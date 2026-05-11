Autonomous Endpoint Management
Rationalisez les opérations informatiques, automatiser les tâches de routine et de garantissez la sécurité, la mise à jour et la conformité de vos terminaux, le tout à partir de la console Splashtop.
Solutions multiples.
Une Expérience fluide.
Gestion des vulnérabilités et des correctifs en temps réel
Détectez, hiérarchisez et éliminez les menaces avant qu’elles n’aient un impact sur votre entreprise.
Analyser en continu Windows et macOS pour les CISA KEVs, CVEs, et les mises à jour logicielles
Identifier et prioriser les vulnérabilités zero-day et à haut risque
Automatiser la mise à jour des logiciels du système d'exploitation et des logiciels tiers
Déployez des correctifs via des workflows de correctifs basés sur des politiques ou à la demande
Du manuel à l’automatisation
Éliminez les tâches répétitives et libérez des ressources informatiques.
Configurer le patch management basé sur des politiques avec contrôle de version et anneaux de mise à jour
Déclencher des correctifs automatisés pour les problèmes courants
Planifiez des tâches à grande échelle sur des milliers de points de terminaison
Sécurité des terminaux et conformité
Maintenez la posture de sécurité, réduisez le risque et démontrez la conformité aux normes telles que ISO/IEC 27001, SOC 2, RGPD, HIPAA et PCI sans complexité supplémentaire.
Appliquer les configurations des endpoints et les politiques de sécurité
Détecter et corriger les points d'extrémité non conformes
Maintenir des tableaux de bord prêts pour l'audit et des rapports d'inventaire
Étendre la protection avec des intégrations antivirus et EDR
Résolvez les problèmes plus rapidement avec la téléassistance
Passez de l'identification des problèmes à leur résolution sans délais.
Accédez instantanément aux points de terminaison pour enquêter et résoudre les problèmes
Dépannez en utilisant des outils en arrière-plan sans interrompre les utilisateurs finaux
Réduisez le temps de résolution et éliminez les transmissions manuelles
Améliorer l'expérience de support pour les techniciens et les utilisateurs finaux sur tous les appareils
Tout ce dont vous avez besoin, c’est d’un seul outil
Remplacez plusieurs produits isolés par une solution unifiée.
Gérez la gestion des points de terminaison, la téléassistance, l'accès et la sécurité depuis une seule console
Réduire les coûts de licence et de maintenance
Simplifiez les opérations avec une seule plateforme
Améliorez la visibilité et le contrôle dans votre environnement
Protection des données et sécurité avancées
Sécurité de niveau supérieur. Une tranquillité d’esprit inégalée.
Infrastructure sécuriséeEn savoir plus
Un hébergement sécurisé dans le cloud et sur site, avec une détection des intrusions 24h/24 et 7j/7 et des certifications SOC 2 et 3, signifie que vos ordinateurs, vos utilisateurs et vos données restent protégés.
Fonctions de sécurité avancéesEn savoir plus
Grâce à des fonctionnalités telles que la 2FA, la MFA au niveau des terminaux, l’enregistrement des audits de session et le chiffrement E2E, vos équipes informatiques ont un contrôle total sur la sécurisation de l’accès à distance.
Normes et conformitéEn savoir plus
Une attention continue au respect des normes de confidentialité et de sécurité les plus élevées (telles que ISO/IEC 27001, SOC2 et RGPD) offre l’assurance de savoir que vous êtes protégé et conforme.