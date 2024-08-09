Splashtop On-Prem
Accès et assistance à distance auto-hébergés pour répondre à vos exigences en matière de sécurité et de conformité
Quand le cloud n’est pas une option
Splashtop On-Prem est la solution sur site la plus avantageuse pour l’accès, le contrôle et le support à distance sécurisés de tout appareil. Cette solution tout-en-un offre à la fois un accès sans surveillance à tout moment et des connexions à la demande avec surveillance, ce qui en fait la solution parfaite pour tous vos besoins de contrôle à distance. Permettez aux employés d’accéder à leurs postes de travail de n’importe où et aux services informatiques et de support de prendre en charge efficacement les ordinateurs et les appareils.
Les avantages de Splashtop On-Prem pour votre organisation
Haute performance
Son architecture haute performance permet un accès à distance ultra-rapide avec des sessions audio et vidéo HD interactives et des fréquences de rafraîchissement jusqu’à 60 images par seconde.
Contrôle et accès à distance sans surveillance
Travaillez de n’importe où ! Accédez à distance, sans surveillance et à tout moment, à tous vos terminaux Windows, Mac, Android et Linux.
Soutien à distance assisté
Il suffit d’un code à 9 chiffres pour fournir une assistance à la demande pour les appareils Windows, Mac, iOS et Android. Bénéficiez d’un accès sous surveillance aux ordinateurs, tablettes et appareils mobiles.
Clustering à haute disponibilité
Éliminez les temps d’arrêt et optimisez les performances grâce à l’équilibrage des charges et aux clusters de serveurs à haute disponibilité.
Sécurité avancée
La sécurité est au cœur des opérations et de l’architecture de Splashtop. Toutes les ouvertures de session sont soumises à une authentification obligatoire de l’appareil et à une authentification à deux facteurs facultative. Les sessions sont protégées par TLS avec un chiffrement AES 256 bits.
Sur place
Installez la passerelle Splashtop On-Prem dans votre DMZ ou derrière votre pare-feu d’entreprise. Les sessions à distance peuvent fonctionner en peer-to-peer sur des réseaux routables localement ou passer par la passerelle Splashtop On-Prem pour un accès inter-réseaux.
Caractéristiques de Splashtop On-Prem
Accès des utilisateurs et gestion des groupes
Attribuez des rôles aux utilisateurs, organisez les terminaux en groupes et définissez des autorisations d’accès au niveau individuel ou au niveau du groupe.
Module d'accès programmé
Gérez les plannings et les règles pour déterminer à quel moment les utilisateurs et les groupes d’utilisateurs peuvent accéder à certains terminaux.
Transfert de fichiers
Transférez facilement des fichiers entre ordinateurs sans démarrer une session à distance. Faites un glisser-déposer ou travaillez dans la fenêtre de transfert de fichiers en déplaçant les fichiers entre votre ordinateur local et votre ordinateur distant.
Chat
Vous avez besoin de communiquer avec l’utilisateur pendant vos sessions à distance ? Lancez un chat avec l’utilisateur sur l’ordinateur distant pendant une session ou en dehors d’une session.
Elever à l'administration
Lorsque vous ouvrez une session utilisateur Windows, vous pouvez vous attribuer des autorisations administrateur afin d’interagir avec l’UAC, d’effectuer des opérations réservées aux admins et de redémarrer la machine ou lancer une nouvelle connexion.
Redirection des périphériques USB et du stylet
Redirigez un périphérique USB (carte à puce, clé de sécurité, stylet, contrôleur de jeu, imprimante, périphérique HID) de votre ordinateur local vers l’ordinateur distant. Le périphérique redirigé fonctionne comme s’il était branché à l’ordinateur distant.
Enregistrement de la session
Enregistrez vos sessions d’accès à distance pour les réutiliser à des fins de démonstration, de formation ou d’audit. Utilisez le bouton d’enregistrement d’écran dans la barre de contrôle de votre session pour démarrer et arrêter l’enregistrement. Les enregistrements sont sauvegardés sur votre ordinateur local.
Splashtop Connector
Établissez des connexions RDP avec des ordinateurs et des serveurs Windows grâce à l’infrastructure sécurisée et à la gestion des privilèges de Splashtop, sans utiliser de VPN ni installer d’agent d’accès à distance. En savoir plus.
Liste blanche d'adresses IP
Dressez une liste blanche des adresses IP autorisées pour créer un périmètre sécurisé d’accès à distance.
Intégration de Syslog
Exporter les données des journaux vers un serveur syslog pour qu’un système de gestion des informations et des événements de sécurité (SIEM) puisse les récupérer et les analyser.
Intégration d'Active Directory
Splashtop On-Prem s’intègre au service Active Directory existant de votre organisation pour renforcer l’efficacité, la productivité et la sécurité.
Démarrage et redémarrage à distance
Démarrez ou redémarrez votre ordinateur à distance. Vous pouvez redémarrer l’ordinateur distant depuis l’application Splashtop ou la console Web. Pour démarrer votre ordinateur à distance, l’appareil cible doit prendre en charge Wake-on-LAN et être connecté via un câble LAN (et un autre ordinateur du même réseau doit être sous tension pour transmettre le paquet WoL).
Appel vocal
Renforcez l’efficacité de vos interventions de support grâce aux appels vocaux en cours de session. Cette fonctionnalité offre aux utilisateurs un moyen supplémentaire de communiquer lors des sessions d’assistance à distance. Comme pour la VoIP (Voice over Internet Protocol), les utilisateurs situés de chaque côté de la session à distance peuvent communiquer en se parlant.
Marque personnalisée
Générez une application SOS personnalisée avec votre propre logo et votre propre image de marque que vos clients pourront télécharger. En savoir plus.
Fonctionnalité Remote Support
Actions en arrière-plan
Accédez à des outils système tels que le gestionnaire des tâches, l’éditeur de registre, le gestionnaire d’appareils, le gestionnaire de services et la commande à distance sans interrompre l’utilisateur final.