Comparaison des prix de LogMeIn

Pour les utilisateurs individuels et les petites équipes qui souhaitent accéder à leurs ordinateurs à distance dans le cadre du télétravail

Splashtop Business Access Pro LogMeIn Pro Prix de départ (par an) €90 €349.99

Splashtop Business Access Pro vous permettra d’économiser plus de 70 % par an sur abonnement annuel par rapport à LogMeIn Pro - parfait pour les petites entreprises ! Consultez notre comparatif complet des tarifs et des fonctionnalités de LogMeIn Pro pour comprendre pourquoi Splashtop est la meilleure alternative à LogMeIn Pro.

Pour les services informatiques les centres de support, afin de fournir une assistance à distance avec ou sans surveillance à n’importe quel appareil.

Splashtop SOS LogMeIn Rescue Prix de départ (par an) €189 €1,099 Soutenir iOS et Android Inclus gratuitement €379 /an

Vous économiserez plus de 80 % par an sur le coût de votre licence en choisissant Splashtop SOS plutôt que LogMeIn Rescue. De plus, vous économiserez encore davantage si vous souhaitez prendre en charge les appareils mobiles, car Splashtop ne facture pas de frais supplémentaires pour cette fonctionnalité, contrairement à LogMeIn. Découvrez la comparaison complète des prix de LogMeIn Rescue et pourquoi Splashtop est la meilleure alternative à LogMeIn Rescue.

Pour permettre aux MSP d’assurer le support, la gestion et la surveillance à distance des terminaux.

Splashtop Remote Support LogMeIn Central Prix de départ (par an) €439 €840 Fonctions de sécurité supplémentaires (mises à jour Windows, antivirus, etc.) Inclus gratuitement €480 /an Fonctions d’automatisation supplémentaires (alertes proactives, actions 1-to-many, etc.) Inclus gratuitement €480 /an Fonctionnalités supplémentaires (inventaire du système, journaux d’événements, etc.) Inclus gratuitement €468 /an

Les deux formules sont facturées en fonction du nombre d’ordinateurs. Au prix de départ (25 ordinateurs), Splashtop Remote Support vous permettra d’économiser 50 % par an par rapport à LogMeIn Central. Les économies ne feront que croître si vous avez besoin de fonctionnalités supplémentaires. Consultez notre comparaison complète des prix et des fonctionnalités pour comprendre pourquoi Splashtop est la meilleure alternative à LogMeIn Central.