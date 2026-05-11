Gestion des correctifs en temps réel avec informations CVE
Rationalisez la gestion des correctifs dans votre environnement grâce à des mises à jour en temps réel, une visibilité CVE améliorée par l’IA et un contrôle automatisé afin d’améliorer l’efficacité, garantir la conformité et minimiser les vulnérabilités.
Obtenez une meilleure visibilité sur les vulnérabilités
Utilisez les informations basées sur CVE pour identifier et hiérarchiser les menaces au niveau du système d’exploitation. Évaluez rapidement les détails des vulnérabilités grâce à des résumés assistés par IA et des mesures correctives afin de réduire les risques et de maintenir une posture de sécurité solide.
Correctifs pour les systèmes d’exploitation et les applications tierces
Automatisez les mises à jour pour Windows, macOS et les logiciels tiers afin de réduire les risques et de garantir la sécurité et la mise à jour de tous les systèmes.
Automatisez les workflows de correctifs
Créez des stratégies de correctifs personnalisées basées sur des politiques, avec approbation des versions, cycles de mise à jour et héritage des politiques. Assurez-vous que les correctifs sont testés, contrôlés et déployés de manière adaptée à votre environnement informatique.
Avantages de la gestion des correctifs et des vulnérabilités Splashtop
Sécurité et conformité renforcées Copy
Corrigez les vulnérabilités grâce à des mises à jour rapides sur tous les systèmes d’exploitation et logiciels tiers, avec l’aide d’informations CVE basées sur l’IA, de configurations de politiques et de rapports de conformité.
Amélioration de l’efficacité informatique Copy
Gagnez du temps grâce à des processus de correctifs automatisés et à une gestion centralisée, ce qui permet aux équipes informatiques de se concentrer sur les tâches stratégiques plutôt que sur les tâches répétitives et manuelles.
Plateforme consolidée pour l’assistance informatique Copy
Que vous souhaitiez développer ou simplifier votre infrastructure, Splashtop combine l’accès à distance, la téléassistance et la gestion autonome des terminaux dans une seule plateforme.
Économique et évolutif pour les équipes informatiques Copy
Réduisez vos coûts opérationnels grâce à des tarifs compétitifs, tout en étendant la gestion des correctifs à des équipes hybrides, des environnements distants et de grands parcs d’appareils multi-OS.
Notre dépendance à l’égard d’Intune pour certaines fonctionnalités de gestion des terminaux est complétée par Splashtop, qui comble des lacunes critiques, notamment une meilleure visibilité et un meilleur contrôle des mises à jour logicielles, ainsi qu’une meilleure documentation. Sur une seule plateforme, nous sommes en mesure de résoudre les problèmes sur tous les appareils distants, de surveiller les systèmes de manière proactive, d’automatiser l’application de correctifs logiciels et de garantir la conformité. Copy
IT Manager, pb2 Architecture + Engineering