Accès à distance sécurisé Splashtop pour les organismes publics
Solutions sécurisées de travail, d’assistance et de collaboration à distance pour les agences nationales, locales et fédérales
Solutions flexibles de travail, d’assistance et de collaboration à distance
Les solutions d’accès à distance permettent aux organismes publics et aux collectivités locales de mettre en place un environnement de travail flexible, sécurisé et productif, en offrant aux employés un accès à tout moment et en tout lieu. Avec Splashtop, vous pouvez prendre le contrôle d’un ordinateur distant et accéder aux applications d’ERP, de planification, de budgétisation, de comptabilité et plus encore, en utilisant n’importe quel appareil.
Les institutions gouvernementales font confiance à un accès à distance sécurisé et performant
Principaux avantages
Fonctions de sécurité complètes
Toutes les sessions à distance sont protégées par des outils et des bonnes pratiques de sécurité. Ces mesures comprennent le chiffrement TLS et AES 256 bits, l’authentification des appareils et la vérification en deux étapes. Les connexions, les transferts de fichiers et les événements de gestion sont également enregistrés. Obtenez plus d’informations sur la conformité SOC 2, RGPD et HIPAA.
Facile à utiliser
Avec Splashtop, vous pouvez accéder à une console technique centralisée pour mettre en œuvre des déploiements à grande échelle et gérer les utilisateurs, les groupes, les appareils et les autorisations d’accès. Splashtop AEM intègre la surveillance des terminaux, l’application de correctifs et l’automatisation, aidant ainsi les équipes informatiques à entretenir les appareils de l’agence avec moins d’efforts manuels. Il est facile à installer, à utiliser et à faire évoluer.
Fonctionnalités performantes
Bénéficiez d’une qualité HD et de connexions rapides en temps réel. Vous pouvez mener plusieurs sessions simultanées grâce à une interface utilisateur intuitive et à des fonctionnalités avancées. Celles-ci comprennent l’authentification unique (SSO), le contrôle granulaire des privilèges, les autorisations d’accès par groupe, l’accès programmé et bien plus encore.
Accessible sur tous les appareils
Accédez à distance à vos ordinateurs Windows, Mac et Linux depuis tout appareil Windows, Mac, iOS et Android ou navigateur Chrome. Vous pouvez également accéder aux machines virtuelles et aux infrastructures de bureau virtuel (VDI) sur VMware, Citrix, Microsoft, Windows, AWS, Azure et autres à partir de la même application.
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Pour les personnes et les équipes
Splashtop Remote Access
Accès à distance sécurisé et performant permettant de travailler en tout lieu
Pour que les techniciens puissent assurer la téléassistance de n’importe quel appareil. La gestion des terminaux en temps réel est disponible en option.
Splashtop Remote Support
Solution d’assistance à distance avec et sans surveillance
Pour un accès à distance et une téléassistance de niveau entreprise avec SSO (authentification unique) et une facilité de gestion avancée.
Splashtop Enterprise
Accès et assistance à distance pour répondre à vos besoins métier et de sécurité avancés
Pour les besoins particuliers en matière de conformité
Splashtop On-Prem
Accès et assistance à distance auto-hébergés pour répondre à vos exigences en matière de sécurité et de conformité
Pour les équipes informatiques chargées de la gestion et du support des terminaux
Splashtop AEM
Une gestion centralisée des terminaux pour surveiller, mettre à jour et entretenir les appareils à grande échelle.
De nos clients satisfaits
Splashtop répondait à nos deux priorités principales : la sécurité et le budget. Tout d’abord, nous devions être très prudents avec les informations sensibles concernant les mineurs, la sécurité était donc notre priorité absolue. Ensuite, nous devions tenir compte de notre responsabilité envers le comté et les contribuables résidents en étant très attentifs aux coûts liés à nos achats technologiques. Nos utilisateurs l’adorent également. Ils sont ravis de son fonctionnement !
Velta Moisio, directrice TI au tribunal pour mineurs du comté de Lake
Splashtop On-Prem