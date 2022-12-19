Possibilités d'accès à distance pour les OEM et les partenaires de Splashtop
Intégrer l'accès à distance Splashtop et la mise en miroir des écrans dans vos solutions
Intégrez notre technologie éprouvée d’accès à distance et de partage d’écran sans fil dans vos solutions techniques, logicielles et matérielles
Des options flexibles sont disponibles, notamment des kits de développement logiciel, des solutions comarquées ou sous marque individuelle avec, au besoin, des services complets de développement personnalisé et de conseil en intégration.
Les technologies et les solutions comprennent :
- Technologie d’accès à distance aux ordinateurs Splashtop à intégrer dans vos solutions RMM ou MSP
- Affichage à distance de l’écran des appareils mobiles iOS et Android ou contrôle à distance d’Android pour votre solution MDM
- Accès et contrôle à distance des dispositifs IoT, des kiosques, des panneaux numériques, y compris les dispositifs de Zebra, Honeywell, Sonim et Panasonic
- Technologie de miroir d'écran sans fil pour les smartboards et les écrans
Splashtop et Canopy s’associent pour offrir une gestion à distance améliorée pour les appareils IoT
Pour répondre à la demande croissante en matière de gestion rationalisée des appareils IoT, un partenariat réunit l’accès à distance et la téléassistance sécurisés de Splashtop avec la plateforme de surveillance et de gestion à distance (RMM) de premier plan de Canopy.
Splashtop équipe les solutions RMM populaires en matière d’accès à distance
Datto, Naverisk, Atera, NinjaOne et bien d’autres encore.
Ivanti Wavelink utilise la technologie Splashtop
Ivanti Wavelink, leader du secteur, utilise la technologie Splashtop pour le contrôle à distance des appareils intelligents.
Les principaux fabricants de tableaux interactifs intègrent la fonction de partage d’écran de Splashtop
Les principaux fabricants de tableaux interactifs, comme Sharp Business et Promethean, intègrent la technologie de partage d’écran de Splashtop dans leurs solutions.