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Make Intune More Powerful with Splashtop
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Renforcez les capacités d’Intune avec Splashtop

Splashtop optimise Intune grâce à une visibilité et un contrôle complets et de niveau entreprise sur les terminaux, avec des correctifs en temps réel, une téléassistance fiable et une authentification des appareils basée sur des certificats.

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SJC Servers Update interface showing scan and update schedule settings with daily and weekly options configured.

Correction en temps réel

Maintenez chaque terminal à jour et protégé, instantanément.

  • Déploiement immédiat des correctifs pour les systèmes d’exploitation et les applications tierces sous Windows et macOS.

  • Contrôle total des calendriers d’analyse, de mise à jour et de redémarrage.

  • Rapports détaillés sur les correctifs et informations sur les CVE assistées par IA pour une correction plus rapide.

  • Inventaire et état de santé de tous les appareils.

En savoir plus sur Splashtop Autonomous Endpoint Management

An IT support agent working on their computer.

Accès et soutien à distance

Assistez n’importe qui, n’importe où, sans difficulté.

  • Accès à distance haute performance, avec ou sans surveillance, pour tout type d’appareil. Contrôlez à distance les appareils Windows, Mac et Android, et fournissez une assistance en affichage seul pour les appareils iOS et les anciennes versions d’Android.

  • Fonctionnalités avancées telles que la prise en charge de plusieurs écrans, le transfert de fichiers, les appels vocaux, la journalisation, l’enregistrement des sessions, etc.

  • Personnalisation du branding et intégration avec les outils de ticketing et ITSM pour une expérience fluide.

En savoir plus sur Splashtop Remote Support


Using Foxpass RADIUS on a laptop computer to manage Wi-Fi network settings

Authentification des appareils par certificat

Renforcez le modèle zero trust et empêchez les intrusions.

  • Gérez facilement l’ensemble du cycle de vie des certificats (provisionnement, renouvellement et révocation) afin de garantir leur validité et leur fiabilité à tout moment.

  • Appliquez l’authentification. Chaque connexion est vérifiée avant d’accorder l’accès.

  • Assurez une conformité prête pour l’audit grâce à des journaux détaillés de chaque tentative d’accès au réseau.

  • Étend l’authentification sécurisée aux appareils au-delà d’Intune.

En savoir plus sur Foxpass Cloud RADIUS

Pourquoi Splashtop + Intune

Combinez la puissance des politiques d’Intune avec la réactivité en temps réel, le contrôle et la large couverture de Splashtop pour :

  • Combler rapidement les failles de sécurité

  • Soutenir et autonomiser les travailleurs hybrides

  • Simplifier les opérations informatiques et réduire les coûts

Étendez et améliorez votre environnement Intune dès aujourd’hui.

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