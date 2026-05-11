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Autonomous Endpoint Management for Modern IT
Autonomous Endpoint Management for Modern IT

Autonomous Endpoint Management

Rationalisez les opérations informatiques, automatiser les tâches de routine et de garantissez la sécurité, la mise à jour et la conformité de vos terminaux, le tout à partir de la console Splashtop.

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Solutions multiples.
Une Expérience fluide.

Splashtop OS patch dashboard

Gestion des vulnérabilités et des correctifs en temps réel

Détectez, hiérarchisez et éliminez les menaces avant qu’elles n’aient un impact sur votre entreprise.

  • Analyser en continu Windows et macOS pour les CISA KEVs, CVEs, et les mises à jour logicielles

  • Identifier et prioriser les vulnérabilités zero-day et à haut risque

  • Automatiser la mise à jour des logiciels du système d'exploitation et des logiciels tiers

  • Déployez des correctifs via des workflows de correctifs basés sur des politiques ou à la demande


Screenshot of the “SJC Servers Update” settings page, showing options for patching: update settings, scan schedule set to daily at 14:00, and manual approval for security updates.

Du manuel à l’automatisation

Éliminez les tâches répétitives et libérez des ressources informatiques.

  • Configurer le patch management basé sur des politiques avec contrôle de version et anneaux de mise à jour

  • Déclencher des correctifs automatisés pour les problèmes courants

  • Planifiez des tâches à grande échelle sur des milliers de points de terminaison


A person is using a desktop computer displaying the Splashtop management dashboard, specifically the Endpoint Policies section with various policy settings and options visible on the screen.

Sécurité des terminaux et conformité

Maintenez la posture de sécurité, réduisez le risque et démontrez la conformité aux normes telles que ISO/IEC 27001, SOC 2, RGPD, HIPAA et PCI sans complexité supplémentaire.

  • Appliquer les configurations des endpoints et les politiques de sécurité

  • Détecter et corriger les points d'extrémité non conformes

  • Maintenir des tableaux de bord prêts pour l'audit et des rapports d'inventaire

  • Étendre la protection avec des intégrations antivirus et EDR


Man reading a case study titled Splashtop Remote Support Case Study with Midwest PROTECH

Résolvez les problèmes plus rapidement avec la téléassistance

Passez de l'identification des problèmes à leur résolution sans délais.

  • Accédez instantanément aux points de terminaison pour enquêter et résoudre les problèmes

  • Dépannez en utilisant des outils en arrière-plan sans interrompre les utilisateurs finaux

  • Réduisez le temps de résolution et éliminez les transmissions manuelles

  • Améliorer l'expérience de support pour les techniciens et les utilisateurs finaux sur tous les appareils


Tout ce dont vous avez besoin, c’est d’un seul outil

Remplacez plusieurs produits isolés par une solution unifiée.

  • Gérez la gestion des points de terminaison, la téléassistance, l'accès et la sécurité depuis une seule console

  • Réduire les coûts de licence et de maintenance

  • Simplifiez les opérations avec une seule plateforme

  • Améliorez la visibilité et le contrôle dans votre environnement


Protection des données et sécurité avancées

Sécurité de niveau supérieur. Une tranquillité d’esprit inégalée.

  • Blue line icon of a safe with a circular combination lock on the front, depicted on a light background.

    Infrastructure sécurisée

    Un hébergement sécurisé dans le cloud et sur site, avec une détection des intrusions 24h/24 et 7j/7 et des certifications SOC 2 et 3, signifie que vos ordinateurs, vos utilisateurs et vos données restent protégés.

    En savoir plus
  • Blue outline of a computer monitor with a padlock in front of it, symbolizing computer security or protected access.

    Fonctions de sécurité avancées

    Grâce à des fonctionnalités telles que la 2FA, la MFA au niveau des terminaux, l’enregistrement des audits de session et le chiffrement E2E, vos équipes informatiques ont un contrôle total sur la sécurisation de l’accès à distance.

    En savoir plus
  • Blue GDPR text in bold capital letters, centered over a stylized globe outline, representing the General Data Protection Regulation and global data privacy.

    Normes et conformité

    Une attention continue au respect des normes de confidentialité et de sécurité les plus élevées (telles que ISO/IEC 27001, SOC2 et RGPD) offre l’assurance de savoir que vous êtes protégé et conforme.

    En savoir plus

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