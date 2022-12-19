Accéder au contenu principal
Splashtop20 years of trust
ConnexionEssai gratuit
(778) 569-0889ConnexionEssai gratuit
Two IT professionals shaking hands outdoors, symbolizing Splashtop's OEM and partner remote access opportunities

Possibilités d'accès à distance pour les OEM et les partenaires de Splashtop

Intégrer l'accès à distance Splashtop et la mise en miroir des écrans dans vos solutions

Devenir Partenaire
Large touchscreen device in grocery store using wireless screen mirroring technology

Intégrez notre technologie éprouvée d’accès à distance et de partage d’écran sans fil dans vos solutions techniques, logicielles et matérielles

Des options flexibles sont disponibles, notamment des kits de développement logiciel, des solutions comarquées ou sous marque individuelle avec, au besoin, des services complets de développement personnalisé et de conseil en intégration.

Les technologies et les solutions comprennent :

  • Technologie d’accès à distance aux ordinateurs Splashtop à intégrer dans vos solutions RMM ou MSP
  • Affichage à distance de l’écran des appareils mobiles iOS et Android ou contrôle à distance d’Android pour votre solution MDM
  • Accès et contrôle à distance des dispositifs IoT, des kiosques, des panneaux numériques, y compris les dispositifs de Zebra, Honeywell, Sonim et Panasonic
  • Technologie de miroir d'écran sans fil pour les smartboards et les écrans
Ivanti Logo
Atera Logo
Ninja One logo
datto logo
acer logo
Canopy logo
Blue abstract splatter shape with three large lobes and a small droplet on a light gray background.

Splashtop et Canopy s’associent pour offrir une gestion à distance améliorée pour les appareils IoT

Pour répondre à la demande croissante en matière de gestion rationalisée des appareils IoT, un partenariat réunit l’accès à distance et la téléassistance sécurisés de Splashtop avec la plateforme de surveillance et de gestion à distance (RMM) de premier plan de Canopy.

En savoir plus
Blue abstract splatter shape with three large lobes and a small droplet on a light gray background.

Splashtop équipe les solutions RMM populaires en matière d’accès à distance 

Datto, Naverisk, Atera, NinjaOne et bien d’autres encore. 

En savoir plus
Blue abstract splatter shape with three large lobes and a small droplet on a light gray background.

Ivanti Wavelink utilise la technologie Splashtop

Ivanti Wavelink, leader du secteur, utilise la technologie Splashtop pour le contrôle à distance des appareils intelligents.

En savoir plus
Blue abstract splatter shape with three large lobes and a small droplet on a light gray background.

Les principaux fabricants de tableaux interactifs intègrent la fonction de partage d’écran de Splashtop

Les principaux fabricants de tableaux interactifs, comme Sharp Business et Promethean, intègrent la technologie de partage d’écran de Splashtop dans leurs solutions.

En savoir plus

Ajoutez Splashtop aux logiciels, solutions et appareils/machines que vous livrez

Devenir Partenaire