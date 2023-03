Sécurité de l'Accès à Distance Splashtop

La cybersécurité est aujourd’hui le plus grand défi auquel sont confrontés les informaticiens et les MSP. Nous attachons une grande importance à cette question, c’est pourquoi nous avons fait de la sécurité notre priorité depuis le premier jour. Nous travaillons sans relâche pour que nos clients soient assurés de notre capacité à protéger leurs données et leur vie privée.

C’est pourquoi nous investissons des millions chaque année pour améliorer continuellement notre infrastructure et nos mesures de sécurité. Nous analysons en permanence nos produits pour garantir leur intégrité, et nous travaillons avec des fournisseurs de sécurité de premier plan pour réaliser régulièrement des audits. Nous avons également créé notre propre conseil consultatif de sécurité pour encadrer Splashtop et nous aider à atteindre nos exigences rigoureuses en matière de sécurité et de conformité.

La sécurité n’est jamais acquise, il s’agit d’un effort constant pour faire face à des menaces en perpétuelle évolution. Nous devons à nos clients actuels et futurs de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour rendre les services d’accès et d’assistance à distance de Splashtop aussi sûrs que possible.