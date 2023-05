La meilleure alternative à HP Anyware (anciennement Teradici CAS)

Fais l'expérience de la haute performance dont tu as besoin pour travailler sur des applis complexes et des fichiers massifs à distance sur tous les appareils (y compris Windows, Mac et Linux). Avec le streaming 4K jusqu'à 60fps (et le streaming iMac Pro Retina 5K), la possibilité d'affiner les réglages comme la couleur 4:4:4 et la faible latence, ce n'est pas de la magie, mais ça en a tout l'air.