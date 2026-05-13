Accès à distance sécurisé Splashtop pour le secteur de la santé

Accès à distance sécurisé et assistance technique pour les professionnels de santé
Permettre aux professionnels de santé d’offrir de meilleurs soins aux patients, à tout moment et en tout lieu
Les plus grands établissements de soins de santé font confiance à Splashtop pour leurs besoins en matière d’accès et d’assistance à distance
Accès à distance sécurisé et efficace avec Splashtop
Les solutions d’accès et de support à distance de Splashtop permettent aux professionnels de santé d’accomplir leurs tâches de manière plus efficace, ce qui se traduit par une amélioration des soins et de la satisfaction des patients.
Avec Splashtop, les médecins, les infirmières, les employés administratifs et les équipes informatiques peuvent rapidement et en toute sécurité accéder à distance à des ordinateurs ou à des machines virtuelles à partir de n’importe quel appareil et de n’importe quel endroit. Cela permet aux professionnels de santé d’utiliser à distance des logiciels médicaux spécialisés fonctionnant sur des machines haut de gamme (notamment pour l’analyse d’échantillons de sang et de tissus) afin de fournir des diagnostics plus précis et plus rapides.
Les formateurs peuvent également renforcer l’apprentissage en simulant à distance des illustrations en 3D dans les hôpitaux universitaires, ce qui contribue à parfaire les connaissances et la formation des futurs professionnels de santé.
Assurer la sécurité et la fiabilité des systèmes de santé essentiels
Les équipes informatiques du secteur de la santé ont besoin d’une solution pratique pour maintenir à jour, surveiller et préparer les postes de travail cliniques, les appareils administratifs et les terminaux décentralisés en vue des opérations de soins quotidiennes.
Splashtop AEM aide les équipes informatiques à automatiser l’application des correctifs, à surveiller l’état de santé des systèmes et à résoudre rapidement les problèmes liés aux terminaux, le tout à partir d’une console centralisée. Les équipes peuvent ainsi réduire la maintenance manuelle, améliorer la visibilité sur l’ensemble des appareils et contribuer à prévenir les perturbations évitables qui ralentissent le travail des prestataires de soins et du personnel.
Misez sur un accès sécurisé et conforme à la loi HIPAA
Nous comprenons à quel point il est important de protéger les informations de vos patients.
C’est pourquoi nous proposons des fonctionnalités de sécurité avancées, notamment l’authentification unique (SSO), le chiffrement 256 bits, l’authentification multifactorielle (MFA) et des politiques de sécurité personnalisables. Nos solutions sont conformes à la norme SOC 2 Type 2, à la norme HIPAA et à la norme PCI (en plus de la conformité aux réglementations sectorielles et gouvernementales applicables à de nombreux autres secteurs).
Souscrire un abonnementVoir les produits
Pour les personnes et les équipes
Splashtop Remote Access
Accès à distance sécurisé et performant permettant de travailler en tout lieu
Pour que les techniciens puissent assurer la téléassistance de n’importe quel appareil. La gestion des terminaux en temps réel est disponible en option.
Splashtop Remote Support
Solution d’assistance à distance avec et sans surveillance
Pour un accès à distance et une téléassistance de niveau entreprise avec SSO (authentification unique) et une facilité de gestion avancée.
Splashtop Enterprise
Accès et assistance à distance pour répondre à vos besoins métier et de sécurité avancés
Pour les besoins particuliers en matière de conformité
Splashtop On-Prem
Accès et assistance à distance auto-hébergés pour répondre à vos exigences en matière de sécurité et de conformité
Pour les équipes informatiques chargées de la gestion des terminaux dans le secteur de la santé
Splashtop AEM
Une gestion centralisée des terminaux permettant de surveiller, de mettre à jour et d’entretenir à grande échelle les appareils utilisés dans les services cliniques et administratifs.
Principaux avantages
Protégez les données sensibles et restez conforme
Protégez les données sensibles de vos patients grâce à la conformité de Splashtop aux normes sectorielles (SOC2, HIPAA et PCI) et à ses fonctions de sécurité avancées. Personnalisez vos politiques de sécurité en fonction des besoins spécifiques de votre établissement pour garantir votre conformité et votre tranquillité d’esprit.
Accéder aux dossiers des patients partout et à tout moment
Accédez aux dossiers des patients, aux images et aux fichiers de votre système de dossiers médicaux électroniques (DME) depuis n’importe où, que vous soyez dans une salle d’examen, un bureau ou un autre service. Gagnez du temps et améliorez les soins aux patients en ayant toutes les informations dont vous avez besoin à portée de main.
Analyser des échantillons de n’importe où avec facilité
Utilisez des logiciels médicaux spécialisés fonctionnant sur des machines de pointe à tout moment et partout où vous en avez besoin grâce à l’accès haute performance de Splashtop. Analysez des échantillons et faites des diagnostics précis où que vous soyez afin de fournir de meilleurs soins aux patients et d’améliorer vos résultats.
Simplifier l’assistance informatique pour les praticiens
Permettez aux équipes informatiques de fournir un support à la demande aux praticiens tout en surveillant et en gérant à distance les appareils avec Splashtop. Connectez-vous facilement pour fournir une assistance et vous assurer que tous les appareils fonctionnent correctement, libérant ainsi du temps pour que les praticiens puissent se concentrer sur la prise en charge de leurs patients.
Principales fonctionnalités pour les prestataires de soins de santé
Impression à distance
La fonction d’impression à distance de Splashtop permet aux professionnels de santé d’imprimer en toute sécurité les dossiers des patients et d’autres documents importants où qu’ils se trouvent, facilitant ainsi l’accès aux données critiques lorsqu’ils sont en déplacement. Grâce à cette fonction, les professionnels de santé peuvent renforcer leur efficacité et leur productivité tout en s’assurant que les données des patients sont toujours accessibles et à jour.
Transfert de données chiffré
La fonction de transfert de données chiffré de Splashtop garantit que les données sensibles des patients restent sécurisées pendant les sessions d’accès et d’assistance à distance. Grâce à un chiffrement de pointe et à des fonctions de sécurité avancées, Splashtop offre aux prestataires de soins de santé la tranquillité d’esprit dont ils ont besoin pour se conformer aux réglementations et protéger les données des patients.
Authentification à plusieurs facteurs
La fonction d’authentification multifactorielle de Splashtop ajoute une couche supplémentaire de sécurité pour les prestataires de soins de santé lors de l’accès et de la prise en charge des données sensibles des patients à distance. Grâce à des méthodes de vérification de pointe, Splashtop aide à prévenir les accès non autorisés et les fuites de données, garantissant ainsi la conformité avec des réglementations telles que l’HIPAA.
Options de déploiement flexibles dans le cloud ou sur site
Bénéficiez d’un excellent accès à distance grâce à notre solution basée sur le cloud ou intégrez facilement Splashtop à vos serveurs sur site et à votre environnement informatique.
Accédez à distance à un ordinateur Windows, Mac ou Linux à partir de n’importe quel ordinateur ou appareil mobile
Donnez aux équipes informatiques les moyens d’assister à distance les ordinateurs et les appareils.
Surveillez et gérez les terminaux avec le redémarrage à distance, les installations APK push et les fichiers de distribution.
Réalisez l’inventaire du système et produisez des rapports.
Tirez parti d’Active Directory ou de la SSO pour une authentification centralisée.
Renforcez la productivité des professionnels de santé et améliorez les soins aux patients.
Fournissez une expérience utilisateur fluide grâce aux fonctions conviviales de Splashtop.
Hôpital Slingeland
Comment l’hôpital Slingeland a transformé les soins aux patients grâce à un accès à distance sécurisé
Découvrez comment Splashtop a permis à l’hôpital Slingeland de fournir de meilleurs services de santé grâce à des solutions d’accès à distance conviviales et sécurisées.
Home Farm Family Medicine
Offrir aux professionnels de santé de première ligne un accès à distance sécurisé
Découvrez comment Splashtop a révolutionné la prestation de soins de santé en fournissant des solutions d’accès à distance sécurisées et efficaces pour les professionnels de première ligne.
De nos clients satisfaits
Le Dental Whale Savings Network est ravi de s’associer à Splashtop pour permettre aux dentistes des États-Unis d’accéder à distance à leurs systèmes informatiques. Cela aidera également les membres du DWSN à poursuivre les tâches administratives de leur cabinet pendant la pandémie de COVID-19.
Philip Cruz, Director at Dental Whale Savings Network
De nos clients satisfaits
Comme nous l’avons vu avec la pandémie mondiale, l’accès à distance est crucial pour le succès de toute entreprise et nous sommes heureux d’être partenaire de Splashtop. Leur fiabilité, leurs performances et leur assistance à la clientèle ont été exceptionnelles pour nous fournir, ainsi qu’à nos clients et à nos employés, les outils nécessaires pour continuer à faire avancer les travaux importants, même à distance.
Joel Nichols, Vice President of Information Systems at Quanterix
De nos clients satisfaits
Splashtop offre des performances inégalées et fonctionne de manière homogène sur tous les appareils sur lesquels nous l’avons utilisé. Il applique des procédures de sécurité rigoureuses qui assurent la protection de nos sessions à distance et de nos données. De plus, l’équipe du service clientèle est absolument formidable, ce qui fait de Splashtop notre logiciel d’accès à distance préféré.
Jake Harrelson, Patient Navigator at Home Farm Family Medicine
De nos clients satisfaits
Splashtop est facile à utiliser et son approche tournée vers l’avenir nous encourage à continuer à travailler avec ce fournisseur.
Koen Van Dulmen, Project Manager of Slingeland Hospital’s Sensing Clinic