Meilleure alternative à GoTo Resolve 2023

Splashtop Enterprise offre de hautes performances à un prix inférieur à celui de GoTo Resolve, et propose des modèles de licence flexibles qui s'adaptent à des besoins personnalisés. Il couvre l'assistance à distance, le contrôle à distance, la gestion des points d'extrémité, le service desk et plus encore dans une solution tout-en-un. Splashtop Enterprise offre une interface intuitive et une grande facilité d'utilisation.

La solution de bureau à distance de Splashtop est plus performante que celle de GoTo Resolve !