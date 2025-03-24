Meilleure alternative à GoTo Resolve 2023

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An IT manager using Splashtop Enterprise on his laptop, the best LogMeIn Resolve alternative.

Meilleure alternative à LogMeIn Resolve en 2026

Splashtop Enterprise coûte moins cher et fonctionne plus rapidement

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Obtenez une meilleure alternative à LogMeInResolve

Splashtop Enterprise offre de hautes performances à un prix inférieur à celui de LogMeIn Resolve, et propose des modèles de licence flexibles qui s’adaptent à vos besoins personnalisés. Il couvre vos besoins en matière de support à distance, de contrôle à distance, de gestion des terminaux, de service desk et plus encore, dans une solution tout-en-un. Splashtop Enterprise offre une interface intuitive et une grande facilité d’utilisation.

Renforcez les performances de votre solution de bureau à distance en choisissant Splashtop au lieu de LogMeIn Resolve !

Comparaison entre Splashtop Enterprise et LogMeIn Resolve

Remote Support

Splashtop Enterprise

LogMeIn Resolve

Appareils gérés

300 ordinateurs par licence d’utilisateur simultané

100 terminaux

Sessions d’accès à distance sous surveillance

Illimité

Illimité

Prise en charge des appareils mobiles

Inclus

Supplément de 20 $ par mois

Partage de l’appareil photo avec réalité augmentée

add-on

Module complémentaire sans réalité augmentée

Intégrations tierces

Splashtop Enterprise

LogMeIn Resolve

Solutions de ticketing et ITSM

Chat

Fonctionnalités de session à distance

Splashtop Enterprise

LogMeIn Resolve

Redirection USB

Enregistrements des sessions

Masquage de l’écran

Impression à distance

Surveillance et gestion à distance

Splashtop Enterprise

LogMeIn Resolve

Alertes

Logiciel antivirus

add-on

add-on

Scripts et tâches


Splashtop Enterprise permet d’économiser plus de 20 % par rapport à LogMeIn Resolve !

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