquels se connecter
Illimité
Illimité
# terminaux gérés sans surveillance
Choix entre 10 ou 300 ordinateurs par licence. Possibilité d’obtenir plus d’ordinateurs avec des licences supplémentaires
300 pour autant de licences que nécessaire
Fournir une assistance sous surveillance
✔
226,80 CA$ supplémentaires/an
# sessions simultanées par utilisateur/canal
10
10
Gestion des utilisateurs
✔
✔
Autorisations de groupe
✔
✔
Limite de taille de transfert de fichiers
64 Go
4 Go
Transfert de fichiers multiplateforme (glisser-déposer)
✔
✔
Chat (en session)
✔
✔
Chat (en dehors de la session)
✔
✔
Enregistrement de la session
✔
✔
Plusieurs utilisateurs (jusqu’à 3) peuvent se connecter à distance au même ordinateur simultanément (nécessite un abonnement multi-licences).
✔
✔
Intégration aux solutions de tickets d’assistance et d’ITSM
✔
Disponible en tant que module complémentaire pour TeamViewer Corporate ou TeamViewer Tensor
Soutien multi-moniteurs (multi-to-multi)
✔
✔
Impression à distance
✔
✔
Redémarrage à distance
✔
✔
Cryptage AES 256 bits
✔
✔
Groupement d'ordinateurs et d'utilisateurs
✔
✔
Marquage personnalisé
✔
✔
Gestion des terminaux
Disponible en tant qu’add-on
Disponible en tant qu’add-on
Caractéristiques et comparaison des prix
TeamViewer Premium
TeamViewer Corporate
Prix de départ (par an)
529 CA$ utilisateur simultané par an
1 594,80 CA$ utilisateur simultané par an
3 214,80 CA$ utilisateur simultané par an (3 utilisateurs)
3 utilisateurs simultanés
1 587 CA$
3 488,40 CA$
3 214,80 CA$
Soutenir iOS et Android
Inclus
Module complémentaire à 226,80 CA$
Module complémentaire à 226,80 CA$
# terminaux gérés sans surveillance
Choix entre 10 ou 300 ordinateurs par licence. Possibilité d’obtenir plus d’ordinateurs avec des licences supplémentaires.
300
500
Intégrations aux solutions de ticketing et ITSM
Inclus
Non disponible
Module complémentaire d’intégrations standard
Antivirus
Splashtop AV avec la technologie Bitdefender dans la même console
Disponible avec le module complémentaire de télégestion
Disponible avec le module complémentaire de télégestion
Gestion des terminaux
Disponible en tant qu’add-on
Disponible en tant qu’add-on
Disponible en tant qu’add-on
Caractéristiques et comparaison des prix
Splashtop Enterprise
TeamViewer Tensor
Adapté à la fois au travail à distance et à l'assistance à distance grâce à des options de licence flexibles
Choisissez le nombre de licences d'accès à distance pour les utilisateurs finaux et d'assistance à distance pour les techniciens dont vous avez besoin
Pas d'options de licence flexibles
Tarification (licence technicien)
par utilisateur simultané
Par utilisateur nommé
Tarification (licence utilisateur final)
Par utilisateur nommé
Par utilisateur nommé
Single Sign-On / Intégration avec Active Directory
✔
✔
Accès à distance agnostique aux appareils
✔
✔
Robuste enregistrement des événements
✔
✔
Accès à distance et contrôle des dispositifs IoT
✔
✔
Déploiement silencieux
✔
✔
Accès conditionnel
✔
✔
Marquage personnalisé
✔
✔
Enregistrement des sessions dans le cloud
✔
✗
Intégration avec MobileIron, Zendesk, ServiceNow, Freshworks, Freshdesk, IBM MaaS360, NinjaOne et plus encore.
✔
Disponible avec des frais supplémentaires
Simplifiez et automatisez la gestion des terminaux grâce à l’application de politiques, à la gestion des correctifs des systèmes d’exploitation et des logiciels tiers, à des actions de diagnostic en arrière-plan, à des alertes proactives, à une remédiation automatisée via des actions intelligentes, à des rapports d’inventaire, etc.
Disponible avec le module complémentaire de gestion des terminaux
Disponible avec le module complémentaire de télégestion
Outil d’assistance à distance AR pour le service et le support sur le terrain
Première année incluse gratuitement avec Splashtop Enterprise (offre à durée limitée)
Disponible avec des frais supplémentaires
Splashtop Connector pour un accès sans agent via les protocoles RDP, VNC et SSH
Première année incluse gratuitement avec Splashtop Enterprise (offre à durée limitée)
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