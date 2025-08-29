Comparaison des prix de LogMeIn

Comparaison des tarifs LogMeIn : comment Splashtop offre plus pour moins cher
Découvrez comment vous pouvez économiser jusqu’à 80 % ou plus en choisissant Splashtop
Tarifs LogMeIn : en vaut-il la peine ?
Vous vous êtes sûrement déjà demandé si LogMeIn vaut réellement son prix. LogMeIn est l’une des solutions d’accès à distance les plus chères du marché, mais cela ne veut pas dire que c’est la meilleure. Vous pouvez obtenir davantage à moindre coût en choisissant Splashtop à la place.
Vous allez économiser ! Les prix de départ de Splashtop vous permettront d’économiser entre 50 % et plus de 80 % par an par rapport aux tarifs de LogMeIn.
Splashtop possède les mêmes fonctionnalités que LogMeIn.
Splashtop offre la meilleure expérience d’accès à distance avec des connexions haute performance
Splashtop intègre des outils et des fonctions de sécurité à la pointe du secteur
Splashtop compte plus de 30 millions d’utilisateurs dans le monde
Il est facile de comprendre pourquoi Splashtop est la meilleure alternative à LogMeIn.
Comparez les tarifs de Splashtop et LogMeIn
Pour les utilisateurs individuels et les petites équipes qui souhaitent accéder à leurs ordinateurs à distance dans le cadre du télétravail
LogMeIn Pro
Prix de départ (par an)
130 CA$
449,99 CA$
Splashtop Remote Access Pro vous permettra d’économiser plus de 70 % par an sur abonnement annuel par rapport à LogMeIn Pro - parfait pour les petites entreprises ! Consultez notre comparatif complet des tarifs et des fonctionnalités de LogMeIn Pro pour comprendre pourquoi Splashtop est la meilleure alternative à LogMeIn Pro.
Pour les services informatiques les centres de support, afin de fournir une assistance à distance avec ou sans surveillance à n’importe quel appareil.
LogMeIn Rescue
Prix de départ (par an)
349 CA$
1 299 $ US
Soutenir iOS et Android
Inclus gratuitement
450 $ US /an
Vous économiserez plus de 80 % par an sur le coût de votre licence en choisissant Splashtop Remote Support plutôt que LogMeIn Rescue. De plus, vous économiserez encore davantage si vous souhaitez prendre en charge les appareils mobiles, car Splashtop ne facture pas de frais supplémentaires pour cette fonctionnalité, contrairement à LogMeIn. Découvrez la comparaison complète des prix de LogMeIn Rescue et pourquoi Splashtop est la meilleure alternative à LogMeIn Rescue.
Pour permettre aux MSP et aux équipes informatiques de gérer, de mettre à jour, de surveiller et d'assurer le support des terminaux à distance
Pour permettre aux MSP et aux équipes informatiques de gérer, de mettre à jour, de surveiller et d'assurer le support des terminaux à distance
Coût annuel de la gestion des terminaux
LogMeIn Central avec modules complémentaires
25 terminaux/ordinateurs
1 548 CA$ /an
3 036 CA$ /an
50 terminaux/ordinateurs
1 548 CA$ /an
3 828 CA$ /an
100 terminaux/ordinateurs
1 548 CA$ /an
6 096 CA$ /an
Caractéristiques de sécurité
Inclus
Nécessite le module complémentaire Security
Fonctionnalités d’automatisation
Inclus
Nécessite le module complémentaire Automation
Fonctionnalités d'Insight
Inclus
Nécessite le module complémentaire Insight
Accès à distance et plateforme centrale
Inclus
Inclus dans la base centrale
Splashtop AEM impose un seuil minimum de 100 terminaux ; le même prix annuel s’applique donc pour 25, 50 et 100 terminaux. Les tarifs indiqués pour LogMeIn Central incluent les modules complémentaires Security, Automation et Insight nécessaires aux fonctionnalités de gestion des terminaux, telles que la gestion des correctifs, la gestion antivirus, l’automatisation, les alertes, l’inventaire, les tableaux de bord et le reporting.
Pour le nombre de terminaux indiqué, Splashtop AEM coûte entre 54 % et 77 % moins cher que LogMeIn Central, modules complémentaires compris. Consultez notre comparaison complète des tarifs entre Splashtop et LogMeIn Central ainsi que la liste des fonctionnalités pour découvrir pourquoi Splashtop AEM constitue une alternative à LogMeIn Central économique pour la gestion des terminaux.
Économisez jusqu’à 80 % avec Splashtop : la solution d’accès à distance ultime et économique par rapport à LogMeIn
Ce que disent les anciens clients de LogMeIn
J’ai utilisé le logiciel d’accès à distance Splashtop pour travailler depuis mon domicile et me connecter à mon poste de travail. Nous avons utilisé LogMeIn pendant un certain nombre d’années, mais ils ont continué à augmenter les prix au point de dépasser notre budget, ce qui nous a amenés à essayer plusieurs alternatives. Nous avons fini par trouver Splashtop et jusqu’à présent, il est plus stable que tous les autres, même LogMeIn. Il est beaucoup plus facile à utiliser, plus facile de se connecter, et plus facile d’accéder à d’autres machines ; tout est plus facile.
Simon White - CTO & Founder, TheYachtMarket.com
Ce que disent les anciens clients de LogMeIn
Chez Ultimate IT Guys, nous effectuons la plupart de nos travaux à distance. Il est donc essentiel que nous disposions d'un outil de contrôle à distance qui soit facile à utiliser, fiable et sécurisé, mais à un coût raisonnable. Nous fournissons également un accès à distance aux ordinateurs de bureau à certains de nos clients pour qu'ils puissent travailler depuis leur domicile ou en voyage. Nous avons trouvé Splashtop facile à utiliser, fiable, sûr et rentable, tant pour nos techniciens que pour nos clients qui travaillent à distance. Nous sommes passés de LogMeIn à Splashtop en raison de l'augmentation constante des prix et de la baisse du niveau d'assistance chez LogMeIn.
Cleatus Davis - Ultimate IT Guys
Vous avez déjà une licence LogMeIn ? N’attendez pas !