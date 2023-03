À propos de Splashtop

Les quatre fondateurs ont occupé des postes chez Avocent pendant quelques années. En 2006, ils ont décidé de créer une autre entreprise ensemble. Initialement nommée DeviceVM, la société a ensuite été rebaptisée d’après le nom de son premier produit : Splashtop.

Dans le but d’offrir aux internautes une expérience plus rapide et plus simple, DeviceVM a lancé le premier système d’exploitation sur navigateur à démarrage instantané, qui a été adopté par Asus, Acer, HP, Dell, Lenovo, LG, Sony et d’autres. Le système d’exploitation sur navigateur a été installé sur plus de 300 millions de machines, sur toutes les principales plateformes de PC et de netbooks. Il a été le précurseur des Chromebook de Google. Le système d’exploitation sur navigateur à démarrage instantané DeviceVM a remporté le prix « Best of CES » en 2009.