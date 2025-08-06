Logiciels d'accès et de support à distance pour les prestataires de services informatiques

Téléassistance évolutive et gestion des terminaux pour les MSP
Prenez en charge plusieurs environnements client, résolvez les problèmes plus rapidement et gérez efficacement les terminaux pour développer vos services sans couts et complexité supplémentaire.
Fournir un support utilisateur final de qualité supérieure
Bénéficiez d'un accès à distance, en mode automatisé ou sous surveillance, à n'importe quel appareil géré ou non géré, y compris les appareils BYOD et mobiles, afin d'offrir à vos clients des services de téléassistance fluides. Tirez parti des options de personnalisation pour mettre en avant votre marque.
Bénéficiez d’une surveillance et d’une gestion à distance simplifiées
Suivez, surveillez et gérez facilement les terminaux de vos clients grâce à des solutions de gestion des correctifs, des outils d’alerte, de gestion des inventaires et de correction qui réduisent les tâches manuelles, sécurisent les terminaux et garantissent la conformité, sans les coûts ni la complexité des outils RMM classiques.
Permettre l’accès à distance aux utilisateurs finaux à des fins de télétravail
Enrichissez votre offre de services en proposant à vos clients un logiciel d'accès à distance hautement performant qui leur permettra de travailler depuis n'importe où, comme s'ils étaient sur place.
Unifier les opérations
Adaptez-vous aux besoins croissants de vos clients grâce à des options de licence flexibles et à la prise en charge d’un nombre croissant de terminaux, afin que vos services évoluent au rythme de votre entreprise. Intégrez les systèmes PSA et de gestion des tickets et ajoutez des solutions antivirus et EDR pour bénéficier d’une plateforme unique de téléassistance, de gestion des terminaux et de sécurité.
Les outils dont les MSP ont besoin pour fournir une assistance rapide et évolutive
Accès avec et sans surveillanceEn savoir plus
Fournissez une assistance 24h/24 7j/7 sans intervention du client, ainsi qu’une assistance sous surveillance ad hoc pour les appareils BYOD et mobiles.
Surveillance et gestion à distanceEn savoir plus
Surveillez, gérez et sécurisez de manière proactive les appareils clients en temps réel. Comprend une visibilité CVE améliorée par l’IA, la gestion des correctifs pour les systèmes d’exploitation et les logiciels tiers, des tableaux de bord, le suivi des inventaires et des outils de correction.
Sécurité et gestion avancéesEn savoir plus
Optimisez vos opérations grâce à une sécurité de niveau entreprise et à une meilleure facilité de gestion, avec l'authentification unique (SSO), le centre de services, le contrôle d'accès granulaire, la liste blanche d'adresses IP, l'enregistrement des sessions dans le cloud, l'assistance Android à distance sans surveillance, et bien plus encore.
Permettre l’accès à distance à l’utilisateur finalEn savoir plus
Permettez aux utilisateurs finaux d’accéder en toute sécurité à leurs ordinateurs de travail, où qu’ils se trouvent, sans avoir recours à des VPN ou à des équipements supplémentaires.
De nos clients satisfaits
Splashtop est le meilleur outil à ma disposition. Je l’ai utilisé pour la téléassistance, la prise en charge des utilisateurs finaux, l’application de correctifs à toutes mes applications et la gestion de l’inventaire. Vous êtes la solution la plus économique et la plus simple avec le meilleur support client. Je vous recommanderais sans hésiter à tous ceux qui recherchent des capacités de téléassistance et de gestion des terminaux. La résolution des problèmes me prenait jusqu’à 20 minutes par tâche, et maintenant il me faut moins de 5 minutes pour le faire avec Splashtop.
Cameron Montgomery, Owner/Operator, C.M. Computers Northwest LLC
De nos clients satisfaits
Nous avons choisi Splashtop parce qu’il offre une meilleure expérience à un coût plus abordable. Splashtop dispose du meilleur support client, et nous avons une excellente relation directe avec notre gestionnaire de compte.
Ericson Oliveira, Process Specialist, Tivit
Protection des données et sécurité avancées
Sécurité de niveau supérieur. Une tranquillité d’esprit inégalée.
Infrastructure sécuriséeEn savoir plus
Un hébergement sécurisé dans le cloud et sur site, avec une détection des intrusions 24h/24 et 7j/7 et des certifications SOC 2 et 3, signifie que vos ordinateurs, vos utilisateurs et vos données restent protégés.
Fonctions de sécurité avancéesEn savoir plus
Grâce à des fonctionnalités telles que la 2FA, la MFA au niveau des terminaux, l’enregistrement des audits de session et le chiffrement E2E, vos équipes informatiques ont un contrôle total sur la sécurisation de l’accès à distance.
Normes et conformitéEn savoir plus
Une attention continue au respect des normes de confidentialité et de sécurité les plus élevées (telles que ISO/IEC 27001, SOC2 et RGPD) offre l’assurance de savoir que vous êtes protégé et conforme.
Choisissez un forfait qui répond à vos besoins
SOS
Solution de téléassistance avec ou sans surveillance pour les ordinateurs et les appareils mobiles.
Enterprise
Solution de téléassistance et d’accès à distance de qualité professionnelle avec SSO (authentification unique), sécurité avancée, capacités de centres de services avec workflows avancés et facilité de gestion. Version sur site disponible.
Autonomous Endpoint Management
Rationalisez les opérations informatiques, automatiser les tâches de routine et de garantissez la sécurité, la mise à jour et la conformité de vos terminaux.