Accès à distance sécurisé Splashtop pour les organismes publics

Les solutions d’accès à distance permettent aux organismes publics et aux collectivités locales de mettre en place un environnement de travail flexible, sécurisé et productif, en offrant aux employés un accès à tout moment et en tout lieu. Avec Splashtop, vous pouvez prendre le contrôle d’un ordinateur distant et accéder aux applications d’ERP, de planification, de budgétisation, de comptabilité et plus encore, en utilisant n’importe quel appareil.