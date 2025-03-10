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IT professional at datacenter reviewing data

Sécurité de l'Accès à Distance Splashtop

Garantir votre sécurité et votre confidentialité à tout moment

Man studying security measures for remote access software

Vos ordinateurs, votre réseau et vos données sont en sécurité

Splashtop veille à offrir des solutions d’accès à distance sécurisées depuis 2006. Aujourd’hui, nous équipons plus de 200 000 entreprises et 30 millions d’utilisateurs dans le monde, dont des grandes banques, des services de police, des agences gouvernementales, des collectivités locales et des entrepreneurs publics.

Avec le logiciel d’accès à distance Splashtop, vous avez la garantie que vos données sont en sécurité.

  • A blue outline of a document with a sparkle icon at the bottom left corner, symbolizing a new or clean file.

    Normes et conformité

    Les solutions d’accès à distance et de téléassistance de Splashtop sont méticuleusement conçues pour répondre et contribuer à un large éventail de normes et de réglementations sectorielles et gouvernementales. Nous sommes totalement conformes aux normes ISO/IEC 27001, SOC 2, RGPD et CCPA, garantissant le respect de directives strictes en matière de protection des données et de confidentialité. En outre, Splashtop prend en charge les exigences HIPAA, PCI et FERPA.

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  • A blue outline of a shield with two diagonal lines across its center, symbolizing protection or security, on a light gray background.

    Fonctions de sécurité avancées

    Les solutions Splashtop sont conçues pour donner au service informatique un contrôle total sur la protection des données tout en offrant aux utilisateurs la possibilité d’y accéder de manière sécurisée de n’importe où. Les fonctionnalités comprennent l’authentification à deux facteurs, la sécurité par mot de passe à plusieurs niveaux, le masquage de l’écran distant, le verrouillage automatique de l’écran, la déconnexion après un délai d’inactivité, la notification de connexion à distance, la journalisation, et bien plus encore !

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  • Secure infrastructure icon

    Infrastructure de sécurité

    Notre infrastructure cloud est hébergée sur Amazon Web Services (AWS) et d’autres fournisseurs IaaS, qui offrent un réseau et un environnement informatique sécurisés, y compris, mais sans s’y limiter, des pare-feu au niveau des couches réseau, application et instance, le chiffrement des données, une protection contre les attaques DDoS, etc.

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  • A blue outline of an eye inside a blue square border on a light gray background, resembling an icon for visibility or view.

    Prévention des intrusions

    Nous disposons de mécanismes de détection des intrusions et de défense pour notre environnement de production fonctionnant 24h/24 7j/7. Nous avons adopté les bonnes pratiques du secteur pour élaborer nos piles d’applications cloud afin de renforcer la sécurité et les instances.

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  • Blue outline icon of a person next to a padlock with a check mark, symbolizing privacy, security, or protected account access.

    Confidentialité des données

    Splashtop ne traite pas, ne stocke pas, et n’a pas accès aux données informatiques consultées par ses utilisateurs lors d’une session à distance. Splashtop transmet mais ne stocke pas le flux de capture d’écran crypté, qui est chiffré de bout en bout.

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  • Blue icon showing a smartphone with a location pin on the screen and a padlock with a check mark, representing secure location or privacy protection for mobile devices.

    Sécurité des applications

    Sur les terminaux, nous disposons de plusieurs niveaux de protection, notamment l’authentification obligatoire du dispositif, l’authentification à deux facteurs et le code de sécurité facultatif. Toutes les sessions à distance sont protégées par TLS (dont le protocole TLS 1.2) et par un chiffrement AES 256 bits.

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  • Blue outline icon of a computer monitor with a padlock symbol in the upper right corner, representing cybersecurity or computer security.

    Sécurité des points terminaux

    Assurez-vous que vos terminaux gérés sont protégés. Consultez l’état de la sécurité des ordinateurs sous Windows avec Bitdefender, Windows Defender, Kaspersky et bien plus encore.

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  • Blue outline of a padlock and a key on a light gray background, symbolizing security or access.

    Intégration de l’authentification unique (SSO)

    Profitez de la fonction SSO de Splashtop pour permettre à vos utilisateurs d’authentifier leur compte à l’aide de l’identifiant et du mot de passe de votre fournisseur SSO centralisé. Prise en charge de Okta, Azure AD, ADFS, JumpCloud, OneLogin, Workspace ONE, G-Suite et TrustLogin. La SSO est incluse avec Splashtop Enterprise.

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Pourquoi la sécurité est notre priorité

La cybersécurité est aujourd’hui le plus grand défi auquel sont confrontés les informaticiens et les MSP. Nous attachons une grande importance à cette question, c’est pourquoi nous avons fait de la sécurité notre priorité depuis le premier jour. Nous travaillons sans relâche pour que nos clients soient assurés de notre capacité à protéger leurs données et leur vie privée.

C’est pourquoi nous investissons des millions chaque année pour améliorer continuellement notre infrastructure et nos mesures de sécurité. Nous analysons en permanence nos produits pour garantir leur intégrité, et nous travaillons avec des fournisseurs de sécurité de premier plan pour réaliser régulièrement des audits. Nous avons également créé notre propre conseil consultatif de sécurité pour encadrer Splashtop et nous aider à atteindre nos exigences rigoureuses en matière de sécurité et de conformité.

La sécurité n’est jamais acquise, il s’agit d’un effort constant pour faire face à des menaces en perpétuelle évolution. Nous devons à nos clients actuels et futurs de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour rendre les services d’accès et d’assistance à distance de Splashtop aussi sûrs que possible.

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