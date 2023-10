La meilleure alternative VDI pour les laboratoires informatiques distants et hybrides de la prochaine génération

L'infrastructure de bureaux virtuels (VDI) sur site est connue pour être complexe et coûteuse à mettre en œuvre, à faire évoluer et à entretenir. Les DaaS (Desktop as a Service) basés sur le cloud d'Amazon Workspaces, VMWare Horizon Cloud, Microsoft Windows Virtual Desktop (WVD) sur Azure et Citrix Managed Desktops se sont imposés comme les plateformes informatiques à la demande et payantes.

Cependant, VDI et DaaS présentent de nombreuses lacunes qui sont amplifiées lorsque des organisations entières et des établissements d'enseignement en tirent parti pour poursuivre leurs activités et leur éducation à distance. Les solutions de bureau à distance comme Splashtop surmontent ces défis et sont mieux adaptées aux besoins actuels de haute performance, de sécurité et de déploiement rapide, en particulier ceux des établissements d'enseignement primaire et secondaire et des établissements d'enseignement supérieur qui cherchent à mettre les ressources informatiques existantes sur le campus à la disposition de leurs étudiants qui apprennent à la maison ou dans leur chambre d'étudiant.