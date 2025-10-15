Accès et assistance à distance sécurisés

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Les Produits Splashtop

Solutions sécurisées et performantes d’accès à distance, d’assistance à distance, de gestion des terminaux et de sécurité pour les particuliers, les équipes, les services informatiques et les entreprises.

Accès à distance et télétravail

Splashtop Remote Access

Bénéficiez d’un accès sécurisé et hautement performant à vos ordinateurs depuis n’importe quel appareil, où que vous soyez. Travaillez à distance comme si vous étiez sur place. Anciennement appelé Business Access. 

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Splashtop Enterprise Remote Access

Accès à distance et téléassistance de qualité professionnelle avec SSO et gestion avancée. Disponible sur site

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Assistance informatique et support à distance

Splashtop Remote Support

Assurez la téléassistance des ordinateurs et des appareils mobiles grâce à une solution d’assistance informatique à distance sécurisée, facile à utiliser, sans surveillance et à la demande. Également connue sous le nom de Splashtop SOS. Module complémentaire de gestion des terminaux disponible. 

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Splashtop Enterprise Remote Support

Accès à distance et téléassistance de qualité professionnelle avec sécurité avancée et facilité de gestion. Module complémentaire de gestion des terminaux et version sur site disponibles..

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Gestion et sécurité des terminaux

Autonomous Endpoint Management

Surveillez, gérez et mettez à jour efficacement les appareils grâce à la gestion des correctifs en temps réel, à la gestion des logiciels, aux tableaux de bord, aux politiques et plus encore.

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Splashtop Antivirus

La solution antivirus Splashtop, avec la technologie Bitdefender, protège vos terminaux Windows et Mac contre diverses menaces. Déploiement et gestion des politiques transparents au sein de Splashtop.

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Endpoint Detection and Response (EDR)

Détection et réponse avancées aux menaces pour identifier, analyser et répondre aux attaques en temps réel, garantissant ainsi une protection robuste à votre organisation. Les options disponibles incluent Bitdefender GravityZone, SentinelOne Singularity Complete et CrowdStrike Falcon.

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Managed Detection and Response (MDR)

Renforcez vos services de défense grâce à Bitdefender, SentinelOne ou CrowdStrike, qui combinent technologie et expertise pratique en matière de sécurité pour surveiller, détecter et répondre aux menaces à votre place, 24h/24 7j/7 et 365 jours par an.

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Accès sécurisé

Sécurité Wi-Fi Foxpass

Notre solution prête à l'emploi permet aux équipes informatiques et d'ingénierie d'utiliser un contrôle d'accès avancé en quelques minutes.

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Splashtop Secure Workspace

Travaillez de partout sans effort grâce à un accès sécurisé, une gestion complète des identités et des connexions sans VPN sur tous les appareils.

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Produits d'éducation

Splashtop Enterprise pour l’éducation

Améliorez l’expérience d’apprentissage à distance et en présentiel grâce à des solutions destinées aux étudiants et aux enseignants. Donnez aux équipes informatiques les moyens d’assurer une assistance à distance et la gestion des terminaux.

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Splashtop Classroom

Logiciel de partage d’écran et d’annotation permettant aux enseignants de faire participer l’ensemble de la classe.

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Mirroring360

Affichez les écrans de votre appareil en miroir sur votre ordinateur Windows ou Mac.

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