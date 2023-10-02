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A woman on her laptop outside of a coffee shop

Comparaison des prix de GoToMyPC

Économisez au moins 75 % en choisissant Splashtop à la place

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GoToMyPC Pricing Comparison
GoToMyPC Pricing Comparison


Pourquoi GoToMyPC vous coûte-t-il trop cher  ?

GoToMyPC est l’une des plateformes de bureau à distance les plus chères disponibles aujourd’hui.Pour pouvoir accéder à distance à un seul ordinateur, vous devrez payer 420 $ US /an avec GoToMyPC ! Les utilisateurs ont également été pris au dépourvu par les augmentations de prix de GoToMyPC.

Ne vous contentez pas du coût élevé d’un abonnement à GoToMyPC. Obtenez un meilleur logiciel de bureau à distance à une fraction du coût de GoToMyPC en choisissant Splashtop !

  • Vous économiserez 75 % sur le coût de votre licence en choisissant Splashtop au lieu de GoToMyPC.

  • Splashtop vous offre davantage de fonctionnalités, notamment le chat, le démarrage à distance wake-on-LAN, et bien plus encore !

  • Splashtop offre des connexions à distance très performantes qui vous donnent l’impression d’être en face de l’ordinateur distant.

  • Vous aurez l’esprit tranquille en sachant que Splashtop est équipé d’une infrastructure de sécurité à la pointe du secteur et de toutes les fonctions de sécurité les plus importantes.


Splashtop ou GoToMyPC : lequel offre le meilleur rapport qualité-prix ?

Economisez 75% en choisissant Splashtop par rapport au prix de GoToMyPC


Splashtop Remote Access Pro

GoToMyPC

A partir de

11 CA$ /mois

37,50 $ US /mois

GoToMyPC commence à 37,50 $ US /mois et vous donne accès à un seul ordinateur. En revanche, Splashtop Remote Access Pro commence à 11 CA$ /mois et vous donne accès à un maximum de 10 ordinateurs.

De plus, Splashtop vous offre des fonctionnalités qui ne sont pas disponibles dans les formules GoToMyPC Personal et Pro :

  • Redémarrage à distance

  • Démarrage à distance (wake-on-LAN)

  • Chat

  • Gestion des appareils

  • Gestion des utilisateurs

  • Enregistrement de la session

  • Plusieurs utilisateurs (jusqu’à 3) sur un seul ordinateur

  • Prise en charge de plusieurs moniteurs (pour Mac)

Vous obtenez beaucoup plus avec Splashtop tout en économisant sur le coût de votre licence. C’est pourquoi Splashtop est la meilleure alternative à GoToMyPC.

Les avis sur TrustRadius révèlent pourquoi Splashtop surpasse GoToMyPC


Adieu les prix élevés de GoToMyPC - Essayez Splashtop dès maintenant

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Ce que disent les anciens clients de GoToMyPC

Splashtop est un système tellement facile à utiliser. Ancien client de GoToMyPC, j’étais inquiet à l’idée de changer de système et de retrouver une facilité d’utilisation. C’était une excellente décision ! Je suis extrêmement satisfait de toute l’expérience jusqu’à présent. Le prix est phénoménal.

Lisa M Rizzo

Ce que disent les anciens clients de GoToMyPC

Splashtop est très facile à utiliser. J’ai déjà utilisé GoToMyPC et LogMeIn, et Splashtop est le meilleur produit pour moi. De plus, le prix est bien meilleur que celui de la concurrence.

Octavio Abea - Compatec