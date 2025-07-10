À propos de Splashtop
Notre histoire, nos valeurs et le rôle central de nos clients dans nos activités
A propos de Splashtop
Nous sommes le leader de l’accès et de l’assistance à distance sécurisés. Nous offrons l’expérience en personne dont les utilisateurs ont besoin avec une sécurité à laquelle les services informatiques peuvent faire confiance.
Qu’est-ce qu’une expérience en personne ? Contrairement aux solutions d’accès à distance compliquées, nos produits sont aussi rapides, simples et sécurisés que si vous vous trouviez devant votre poste de travail sur site, quels que soient l’endroit où vous vous trouvez et l’appareil utilisé. Nos solutions offrent de hautes performances avec une qualité 4K à 60 fps, des fonctions de sécurité et de conformité avancées, une application commune pour accéder à tous les systèmes d’exploitation et les gérer, notamment Windows et Mac, et un support mondial incluant un contact direct avec un expert.
30+ millionsUtilisateurs
800+ millions sessions
2,000+ Avis 5 étoiles
Plus d’un milliard de dollarsValorisation
Nos valeurs
Ravir nos clients, partout dans le monde
L’écoute et la prise en compte des remarques de nos clients sont au cœur de nos activités. Cela se reflète dans nos plus de 2 000 commentaires 5 étoiles.
Offrir le meilleur rapport qualité-prix
Nous proposons nos solutions, les meilleures de leur catégorie, à des prix compétitifs. Nos formules d’abonnement sont claires et stables, sans conditions cachées ni surprises.
Priorité à la sécurité et à la conformité
Nous respectons et appliquons les plus récentes normes et réglementations en matière de sécurité, notamment le RGPD, l’HIPAA, SOC 2, ISO/IEC 27001 et PCI. Notre conseil consultatif de sécurité nous guide vers nos objectifs de sécurité et de conformité toujours plus rigoureux.
Fournir une expérience fiable et performante aux utilisateurs
La fiabilité et les performances primées de nos produits se traduisent directement par la capacité de nos clients à atteindre leurs objectifs au travail, à l’école ou dans leurs loisirs.
Comment les fondateurs se sont rencontrés
La société aujourd’hui connue sous le nom de Splashtop a été fondée en 2006. Cependant, son histoire remonte à plus de 15 ans. Les quatre fondateurs, Mark Lee, Robert Ha, Thomas Deng et Philip Sheu, se sont rencontrés au Massachusetts Institute of Technology (MIT) alors qu’ils étaient étudiants en génie électrique et en informatique.
Ils sont tous les quatre nés à Taïwan et ont grandi en Californie dans des familles immigrées. Ils formaient un groupe soudé qui adhérait au credo du MIT « travailler intensément et avec passion ».
L'élan entrepreneurial commence
Mark, en particulier, a toujours eu la fibre entrepreneuriale. Le MIT encourageait l’esprit d’entreprise, et Mark a persuadé les autres de se joindre à lui pour présenter un projet d’entreprise dans le cadre de ce qui était alors un concours d’entrepreneuriat avec une dotation de 10 000 dollars (le concours actuel permet de remporter 100 000 dollars). Leur business plan a été retenu parmi les finalistes.
Après avoir quitté le MIT, les quatre compères ont suivi des parcours professionnels différents. Mark a travaillé pour Intel en Arizona et en Californie ; Thomas a travaillé pour Motorola en Floride et pour Intel en Californie ; Phil a travaillé pour HP en Californie et en Oregon ; et Robert est allé à New York pour travailler à Wall Street. Mais le groupe est resté en contact et a souvent parlé de créer une entreprise ensemble.
La première entreprise des fondateurs : OSA Technologies
En 2000, les cofondateurs ont créé OSA Technologies. Cette organisation développait des logiciels et des firmwares d’interface de gestion intelligente de matériel (IPMI).
OSA a levé un total de 20 millions de dollars auprès d’Intel, Dell, Quanta, Foxconn, UMC, Storm Ventures, Sycamore Ventures et autres. Avec des sites à San Jose, Shanghai et Taipei, OSA a livré ses produits à des fournisseurs de serveurs tels que Microsoft, Intel, Dell, HP et IBM. En 2004, OSA a été rachetée par Avocent pour 100 millions de dollars.
Les débuts de Splashtop
Les quatre fondateurs ont occupé des postes chez Avocent pendant quelques années. En 2006, ils ont décidé de créer une autre entreprise ensemble. Initialement nommée DeviceVM, la société a ensuite été rebaptisée d’après le nom de son premier produit : Splashtop.
Dans le but d’offrir aux internautes une expérience plus rapide et plus simple, DeviceVM a lancé le premier système d’exploitation sur navigateur à démarrage instantané, qui a été adopté par Asus, Acer, HP, Dell, Lenovo, LG, Sony et d’autres. Le système d’exploitation sur navigateur a été installé sur plus de 300 millions de machines, sur toutes les principales plateformes de PC et de netbooks. Il a été le précurseur des Chromebook de Google. Le système d’exploitation sur navigateur à démarrage instantané DeviceVM a remporté le prix « Best of CES » en 2009.
Donner une nouvelle orientation
En 2010, la société a constaté que les ordinateurs personnels perdaient leur place centrale dans le paysage informatique, ce qui signifiait que sa stratégie commerciale ne résisterait pas à l’avenir et ne permettrait pas de développer son activité. Elle a donc décidé de prendre une nouvelle direction en s’appuyant sur son savoir-faire principal, à savoir fournir des logiciels performants qui améliorent l’expérience des utilisateurs.
Splashtop s’oriente vers l’accès et le support à distance sécurisés
Nous avons d’abord concentré nos efforts dans le domaine des jeux en ligne sur appareils mobiles, puis dans celui, plus général, du support informatique et de l’assistance à distance. Aujourd’hui, nous sommes devenus un leader mondial de l’accès facile, sécurisé et performant aux ressources informatiques utilisées pour le travail, l’apprentissage, les loisirs et le support informatique, partout, à tout moment et à partir de n’importe quel appareil.
Esprit de solidarité et dévouement
L’équipe qui dirige Splashtop aujourd’hui est la même que celle qui a fondé l’entreprise en 2006. Et ses membres sont toujours amis. L’un des actionnaires historiques a déclaré que la ténacité et la résilience du groupe étaient l’un des « superpouvoirs » à l’origine du succès de Splashtop. L’histoire et les valeurs communes des fondateurs sont en grande partie responsables de la culture de Splashtop, qui se caractérise par un esprit de camaraderie familiale, de transparence et de détermination à répondre aux attentes de ses clients.
Splashtop atteint le statut de licorne
Entre 2006 et 2010, Splashtop a levé un total de 49 millions de dollars de capital-risque en quatre tours, auprès d’investisseurs tels que Storm Ventures, DFJ DragonFund, New Enterprise Associates (NEA) et Sapphire Ventures. En janvier 2021, l’entreprise a annoncé un nouvel investissement de plus de 50 millions de dollars - mené par Sapphire Ventures et incluant les trois autres investisseurs historiques - qui a poussé sa valorisation au-delà de la barre du milliard de dollars, faisant de la société une « licorne ».