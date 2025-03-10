Sécurité de l'Accès à Distance Splashtop
Garantir votre sécurité et votre confidentialité à tout moment
Vos ordinateurs, votre réseau et vos données sont en sécurité
Splashtop veille à offrir des solutions d’accès à distance sécurisées depuis 2006. Aujourd’hui, nous équipons plus de 200 000 entreprises et 30 millions d’utilisateurs dans le monde, dont des grandes banques, des services de police, des agences gouvernementales, des collectivités locales et des entrepreneurs publics.
Avec le logiciel d’accès à distance Splashtop, vous avez la garantie que vos données sont en sécurité.
Normes et conformitéEn savoir plus
Les solutions d’accès à distance et de téléassistance de Splashtop sont méticuleusement conçues pour répondre et contribuer à un large éventail de normes et de réglementations sectorielles et gouvernementales. Nous sommes totalement conformes aux normes ISO/IEC 27001, SOC 2, RGPD et CCPA, garantissant le respect de directives strictes en matière de protection des données et de confidentialité. En outre, Splashtop prend en charge les exigences HIPAA, PCI et FERPA.
Fonctions de sécurité avancéesEn savoir plus
Les solutions Splashtop sont conçues pour donner au service informatique un contrôle total sur la protection des données tout en offrant aux utilisateurs la possibilité d’y accéder de manière sécurisée de n’importe où. Les fonctionnalités comprennent l’authentification à deux facteurs, la sécurité par mot de passe à plusieurs niveaux, le masquage de l’écran distant, le verrouillage automatique de l’écran, la déconnexion après un délai d’inactivité, la notification de connexion à distance, la journalisation, et bien plus encore !
Infrastructure de sécuritéEn savoir plus
Notre infrastructure cloud est hébergée sur Amazon Web Services (AWS) et d’autres fournisseurs IaaS, qui offrent un réseau et un environnement informatique sécurisés, y compris, mais sans s’y limiter, des pare-feu au niveau des couches réseau, application et instance, le chiffrement des données, une protection contre les attaques DDoS, etc.
Prévention des intrusionsEn savoir plus
Nous disposons de mécanismes de détection des intrusions et de défense pour notre environnement de production fonctionnant 24h/24 7j/7. Nous avons adopté les bonnes pratiques du secteur pour élaborer nos piles d’applications cloud afin de renforcer la sécurité et les instances.
Confidentialité des donnéesEn savoir plus
Splashtop ne traite pas, ne stocke pas, et n’a pas accès aux données informatiques consultées par ses utilisateurs lors d’une session à distance. Splashtop transmet mais ne stocke pas le flux de capture d’écran crypté, qui est chiffré de bout en bout.
Sécurité des applicationsEn savoir plus
Sur les terminaux, nous disposons de plusieurs niveaux de protection, notamment l’authentification obligatoire du dispositif, l’authentification à deux facteurs et le code de sécurité facultatif. Toutes les sessions à distance sont protégées par TLS (dont le protocole TLS 1.2) et par un chiffrement AES 256 bits.
Sécurité des points terminauxEn savoir plus
Assurez-vous que vos terminaux gérés sont protégés. Consultez l’état de la sécurité des ordinateurs sous Windows avec Bitdefender, Windows Defender, Kaspersky et bien plus encore.
Intégration de l’authentification unique (SSO)En savoir plus
Profitez de la fonction SSO de Splashtop pour permettre à vos utilisateurs d’authentifier leur compte à l’aide de l’identifiant et du mot de passe de votre fournisseur SSO centralisé. Prise en charge de Okta, Azure AD, ADFS, JumpCloud, OneLogin, Workspace ONE, G-Suite et TrustLogin. La SSO est incluse avec Splashtop Enterprise.
Pourquoi la sécurité est notre priorité
La cybersécurité est aujourd’hui le plus grand défi auquel sont confrontés les informaticiens et les MSP. Nous attachons une grande importance à cette question, c’est pourquoi nous avons fait de la sécurité notre priorité depuis le premier jour. Nous travaillons sans relâche pour que nos clients soient assurés de notre capacité à protéger leurs données et leur vie privée.
C’est pourquoi nous investissons des millions chaque année pour améliorer continuellement notre infrastructure et nos mesures de sécurité. Nous analysons en permanence nos produits pour garantir leur intégrité, et nous travaillons avec des fournisseurs de sécurité de premier plan pour réaliser régulièrement des audits. Nous avons également créé notre propre conseil consultatif de sécurité pour encadrer Splashtop et nous aider à atteindre nos exigences rigoureuses en matière de sécurité et de conformité.
La sécurité n’est jamais acquise, il s’agit d’un effort constant pour faire face à des menaces en perpétuelle évolution. Nous devons à nos clients actuels et futurs de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour rendre les services d’accès et d’assistance à distance de Splashtop aussi sûrs que possible.