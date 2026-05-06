La meilleure alternative à HP Anyware (anciennement Teradici CAS)
Vous payez trop cher et vous rencontrez encore trop de problèmes d’accès à distance ?
Pourquoi choisir Splashtop?
Haute performance
Bénéficiez des hautes performances dont vous avez besoin pour travailler sur des applications complexes et des fichiers volumineux à distance sur tous types d’appareils ( notamment Windows, Mac et Linux). Avec le streaming 4K jusqu’à 60 images par seconde (et le streaming iMac Pro Retina 5K), la possibilité de régler avec précision des paramètres tels que les couleurs 4:4:4 et une faible latence, vous n’en croirez pas vos yeux.
Sécurité
Splashtop protège chaque connexion avec un chiffrement professionnel et un accès basé sur les autorisations. Nous travaillons sans relâche pour garder votre travail et vos informations personnelles en sécurité, afin que vous n’ayez pas à vous en soucier.
Simplicité
Les solutions d’accès à distance de Splashtop sont simples à mettre en place et à utiliser - aucune expérience informatique n’est requise. Nos produits sont conçus pour être à la fois puissants et conviviaux pour les particuliers et les équipes informatiques des entreprises de toutes tailles.
Un prix imbattable
Splashtop offre des fonctionnalités haut de gamme et de grande qualité à un prix imbattable et sans surprise. Nos tarifs s’adaptent aux besoins des particuliers, des entreprises et des établissements d’enseignement.
Optimisez les performances de votre accès à distance avec Splashtop
Pour des performances avancées
Remote Access Performance
Découvrez les couleurs 4:4:4, le son haute fidélité et bien plus encore.
17 CA$ /mois
Facturé annuellement 200 CA$
Remises sur les licences groupées
4 à 9 utilisateurs - économisez 20 %
Plus de 10 utilisateurs - économisez 25 %
Pour plus de sécurité et de facilité de gestion
Enterprise
Accès et assistance à distance tout-en-un avec :
Intégration de la SSO
Autorisations granulaires
Accès programmé
Licences technicien pour votre équipe d’assistance
Comparaison entre Splashtop et HP Anyware (anciennement Teradici CAS)
Splashtop Remote Access Performance
Splashtop Enterprise
HP Anyware
Hautes performances - Streaming 4K jusqu’à 60 fps (et streaming iMac Pro Retina 5K) avec une faible latence, mode couleur 4:4:4 et la possibilité d’ajuster les paramètres avec précision.
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Redirection des périphériques USB et du micro
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Wacom Bridge pour les processus de création à distance
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Compatible avec la plus part des appareils
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Authentification unique
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Rapide à déployer et à gérer
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Sécurité
Norme TLS 1.2 avec chiffrement AES 256 bits, etc.
Norme TLS 1.2 avec chiffrement AES 256 bits, etc.
Technologie PCoIP qui chiffre et transporte les pixels, chiffrement AES 256 bits.
Délestage du GPU
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Uniquement disponible avec leur forfait supérieur
Programmez l'accès à distance
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Plateforme consolidée pour l’accès et l’assistance à distance
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Assistance à la clientèle par téléphone, e-mail, tickets et chat
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Tickets et téléphone uniquement
Pourquoi choisir Splashtop comme alternative à Parsec : principaux avantages
Développement de jeux
Une faible latence et une qualité d’image irréprochable vous permettent de travailler sur vos projets depuis n’importe où dans le monde, qu’il s’agisse de concevoir des personnages, de programmer des éléments de jeu, de composer des bandes sonores ou de déboguer du code.
Post-production
Les producteurs, les monteurs, les spécialistes VFX et les animateurs apprécient les performances élevées de Splashtop, son excellente synchronisation A/V et sa protection du contenu, qui permettent à plusieurs artistes de travailler efficacement et en toute sécurité au sein d’une même équipe.
Diffusion
Bénéficiez d’un accès à distance performant et sécurisé à votre poste de travail et à votre équipement de diffusion. Connectez-vous à vos puissantes stations de travail et baies de montage pour créer du contenu de haute qualité à partir de n’importe quel appareil et pour diffuser en direct depuis n’importe où.
Architecture
Travaillez sur vos tâches quotidiennes de CAO, modélisez vos aménagements intérieurs et effectuez des simulations en toute simplicité, tout en bénéficiant d’un accès à distance sécurisé à votre poste de travail et d’une redirection des périphériques USB pour votre souris 3D. Collaborez avec votre équipe en toute simplicité pour fournir des modèles de haute qualité à vos clients.
Éducation
Offrez aux étudiants un accès à distance aux salles informatiques du campus et à leurs logiciels ultraperformants afin qu’ils puissent travailler à partir de leurs Chromebook, iPad et PC, à tout moment et en tout lieu.
De nos clients satisfaits
Les créateurs peuvent désormais repousser leurs limites en matière de productivité et de collaboration en effectuant des tâches telles que le montage vidéo et la synchronisation audiovisuelle, tout en accédant au stockage partagé et aux autres ressources matérielles dont ils ont besoin, à distance (grâce à Splashtop).
Responsable des relations partenaires, Adobe Video
De nos clients satisfaits
Les artistes qui utilisent des périphériques Wacom dans les workflows de post-production peuvent utiliser Splashtop pour travailler de manière continue et productive lorsqu’ils ne sont pas au bureau - un grand avantage pour les espaces de télétravail conviviaux modernes.
Director of Business Alliance and Partnership @ Wacom