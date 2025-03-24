Meilleure alternative à GoTo Resolve 2023

Meilleure alternative à LogMeIn Resolve en 2026
Splashtop Enterprise coûte moins cher et fonctionne plus rapidement
Obtenez une meilleure alternative à LogMeInResolve
Splashtop Enterprise offre de hautes performances à un prix inférieur à celui de LogMeIn Resolve, et propose des modèles de licence flexibles qui s’adaptent à vos besoins personnalisés. Il couvre vos besoins en matière de support à distance, de contrôle à distance, de gestion des terminaux, de service desk et plus encore, dans une solution tout-en-un. Splashtop Enterprise offre une interface intuitive et une grande facilité d’utilisation.
Renforcez les performances de votre solution de bureau à distance en choisissant Splashtop au lieu de LogMeIn Resolve !
Comparaison entre Splashtop Enterprise et LogMeIn Resolve
Remote Support
Splashtop Enterprise
LogMeIn Resolve
Appareils gérés
300 ordinateurs par licence d’utilisateur simultané
100 terminaux
Sessions d’accès à distance sous surveillance
Illimité
Illimité
Prise en charge des appareils mobiles
Inclus
Supplément de 20 $ par mois
Partage de l’appareil photo avec réalité augmentée
add-on
Module complémentaire sans réalité augmentée
Intégrations tierces
Splashtop Enterprise
LogMeIn Resolve
Solutions de ticketing et ITSM
Chat
Fonctionnalités de session à distance
Splashtop Enterprise
LogMeIn Resolve
Redirection USB
Enregistrements des sessions
Masquage de l’écran
Impression à distance
Surveillance et gestion à distance
Splashtop Enterprise
LogMeIn Resolve
Alertes
Logiciel antivirus
add-on
add-on
Scripts et tâches