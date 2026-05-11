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A man sits at a desk with multiple monitors displaying code and graphs, holding documents with charts; the top left shows a computer dashboard for device management and monitoring.

Gestion des correctifs en temps réel avec informations CVE

Rationalisez la gestion des correctifs dans votre environnement grâce à des mises à jour en temps réel, une visibilité CVE améliorée par l’IA et un contrôle automatisé afin d’améliorer l’efficacité, garantir la conformité et minimiser les vulnérabilités.

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Hands typing on a laptop keyboard.

Obtenez une meilleure visibilité sur les vulnérabilités

Utilisez les informations basées sur CVE pour identifier et hiérarchiser les menaces au niveau du système d’exploitation. Évaluez rapidement les détails des vulnérabilités grâce à des résumés assistés par IA et des mesures correctives afin de réduire les risques et de maintenir une posture de sécurité solide.

SJC Servers Update interface showing scan and update schedule settings with daily and weekly options configured.

Correctifs pour les systèmes d’exploitation et les applications tierces

Automatisez les mises à jour pour Windows, macOS et les logiciels tiers afin de réduire les risques et de garantir la sécurité et la mise à jour de tous les systèmes.

A person is using a desktop computer displaying the Splashtop management dashboard, specifically the Endpoint Policies section with various policy settings and options visible on the screen.

Automatisez les workflows de correctifs

Créez des stratégies de correctifs personnalisées basées sur des politiques, avec approbation des versions, cycles de mise à jour et héritage des politiques. Assurez-vous que les correctifs sont testés, contrôlés et déployés de manière adaptée à votre environnement informatique.

Avantages de la gestion des correctifs et des vulnérabilités Splashtop

  • A blue outline of a shield with a padlock symbol in the center, representing security or protection, on a light gray background.

    Sécurité et conformité renforcées Copy

    Corrigez les vulnérabilités grâce à des mises à jour rapides sur tous les systèmes d’exploitation et logiciels tiers, avec l’aide d’informations CVE basées sur l’IA, de configurations de politiques et de rapports de conformité.

  • High performance icon

    Amélioration de l’efficacité informatique Copy

    Gagnez du temps grâce à des processus de correctifs automatisés et à une gestion centralisée, ce qui permet aux équipes informatiques de se concentrer sur les tâches stratégiques plutôt que sur les tâches répétitives et manuelles.

  • A blue icon of three stacked, slightly offset rectangles outlined in blue, resembling layers or sheets on a light gray background.

    Plateforme consolidée pour l’assistance informatique Copy

    Que vous souhaitiez développer ou simplifier votre infrastructure, Splashtop combine l’accès à distance, la téléassistance et la gestion autonome des terminaux dans une seule plateforme.

  • A blue geometric icon of a cube with three hexagons connected to its corners by lines, all on a light gray background.

    Économique et évolutif pour les équipes informatiques Copy

    Réduisez vos coûts opérationnels grâce à des tarifs compétitifs, tout en étendant la gestion des correctifs à des équipes hybrides, des environnements distants et de grands parcs d’appareils multi-OS.

Aidez votre équipe informatique à rester sécurisée et conforme, à tout moment

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Notre dépendance à l’égard d’Intune pour certaines fonctionnalités de gestion des terminaux est complétée par Splashtop, qui comble des lacunes critiques, notamment une meilleure visibilité et un meilleur contrôle des mises à jour logicielles, ainsi qu’une meilleure documentation. Sur une seule plateforme, nous sommes en mesure de résoudre les problèmes sur tous les appareils distants, de surveiller les systèmes de manière proactive, d’automatiser l’application de correctifs logiciels et de garantir la conformité. Copy

IT Manager, pb2 Architecture + Engineering

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