Meilleure alternative à BeyondTrust en 2023

Meilleure alternative à BeyondTrust Remote Support en 2026
Économisez jusqu’à 50 % en passant de BeyondTrust à Splashtop
Trouvez l’alternative BeyondTrust qui vous convient : comparez les fonctionnalités et les avantages
Splashtop Enterprise est une solution sécurisée d’accès à distance et de téléassistance qui renforce la sécurité, rationalise la gestion et optimise la téléassistance, le tout adapté à vos besoins spécifiques.
Splashtop Enterprise
BeyondTrust Remote Support
Prix
✔
Rentabilité avec des économies de jusqu’à 50 %
✘
Frais d'abonnement ou de mise en place coûteux et élevés
Accès à distance
✔
Outil complet avec licences flexibles pour l’accès à distance sécurisé de l’utilisateur final et outils de téléassistance pour les techniciens
✘
Des fonctionnalités davantage adaptées aux équipes informatiques pour l'assistance à distance
Mesures de sécurité
✔
Fonctionnalités de sécurité avancées telles que SSO/SAML, chiffrement 256 bits, journalisation SIEM, liste blanche d’IP, enregistrement des sessions dans le cloud, filigrane, etc.
✔
Certifications et conformité
✔
Conforme aux normes ISO 27001, RGPD, SOC 2, et prend en charge les normes HIPAA, FERPA, PCI et d’autres réglementations sectorielles
✔
Gestion autonome des terminaux
✔
Simplifiez et automatisez la gestion des terminaux grâce à l’application de politiques, à la gestion des correctifs des systèmes d’exploitation et des logiciels tiers, à des alertes proactives, à une remédiation automatisée via des actions intelligentes, à des rapports d’inventaire, etc.
✘
Disponible avec « Endpoint Privilege Management » avec contrôles des politiques et rapports
Sécurité des points terminaux
✔
Antivirus Splashtop intégré avec Bitdefender et GravityZone EDR pour la protection des terminaux
✘
Ne dispose pas d’une sécurité native des terminaux ou d’intégrations antivirus/EDR
Outils de productivité
✔
Redirection des périphériques USB, redirection du micro, audio haute fidélité, etc.
✘
Absence de fonctionnalités de productivité
Réalité augmentée
✔
Splashtop AR permet la téléassistance virtuelle avec annotation
✔
BeyondTrust InSights
Facilité d’utilisation
✔
Facile à mettre en place avec une interface moderne pour l’accès sans surveillance et sous surveillance
✘
Interface complexe nécessitant une formation approfondie
Tableau comparatif détaillé
Vous cherchez une alternative à BeyondTrust Jumpoint ? Utilisez Splashtop Connector pour accéder à des machines sans avoir à utiliser de VPN ou à installer un agent d’accès à distance. Consultez notre comparaison entre Splashtop Connector et BeyondTrust Jumpoint.
Comparaison des tarifs entre Splashtop et BeyondTrust : obtenez plus pour moins cher avec Splashtop
L’une des principales différences entre Splashtop et BeyondTrust réside dans leur coût. BeyondTrust est réputé pour être une solution onéreuse, souvent inaccessible pour de nombreuses PME et même pour les équipes informatiques plus importantes qui cherchent à contrôler leurs dépenses.
Splashtop propose des coûts d’abonnement nettement inférieurs tout en offrant une gamme complète de fonctionnalités d’accès à distance et de téléassistance. Avec Splashtop, vous bénéficiez des avantages suivants :
Abonnements prévisibles et moins coûteux conçus pour être évolutifs
Fonctionnalité intégrée qui combine l’accès à distance, l’assistance sans surveillance et la gestion des correctifs dans une seule plateforme, réduisant ainsi le besoin de recourir à plusieurs outils coûteux
Performances et sécurité de niveau entreprise, notamment streaming 4K/60 ips, TLS avec chiffrement AES 256 bits et conformité aux normes SOC 2 Type 2, ISO 27001 et HIPAA
En regroupant leurs besoins en matière d’accès à distance et de gestion informatique dans Splashtop, les entreprises réalisent non seulement des économies par rapport aux frais de licence élevés de BeyondTrust, mais réduisent également la complexité opérationnelle et leurs dépenses informatiques globales.
De nos clients satisfaits
Nous avons choisi Splashtop parce qu’il offre une meilleure expérience à un coût plus abordable. Splashtop dispose du meilleur support client, et nous avons une excellente relation directe avec notre gestionnaire de compte.
Ericson Oliveira, Process Specialist, Tivit
De nos clients satisfaits
Bien que Appliance soit solide comme le roc, le prix élevé de Beyond Trust et leur manque de réactivité lors de la nécessité de devis ou de renouvellements ont été horribles. Après avoir utilisé Splashtop et vu à quel point c’était bénéfique, nous avons décidé de faire le changement. Nous avons économisé plusieurs milliers de dollars.
Steve Burdick - System Admin/President at Galveston Computer Solutions LLC
Pourquoi Splashtop est la meilleure alternative à BeyondTrust pour la téléassistance
- Haute performance, connexions rapides
- Installation facile, aucune formation requise !
- Prenez en charge plus de 100 000 terminaux sans effort
- Fonctions de sécurité robustes
- Et plus encore !