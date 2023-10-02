Comparaison des prix de GoToMyPC
Économisez au moins 75 % en choisissant Splashtop à la place
Pourquoi GoToMyPC vous coûte-t-il trop cher ?
GoToMyPC est l’une des plateformes de bureau à distance les plus chères disponibles aujourd’hui.Pour pouvoir accéder à distance à un seul ordinateur, vous devrez payer 420 $ US /an avec GoToMyPC ! Les utilisateurs ont également été pris au dépourvu par les augmentations de prix de GoToMyPC.
Ne vous contentez pas du coût élevé d’un abonnement à GoToMyPC. Obtenez un meilleur logiciel de bureau à distance à une fraction du coût de GoToMyPC en choisissant Splashtop !
Vous économiserez 75 % sur le coût de votre licence en choisissant Splashtop au lieu de GoToMyPC.
Splashtop vous offre davantage de fonctionnalités, notamment le chat, le démarrage à distance wake-on-LAN, et bien plus encore !
Splashtop offre des connexions à distance très performantes qui vous donnent l’impression d’être en face de l’ordinateur distant.
Vous aurez l’esprit tranquille en sachant que Splashtop est équipé d’une infrastructure de sécurité à la pointe du secteur et de toutes les fonctions de sécurité les plus importantes.
Splashtop ou GoToMyPC : lequel offre le meilleur rapport qualité-prix ?
Economisez 75% en choisissant Splashtop par rapport au prix de GoToMyPC
Splashtop Remote Access Pro
GoToMyPC
A partir de
11 CA$ /mois
37,50 $ US /mois
GoToMyPC commence à 37,50 $ US /mois et vous donne accès à un seul ordinateur. En revanche, Splashtop Remote Access Pro commence à 11 CA$ /mois et vous donne accès à un maximum de 10 ordinateurs.
De plus, Splashtop vous offre des fonctionnalités qui ne sont pas disponibles dans les formules GoToMyPC Personal et Pro :
Redémarrage à distance
Démarrage à distance (wake-on-LAN)
Chat
Gestion des appareils
Gestion des utilisateurs
Enregistrement de la session
Plusieurs utilisateurs (jusqu’à 3) sur un seul ordinateur
Prise en charge de plusieurs moniteurs (pour Mac)
Vous obtenez beaucoup plus avec Splashtop tout en économisant sur le coût de votre licence. C’est pourquoi Splashtop est la meilleure alternative à GoToMyPC.
Les avis sur TrustRadius révèlent pourquoi Splashtop surpasse GoToMyPC
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Ce que disent les anciens clients de GoToMyPC
Splashtop est un système tellement facile à utiliser. Ancien client de GoToMyPC, j’étais inquiet à l’idée de changer de système et de retrouver une facilité d’utilisation. C’était une excellente décision ! Je suis extrêmement satisfait de toute l’expérience jusqu’à présent. Le prix est phénoménal.
Lisa M Rizzo
Ce que disent les anciens clients de GoToMyPC
Splashtop est très facile à utiliser. J’ai déjà utilisé GoToMyPC et LogMeIn, et Splashtop est le meilleur produit pour moi. De plus, le prix est bien meilleur que celui de la concurrence.
Octavio Abea - Compatec