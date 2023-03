Splashtop On-Prem est la solution sur site la plus avantageuse pour l’accès, le contrôle et le support à distance sécurisés de tout appareil. Cette solution tout-en-un offre à la fois un accès sans surveillance à tout moment et des connexions à la demande avec surveillance, ce qui en fait la solution parfaite pour tous vos besoins de contrôle à distance. Permettez aux employés d’accéder à leurs postes de travail de n’importe où et aux services informatiques et de support de prendre en charge efficacement les ordinateurs et les appareils.