Accès à distance aux équipements IoT - Gérez et prenez en charge les appareils depuis n’importe où

Accès à distance pour les appareils IoT - Gestion et assistance de n’importe où
Optimisez la disponibilité de vos ordinateurs mobiles, systèmes POS, lecteurs, systèmes de suivi des véhicules, etc.
Téléassistance pour les appareils IoT : rationalisez l’assistance et la surveillance pour une efficacité maximale
Le logiciel d'accès à distance et de téléassistance Splashtop est conforme à la norme SOC 2 et répond aux exigences d’autres réglementations sectorielles et gouvernementales (p. ex RGPD, CCPA, PCI, HIPPA et FERPA).
Optimisez les opérations IoT grâce à la surveillance et à l’assistance à distance
Protégez vos investissements IoT et optimisez le temps de fonctionnement grâce à des capacités d’assistance à distance avec surveillance ou sans surveillance. Fournissez un support à la demande pendant les heures de pointe afin d’éliminer les longues périodes d’indisponibilité des appareils. Surveillez et gérez à distance les appareils pour vous assurer qu’ils sont mis à jour et que les opérations métier se déroulent harmonieusement.
Améliorez la productivité des techniciens grâce aux outils d’accès à distance
Permettez aux techniciens de gérer les demandes d’assistance et d’y répondre rapidement, en minimisant les interruptions de tâches ayant un impact sur vos revenus. Grâce à l’accès à distance, les équipes informatiques centralisées peuvent assister un plus grand nombre de sites à la fois, éliminant ainsi la nécessité d’avoir des techniciens sur place. Les fonctions avancées de surveillance et d’alerte permettent à ces derniers de résoudre les problèmes de manière proactive, ce qui augmente l’efficacité et réduit les coûts.
Minimisez les déplacements techniques sur site grâce à l’assistance avec réalité augmentée
Accédez au capteur vidéo des appareils mobiles sur site et profitez des annotations interactives en réalité augmentée et de la communication vocale. Résolvez rapidement les problèmes, notamment lorsque les appareils ne peuvent pas se connecter à Internet. Les techniciens à distance ou de niveau 2 peuvent dépanner les problèmes comme s’ils étaient sur place, puis fournir des conseils étape par étape aux utilisateurs. Gérez les difficultés en une fraction du temps qu’il faudrait pour dépêcher un technicien.
Solutions pour tous les secteurs
Retail et restaurants
Les systèmes de point de vente de retail constituent l’épine dorsale des opérations métier, tandis que les systèmes de musique et les écrans numériques améliorent l’expérience client. Lorsque les dispositifs POS tombent en panne, cela peut avoir un impact significatif sur les revenus ainsi que sur l’expérience client. Avec Splashtop, les techniciens peuvent facilement surveiller les appareils et résoudre les problèmes de manière proactive lorsqu’ils surviennent.
Hôtellerie
L’affichage dynamique et les bornes améliorent le parcours client à condition qu’ils fonctionnent. Les temps d’arrêt peuvent être source de frustration pour les clients et générer une expérience négative auprès de votre marque. Avec Splashtop, vous pouvez facilement accéder aux appareils Windows ou Android pour redémarrer les systèmes à distance, installer des mises à jour système et plus encore afin de minimiser les interruptions de service.
Transport
Les appareils télématiques et de suivi des véhicules présentent de nombreux avantages, notamment l’optimisation des itinéraires et l’amélioration de la sécurité des conducteurs. Cependant, il peut être difficile d’assurer le support de périphériques répartis sur de nombreux sites dispersés. Splashtop facilite le dépannage et la résolution des problèmes en temps réel, ainsi que l’assistance aux utilisateurs, où qu’ils se trouvent.
Logistique et stockage
Les appareils et les lecteurs tout-terrain sont au cœur des opérations logistiques, facilitant toutes les tâches, de l’expédition à la réception, en passant par le picking et l’emballage. Les temps d’arrêt des appareils peuvent avoir un impact sur la productivité des employés et, au final, entraîner des retards d’expédition qui nuisent à l’expérience client. Splashtop permet aux équipes informatiques centralisées de fournir rapidement une assistance à la demande, ainsi que de mettre à jour et de maintenir les appareils en dehors des heures de travail afin de minimiser l’impact métier.
10 fonctionnalités clés de Splashtop pour la téléassistance des appareils IoT
- Compatibilité avec un grand nombre d’appareils : ordinateurs mobiles, appareils et lecteurs tout-terrain, bornes, affichages dynamiques, systèmes de point de vente, systèmes de suivi des véhicules, etc.
- Surveillance du statut en ligne
- Installation push d’un fichier APK en mode 1-to-many
- Redémarrage et transmission de fichiers à distance
- Inventaire et rapport du système Android
- Compatible avec Android Enterprise pour un déploiement et un AppConfig faciles avec les solutions MDM existantes
- Réalité augmentée (AR)
- Prise en charge de Raspberry Pi
- Déploiements cloud ou sur site
- Fonctions de sécurité complètes avec TLS et chiffrement AES 256 bits
Accès à distance IoT : plateformes et systèmes d’exploitation pris en charge
Étude de cas
Plus de 1 000 terminaux. 46 sites. Aucune difficulté.
Découvrez comment Peter Pane Restaurants a pu fournir une assistance à distance à la demande en utilisant la réalité augmentée pour réduire les temps d’arrêt de ses appareils.
Principaux avantages de l’accès à distance aux appareils IoT
L’accès à distance aux appareils IoT présente de nombreux avantages qui peuvent améliorer considérablement les opérations métier :
Efficacité opérationnelle améliorée : en accédant à distance aux appareils IoT, les entreprises peuvent gérer et surveiller leurs réseaux sans avoir besoin de se rendre sur site. Cela permet de rationaliser les opérations, d’accélérer la prise de décisions et de réduire les temps d’arrêt.
Dépannage et maintenance en temps réel : un logiciel d’accès à distance permet d’effectuer immédiatement le dépannage et la maintenance des appareils IoT. Les problèmes peuvent être diagnostiqués et résolus en temps réel, ce qui évite les interruptions potentielles et garantit un fonctionnement continu.
Évolutivité sur plusieurs sites : au fur et à mesure que les entreprises se développent, leur réseau d’appareils IoT augmente également. L’accès à distance Splashtop offre l’évolutivité nécessaire pour gérer un grand nombre d’appareils sur plusieurs sites, sans avoir besoin d’une infrastructure supplémentaire ou de personnel sur place.
Mesures de sécurité renforcées : des mises à jour à distance régulières et des correctifs de sécurité garantissent que les appareils IoT restent sécurisés contre les cybermenaces en constante évolution. L’accès à distance permet également la mise en place de protocoles de sécurité avancés, la protection des données sensibles et le maintien de la conformité aux normes sectorielles.
Économies de coûts et optimisation des ressources : l’accès à distance réduit le besoin de déplacements physiques et de maintenance sur site, ce qui permet de réaliser d’importantes économies. Les ressources peuvent être réaffectées à d’autres domaines critiques de l’entreprise, améliorant ainsi la productivité et l’efficacité.
Ces avantages font de l’accès à distance pour les appareils IoT non seulement une commodité, mais aussi un avantage stratégique pour les entreprises qui souhaitent maintenir leur agilité, leur sécurité et leur efficacité dans un monde de plus en plus connecté.