Accès à distance sécurisé Splashtop pour le secteur de la santé

Nous comprenons à quel point il est important de protéger les informations de vos patients.

C’est pourquoi nous disposons de fonctionnalités de sécurité avancées, notamment l’authentification unique, le chiffrement 256 bits et l’authentification multifacteur, ainsi que des politiques de sécurité personnalisables. Nos solutions sont conformes aux normes SOC2 Type 2, HIPAA et PCI (en plus de nombreuses autres réglementations sectorielles et gouvernementales).