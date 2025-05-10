FAQ et support technique

Support technique de Splashtop
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Notre objectif est de vous offrir la meilleure expérience en matière de bureau à distance
Nous travaillons dur pour nous assurer que nous disposons de l’infrastructure d’accès à distance la plus fiable. Nos ingénieurs expérimentés sont à votre disposition pour vous aider lorsque vous en avez besoin.
Un Support Technique très réactif
Basée aux États-Unis (avec des renforts dans le monde entier en dehors des heures de bureau américaines), notre équipe est toujours prête à vous aider si un problème survient. Pas de numéros de téléphone cachés, pas d’agents automatisés et pas de longs délais d’attente. Nous savons combien il est important de vous aider le plus rapidement possible. Les autres fournisseurs d’accès à distance sont connus pour leurs longs délais d’attente et leurs agents inaccessibles. Chez Splashtop, notre équipe d’assistance qualifiée est facilement joignable par téléphone, par e-mail ou en ouvrant un ticket d’assistance sur notre site. Cela nous étonnerait que vous rencontriez des problèmes avec Splashtop, mais si c’est le cas, nous serons prêts à vous aider.
Un accès à distance fiable
Lorsque vous travaillez en déplacement, vous avez besoin d'une solution d'accès à distance qui soit fiable. Vous devez peut-être vous connecter à votre ordinateur de travail pour terminer un rapport, ou vous devez rapidement aider un client qui rencontre des problèmes. Dans les deux cas, le temps est précieux et une application d'accès à distance peu performante ne suffira pas. Notre plateforme a été conçue dans cette optique. Vous bénéficierez de connexions rapides en temps réel lorsque vous vous connecterez à distance à un appareil, ce qui vous permettra de toujours bénéficier d'un accès à distance sans problème.