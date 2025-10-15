Accès et assistance à distance sécurisés

Les Produits Splashtop
Solutions sécurisées et performantes d’accès à distance, d’assistance à distance, de gestion des terminaux et de sécurité pour les particuliers, les équipes, les services informatiques et les entreprises.
Accès à distance et télétravail
Splashtop Remote Access
Bénéficiez d’un accès sécurisé et hautement performant à vos ordinateurs depuis n’importe quel appareil, où que vous soyez. Travaillez à distance comme si vous étiez sur place. Anciennement appelé Business Access.
Splashtop Enterprise Remote Access
Accès à distance et téléassistance de qualité professionnelle avec SSO et gestion avancée. Disponible sur site
Assistance informatique et support à distance
Splashtop Remote Support
Assurez la téléassistance des ordinateurs et des appareils mobiles grâce à une solution d’assistance informatique à distance sécurisée, facile à utiliser, sans surveillance et à la demande. Également connue sous le nom de Splashtop SOS. Module complémentaire de gestion des terminaux disponible.
Splashtop Enterprise Remote Support
Accès à distance et téléassistance de qualité professionnelle avec sécurité avancée et facilité de gestion. Module complémentaire de gestion des terminaux et version sur site disponibles..
Gestion et sécurité des terminaux
Autonomous Endpoint Management
Surveillez, gérez et mettez à jour efficacement les appareils grâce à la gestion des correctifs en temps réel, à la gestion des logiciels, aux tableaux de bord, aux politiques et plus encore.
Splashtop Antivirus
La solution antivirus Splashtop, avec la technologie Bitdefender, protège vos terminaux Windows et Mac contre diverses menaces. Déploiement et gestion des politiques transparents au sein de Splashtop.
Endpoint Detection and Response (EDR)
Détection et réponse avancées aux menaces pour identifier, analyser et répondre aux attaques en temps réel, garantissant ainsi une protection robuste à votre organisation. Les options disponibles incluent Bitdefender GravityZone, SentinelOne Singularity Complete et CrowdStrike Falcon.
Managed Detection and Response (MDR)
Renforcez vos services de défense grâce à Bitdefender, SentinelOne ou CrowdStrike, qui combinent technologie et expertise pratique en matière de sécurité pour surveiller, détecter et répondre aux menaces à votre place, 24h/24 7j/7 et 365 jours par an.
Accès sécurisé
Sécurité Wi-Fi Foxpass
Notre solution prête à l'emploi permet aux équipes informatiques et d'ingénierie d'utiliser un contrôle d'accès avancé en quelques minutes.
Splashtop Secure Workspace
Travaillez de partout sans effort grâce à un accès sécurisé, une gestion complète des identités et des connexions sans VPN sur tous les appareils.
Produits d'éducation
Splashtop Enterprise pour l’éducation
Améliorez l’expérience d’apprentissage à distance et en présentiel grâce à des solutions destinées aux étudiants et aux enseignants. Donnez aux équipes informatiques les moyens d’assurer une assistance à distance et la gestion des terminaux.
Splashtop Classroom
Logiciel de partage d’écran et d’annotation permettant aux enseignants de faire participer l’ensemble de la classe.
Mirroring360
Affichez les écrans de votre appareil en miroir sur votre ordinateur Windows ou Mac.