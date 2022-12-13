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Solutions pour un accès et une assistance à distance sécurisés

Fournir aux individus, aux équipes et aux organisations des solutions d’accès et d’assistance à distance sécurisées, fiables et performantes, adaptées à leurs besoins uniques.

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Splashtop - Des solutions optimisés pour la meilleure expérience de productivité, d'assistance et de collaboration entre écrans

Il existe une solution pour chaque rôle, chaque besoin et chaque secteur d’activité. Trouvez celle qui vous convient le mieux.

Télétravailleurs

Connectez-vous facilement à votre poste de travail, où que vous soyez.

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Support informatique et centre d’assistance

Fournissez une téléassistance instantanée pour les appareils sous surveillance et sans surveillance.

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Gestion et sécurité des terminaux

Automatisez l’application des correctifs, surveillez l’état de santé des appareils et sécurisez les terminaux en temps réel.

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MSP

Fournissez des services à distance haut de gamme à vos clients tout en simplifiant la gestion.

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OEM

Intégrez l’accès à distance et le partage d’écran Splashtop dans vos solutions.

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Gestion des vulnérabilités et des correctifs

Automatisez les mises à jour des systèmes d’exploitation et des logiciels tiers et réduisez efficacement les risques de sécurité.

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Alternative RDP/VPN

Remplacez votre infrastructure RDP/VPN par un accès à distance sécurisé et rapide.

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Alternative VDI/DaaS

Accès à distance performant et rapide à déployer aux ordinateurs, serveurs et machines virtuelles Windows, Mac et Linux existants.

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Déploiement sur site

Accès et assistance à distance auto-hébergés pour répondre à vos exigences en matière de sécurité et de conformité.

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Téléassistance pour les appareils IoT

Gérez les appareils IoT et résolvez les problèmes de manière fluide, sans équipes informatiques sur site.

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Assistance sur le terrain

Connectez les experts et les équipes sur site avec une assistance à distance assistée par RA et résolvez les problèmes plus rapidement.

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Accès à distance via RDP/SSH/VNC

Utilisez Splashtop Connector pour des connexions sécurisées sans avoir à utiliser de VPN ou à installer un agent.

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Télétravail avec Wacom

La collaboration Splashtop-Wacom permet une utilisation parfaite de vos périphériques Wacom sur n'importe quel ordinateur.

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Accès virtuel aux salles informatiques

Accès à distance pour les étudiants depuis n’importe quel appareil ou endroit, à tout moment.

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Antivirus

Protégez vos ordinateurs Windows et Mac avec la technologie anti-malware primée de Bitdefender.

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Éducation

Un accès et une assistance à distance pour les étudiants, les enseignants et le service informatique, afin que l’apprentissage et le travail se poursuivent en dehors des salles de classe.

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Médias et divertissement

Réalisez des travaux de création et de montage depuis n’importe où grâce à un accès à distance rapide et sécurisé à vos postes de travail haut de gamme.

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Telemedecine

Aidez plus de patients, renforcez votre productivité et travaillez efficacement d’une pièce à l’autre grâce à un accès à distance sécurisé.

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Commerce

Augmentez votre chiffre d’affaires et la satisfaction de vos clients sur plusieurs sites grâce à une plateforme unifiée de gestion des terminaux et d’assistance aux utilisateurs finaux.

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Secteur public

Télétravail, assistance et collaboration à distance sécurisés pour les organismes publics et locaux.

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Architecture et conception

Accès à distance ultraperformant aux logiciels spécialisés et gourmands en ressources, où que vous soyez.

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Comptabilité

Connectez-vous en toute sécurité aux ordinateurs de vos clients ou accédez aux logiciels de comptabilité pour accomplir toutes les tâches fiscales.

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De nos clients satisfaits

La sécurité et la convivialité de Splashtop sont incomparables. Notre assistance informatique peut désormais consacrer plus de temps aux utilisateurs.

John Williams, CEO of Mediator

De nos clients satisfaits

Nous recommandons Splashtop pour diverses raisons : le coût, la stabilité du logiciel, l’authentification à deux facteurs imposée et la gestion des utilisateurs pour les techniciens individuels.

Edward O'Dell, IT Support Specialist at Virginia Tech

Virginia Tech Logo

De nos clients satisfaits

La disponibilité de l’accès à distance pour nos clients est un important argument de vente ; nous avons plus de 20 clients qui utilisent Splashtop pour accéder à leurs systèmes à distance.

Matthew Buechler, President and Senior Technical Consultant of Midwest PROTECH

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