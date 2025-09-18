La meilleure alternative VDI pour les laboratoires informatiques distants et hybrides de la prochaine génération

La meilleure alternative au VDI pour un accès à distance sécurisé et performant
Avec Splashtop, des centaines de milliers d’entreprises, d’écoles et d’établissements publics bénéficient d’un accès à distance performant et rapide à déployer aux ordinateurs, serveurs et machines virtuelles Windows, Mac et Linux existants.
Les véritables défis liés à l’utilisation actuelle des VDI classiques
Bien que les solutions d’infrastructure de bureau virtuel (VDI) soient largement utilisées, de nombreuses organisations les trouvent de plus en plus difficiles à gérer dans l’environnement de travail hybride actuel. Parmi les défis courants, on peut citer :
Coûts élevés – Le VDI nécessite un investissement initial important dans les serveurs, le stockage et les licences, ainsi qu’une maintenance continue. Ces dépenses rendent difficile l’évolution des petites équipes informatiques et des organisations en pleine croissance.
Configuration et gestion complexes – Le déploiement et la gestion d’une infrastructure VDI exigent souvent des compétences spécialisées, une infrastructure dédiée et une surveillance continue, ce qui ajoute une charge inutile au personnel informatique.
Limitations des performances – Les utilisateurs finaux sont souvent confrontés à des latences, des goulots d’étranglement au niveau de la bande passante ou une expérience dégradée lorsqu’ils accèdent à des applications gourmandes en ressources, en particulier dans les workflows créatifs, de conception ou d’ingénierie.
Problèmes de sécurité – Bien que le VDI centralise les données, des systèmes mal configurés, des correctifs obsolètes ou des vulnérabilités dans l’environnement VDI lui-même peuvent exposer des informations sensibles. Pour faire face à l’évolution des menaces, il faut faire preuve d’une vigilance constante et mettre en place des niveaux de protection supplémentaires.
Accessibilité limitée – Les configurations VDI classiques ont souvent du mal à fournir un accès homogène sur tous les appareils et systèmes d’exploitation. Les télétravailleurs peuvent être confrontés à des restrictions ou à des problèmes de compatibilité lorsqu’ils tentent de se connecter à partir d’appareils personnels ou mobiles.
Ces inconvénients expliquent pourquoi de nombreuses organisations recherchent des alternatives flexibles, sécurisées et économiques telles que Splashtop, qui offre un accès à distance hautement performant sans les exigences infrastructurelles élevées du VDI.
Surmonter les défis liés à la VDI et au DaaS grâce aux solutions de bureau à distance
Les logiciels de bureau à distance tels que Splashtop offrent une alternative moderne aux modèles VDI et DaaS classiques. En supprimant le besoin d’une infrastructure coûteuse et d’une gestion complexe, Splashtop aide les organisations à surmonter les difficultés les plus courantes.
Réduction des coûts – Éliminez les serveurs, le stockage et les licences coûteux liés à la VDI. Splashtop offre un accès sécurisé sans frais généraux élevés.
Déploiement simple – Commencez rapidement avec un logiciel léger plutôt que de longs projets d’infrastructure. Les équipes informatiques peuvent adapter instantanément l’accès à tous les utilisateurs et appareils.
Expérience de performances élevées – Splashtop offre un streaming à faible latence et en qualité 4K qui prend en charge les applications exigeantes utilisées par les concepteurs, les ingénieurs et les professionnels des médias.
Sécurité de niveau entreprise – Toutes les connexions sont sécurisées grâce au protocole TLS et au chiffrement AES 256 bits, à l’authentification multifactorielle, à la vérification des appareils et à la conformité à des normes telles que SOC 2, ISO 27001, HIPAA et RGPD.
Accessibilité multiplateforme – Les utilisateurs peuvent accéder à leurs bureaux et applications professionnels depuis Windows, macOS, Linux, iOS, Android et Chromebook, ce qui offre une véritable flexibilité en matière d’appareils pour les équipes hybrides et à distance.
Pourquoi les clients choisissent Splashtop comme alternative VDI préférée
Avec une solution VDI, la puissance du GPU n’est pas suffisante. Entre ça, la latence, le délai de chargement et le coût, ça ne fonctionnait pas. Vous ne pouvez pas faire tourner Adobe ou (Autodesk) Maya sur un VDI. Vous pouvez réaliser quelques travaux vectoriels, mais très peu.
Splashtop est tout simplement parfait. Nous avons des iMac Pro dans les salles de l’école et les étudiants peuvent s’y connecter à distance avec des Chromebook et tout fonctionne au mieux.
Gary Cendrowski, Director of Technology & Chris Gilbert, Application Technical Analyst, College of Fine, Performing, and Communication Arts, Wayne State University
Pourquoi les clients choisissent Splashtop comme alternative VDI préférée
Splashtop est tout simplement parfait. Nous avons des iMac Pro dans les salles de l’école et les étudiants peuvent s’y connecter à distance avec des Chromebook et tout fonctionne au mieux.
Chris Gilbert, Application Technical Analyst, College of Fine, Performing, and Communication Arts, Wayne State University
Bureau à distance Splashtop vs VDI/DaaS classique : comparaison détaillée
Splashtop
VDI / DaaS
Performance
Les utilisateurs bénéficient de sessions à distance fiables et performantes leur permettant d’effectuer des tâches gourmandes en ressources telles que montage vidéo, conception graphique, création d’animations, codage, et bien plus encore, avec une faible latence. Splashtop prend en charge l’accélération GPU NVIDIA et AMD.
Les infrastructures DaaS et VDI peuvent être situées à plusieurs centaines de kilomètres, ce qui entraîne des lenteurs dans l’accès à distance et nuit à la productivité.
Expérience utilisateur
Outre des sessions à distance ultra-performantes, des fonctionnalités supplémentaires telles que le transfert de fichiers par glisser-déposer, une véritable prise en charge multi-moniteur, le mode couleur 4:4:4, un son haute-fidélité et la possibilité de rediriger des périphériques USB tels que les stylets/tablettes, permettent de vivre une expérience d’accès à distance immersive, comme si vous utilisez le poste de travail en personne.
Manque un ensemble complet de fonctionnalités qui augmentent la productivité et permettent une expérience fluide pour l’utilisateur lors des sessions à distance.
Licences de logiciels
Aucune licence de logiciel supplémentaire n’est requise.Les utilisateurs peuvent accéder aux ordinateurs de travail et utiliser les applications sous licence existantes, comme ils le feraient sur le campus.
Un grand nombre d’applications existantes auraient besoin de licences différentes pour fonctionner avec la virtualisation. En effet, certains éditeurs de logiciels n’autorisent pas la l’utilisation de leurs applications en mode virtuel parce qu’ils ne sont pas en mesure d’assurer un suivi adéquat des licences, et ceux qui proposent des licences compatibles demandent souvent un supplément. Le fait de devoir réorganiser les licences auprès de tous les éditeurs de logiciels rendra leur gestion plus complexe, plus coûteuse et plus chronophage.
Temps de déploiement
Opérationnel en quelques minutes.
Le déploiement du VDI peut prendre des mois / le DaaS peut prendre des semaines. Obtenir des différents fournisseurs d’applications logicielles qu’ils vous réattribuent une licence pour une utilisation en mode virtuel peut prendre des mois.
Planification de l’accès des élèves
Les administrateurs informatiques peuvent programmer des heures spécifiques et gérer les autorisations d’accès des employés aux ordinateurs à partir d’une console d’administration centralisée, ce qui leur permet de contrôler rigoureusement les accès et l’utilisation.
Pas de capacités de planification intégrées
Coût et capacité à tirer parti des investissements existants
Payez pour des licences d’utilisateurs simultanés et utilisez votre investissement informatique existant. Les ordinateurs physiques (Capex) permettent aux établissements de mieux gérer et contrôler leur budget.
Les coûts d’exploitation (OpEx) peuvent être très élevés, en particulier lorsqu’ils sont basés sur des compteurs ou à la demande. Une forte utilisation fait grimper le prix de manière significative. Imaginez que de nombreux utilisateurs oublient de se déconnecter de leurs instances cloud VDI qui continuent à fonctionner.
Sécurité des données et confidentialité
Toutes les données résident dans le bureau.
Avec le DaaS, un examen et un contrôle minutieux sont nécessaires pour protéger la confidentialité des utilisateurs lorsque les données sont stockées dans le cloud. Il existe des exigences supplémentaires en matière de conformité, des frais généraux et des risques.
Compatibilité Mac
De nombreuses entreprises utilisent des ordinateurs Windows et Mac. Splashtop offre une expérience utilisateur uniforme sous Windows et Mac.
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Possibilité de collaborer lors des sessions à distance
Plusieurs utilisateurs peuvent rejoindre une session à distance et collaborer avec des collègues sur le même ordinateur.
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Plateforme consolidée pour l’accès à distance et la téléassistance
Splashtop Enterprise offre également des fonctionnalités de téléassistance permettant aux équipes informatiques de gérer et de surveiller les ordinateurs, ainsi que de fournir une téléassistance à la demande aux employés, où qu’ils se trouvent.
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Le plus adapté au travail hybride
La combinaison du travail en personne et à distance représente l’avenir et Splashtop est le partenaire le mieux adapté en matière d’accès à distance. Les employés peuvent travailler sur les ordinateurs lorsqu’ils sont au bureau et peuvent également y accéder à distance depuis leur domicile. Le service informatique peut tirer parti de la même plateforme pour la gestion des terminaux et pour fournir une téléassistance sur n’importe quel appareil, n’importe où.
Ne convient pas à un environnement de travail hybride.
Splashtop est utilisé par plus de 30 millions de personnes dans le monde. En savoir plus sur Splashtop Enterprise.