Accéder au contenu principal
Splashtop20 years of trust
ConnexionEssai gratuit
(778) 569-0889ConnexionEssai gratuit
A man with glasses works on a laptop in a modern office. An inset screenshot shows a user creation form in Splashtop with Enable SOS-Command support highlighted.

Splashtop On-Prem

Accès et assistance à distance auto-hébergés pour répondre à vos exigences en matière de sécurité et de conformité

Passez à SplashtopPrendre rendez-vous pour une démo

Quand le cloud n’est pas une option

Splashtop On-Prem est la solution sur site la plus avantageuse pour l’accès, le contrôle et le support à distance sécurisés de tout appareil. Cette solution tout-en-un offre à la fois un accès sans surveillance à tout moment et des connexions à la demande avec surveillance, ce qui en fait la solution parfaite pour tous vos besoins de contrôle à distance. Permettez aux employés d’accéder à leurs postes de travail de n’importe où et aux services informatiques et de support de prendre en charge efficacement les ordinateurs et les appareils.

Les avantages de Splashtop On-Prem pour votre organisation

Haute performance

Son architecture haute performance permet un accès à distance ultra-rapide avec des sessions audio et vidéo HD interactives et des fréquences de rafraîchissement jusqu’à 60 images par seconde.

Contrôle et accès à distance sans surveillance

Travaillez de n’importe où ! Accédez à distance, sans surveillance et à tout moment, à tous vos terminaux Windows, Mac, Android et Linux.

Soutien à distance assisté

Il suffit d’un code à 9 chiffres pour fournir une assistance à la demande pour les appareils Windows, Mac, iOS et Android. Bénéficiez d’un accès sous surveillance aux ordinateurs, tablettes et appareils mobiles.

Clustering à haute disponibilité

Éliminez les temps d’arrêt et optimisez les performances grâce à l’équilibrage des charges et aux clusters de serveurs à haute disponibilité.

Sécurité avancée

La sécurité est au cœur des opérations et de l’architecture de Splashtop. Toutes les ouvertures de session sont soumises à une authentification obligatoire de l’appareil et à une authentification à deux facteurs facultative. Les sessions sont protégées par TLS avec un chiffrement AES 256 bits.

Sur place

Installez la passerelle Splashtop On-Prem dans votre DMZ ou derrière votre pare-feu d’entreprise. Les sessions à distance peuvent fonctionner en peer-to-peer sur des réseaux routables localement ou passer par la passerelle Splashtop On-Prem pour un accès inter-réseaux.

Caractéristiques de Splashtop On-Prem

Secure remote access management icon

Accès des utilisateurs et gestion des groupes

Attribuez des rôles aux utilisateurs, organisez les terminaux en groupes et définissez des autorisations d’accès au niveau individuel ou au niveau du groupe.

Scheduled Access icon

Module d'accès programmé

Gérez les plannings et les règles pour déterminer à quel moment les utilisateurs et les groupes d’utilisateurs peuvent accéder à certains terminaux.

File Transfer icon

Transfert de fichiers

Transférez facilement des fichiers entre ordinateurs sans démarrer une session à distance. Faites un glisser-déposer ou travaillez dans la fenêtre de transfert de fichiers en déplaçant les fichiers entre votre ordinateur local et votre ordinateur distant.

Chat icon

Chat

Vous avez besoin de communiquer avec l’utilisateur pendant vos sessions à distance ? Lancez un chat avec l’utilisateur sur l’ordinateur distant pendant une session ou en dehors d’une session.

Elevate to admin icon

Elever à l'administration

Lorsque vous ouvrez une session utilisateur Windows, vous pouvez vous attribuer des autorisations administrateur afin d’interagir avec l’UAC, d’effectuer des opérations réservées aux admins et de redémarrer la machine ou lancer une nouvelle connexion.

USB device redirection icon

Redirection des périphériques USB et du stylet

Redirigez un périphérique USB (carte à puce, clé de sécurité, stylet, contrôleur de jeu, imprimante, périphérique HID) de votre ordinateur local vers l’ordinateur distant. Le périphérique redirigé fonctionne comme s’il était branché à l’ordinateur distant.

Session recording icon

Enregistrement de la session

Enregistrez vos sessions d’accès à distance pour les réutiliser à des fins de démonstration, de formation ou d’audit. Utilisez le bouton d’enregistrement d’écran dans la barre de contrôle de votre session pour démarrer et arrêter l’enregistrement. Les enregistrements sont sauvegardés sur votre ordinateur local.

Workflow / connected icon

Splashtop Connector

Établissez des connexions RDP avec des ordinateurs et des serveurs Windows grâce à l’infrastructure sécurisée et à la gestion des privilèges de Splashtop, sans utiliser de VPN ni installer d’agent d’accès à distance. En savoir plus.

IP restrictions / whitelisting icon

Liste blanche d'adresses IP

Dressez une liste blanche des adresses IP autorisées pour créer un périmètre sécurisé d’accès à distance.

File icon

Intégration de Syslog

Exporter les données des journaux vers un serveur syslog pour qu’un système de gestion des informations et des événements de sécurité (SIEM) puisse les récupérer et les analyser.

Integration icon

Intégration d'Active Directory

Splashtop On-Prem s’intègre au service Active Directory existant de votre organisation pour renforcer l’efficacité, la productivité et la sécurité.

Remote reboot icon

Démarrage et redémarrage à distance

Démarrez ou redémarrez votre ordinateur à distance. Vous pouvez redémarrer l’ordinateur distant depuis l’application Splashtop ou la console Web. Pour démarrer votre ordinateur à distance, l’appareil cible doit prendre en charge Wake-on-LAN et être connecté via un câble LAN (et un autre ordinateur du même réseau doit être sous tension pour transmettre le paquet WoL).

Voice call handset icon

Appel vocal

Renforcez l’efficacité de vos interventions de support grâce aux appels vocaux en cours de session. Cette fonctionnalité offre aux utilisateurs un moyen supplémentaire de communiquer lors des sessions d’assistance à distance. Comme pour la VoIP (Voice over Internet Protocol), les utilisateurs situés de chaque côté de la session à distance peuvent communiquer en se parlant.

Custom branding icon

Marque personnalisée

Générez une application SOS personnalisée avec votre propre logo et votre propre image de marque que vos clients pourront télécharger. En savoir plus.

Blue outline icon of a laptop with a large gear in front of it, symbolizing computer settings, configuration, or technical support.

Fonctionnalité Remote Support

Actions en arrière-plan

Accédez à des outils système tels que le gestionnaire des tâches, l’éditeur de registre, le gestionnaire d’appareils, le gestionnaire de services et la commande à distance sans interrompre l’utilisateur final.

Secure infrastructure icon

Vous recherchez plutôt une solution basée sur le cloud ?

En savoir plus

Ressources

Liste détaillée des caractéristiques (PDF)Fiche technique (PDF)
Guide d'administrationDémo du produit
Démonstration interactiveTéléchargements

Démarrez avec Splashtop

Contactez-nousPrendre rendez-vous pour une démo