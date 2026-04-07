Renforcez les capacités d’Intune avec Splashtop
Splashtop optimise Intune grâce à une visibilité et un contrôle complets et de niveau entreprise sur les terminaux, avec des correctifs en temps réel, une téléassistance fiable et une authentification des appareils basée sur des certificats.
Correction en temps réel
Maintenez chaque terminal à jour et protégé, instantanément.
Déploiement immédiat des correctifs pour les systèmes d’exploitation et les applications tierces sous Windows et macOS.
Contrôle total des calendriers d’analyse, de mise à jour et de redémarrage.
Rapports détaillés sur les correctifs et informations sur les CVE assistées par IA pour une correction plus rapide.
Inventaire et état de santé de tous les appareils.
Accès et soutien à distance
Assistez n’importe qui, n’importe où, sans difficulté.
Accès à distance haute performance, avec ou sans surveillance, pour tout type d’appareil. Contrôlez à distance les appareils Windows, Mac et Android, et fournissez une assistance en affichage seul pour les appareils iOS et les anciennes versions d’Android.
Fonctionnalités avancées telles que la prise en charge de plusieurs écrans, le transfert de fichiers, les appels vocaux, la journalisation, l’enregistrement des sessions, etc.
Personnalisation du branding et intégration avec les outils de ticketing et ITSM pour une expérience fluide.
En savoir plus sur Splashtop Remote Support
Authentification des appareils par certificat
Renforcez le modèle zero trust et empêchez les intrusions.
Gérez facilement l’ensemble du cycle de vie des certificats (provisionnement, renouvellement et révocation) afin de garantir leur validité et leur fiabilité à tout moment.
Appliquez l’authentification. Chaque connexion est vérifiée avant d’accorder l’accès.
Assurez une conformité prête pour l’audit grâce à des journaux détaillés de chaque tentative d’accès au réseau.
Étend l’authentification sécurisée aux appareils au-delà d’Intune.
Pourquoi Splashtop + Intune
Combinez la puissance des politiques d’Intune avec la réactivité en temps réel, le contrôle et la large couverture de Splashtop pour :
Combler rapidement les failles de sécurité
Soutenir et autonomiser les travailleurs hybrides
Simplifier les opérations informatiques et réduire les coûts
Étendez et améliorez votre environnement Intune dès aujourd’hui.