Simplifier la conformité et renforcer votre posture de sécurité
Splashtop vous aide à rester conforme aux normes PCI, HIPAA, SOC 2, CIS, GLBA, ACSC et bien d’autres grâce à l’application automatisée de correctifs, à une meilleure visibilité et à la centralisation des rapports.
Visibilité totale sur tous vos terminaux
Détectez les failles de sécurité, identifiez les appareils non protégés et suivez les logiciels dans votre environnement. Splashtop offre une visibilité en temps réel sur les correctifs et des rapports d’inventaire pour simplifier les audits et les contrôles réglementaires.
Simplifier et rendre plus évolutive la conformité
Conformez-vous aux normes PCI, HIPAA, SOC 2 et autres grâce à l’automatisation, aux contrôles d’accès sécurisés, à l’accès à distance robuste et aux rapports détaillés de Splashtop pour répondre facilement aux exigences de conformité.
Automatisez les workflows de correctifs
Réduisez les risques et respectez les accords de niveau de service (SLA) en matière de correctifs grâce à des mises à jour en temps réel sur Windows, macOS, les applications tierces et personnalisées. Hiérarchisez les vulnérabilités à l’aide d’informations CVE assistées par IA et appliquez les mises à jour des terminaux par le biais de politiques, en prenant en charge la préparation aux audits et les exigences en matière de cyberassurance.
Simplifier les pistes d’audit et les rapports de conformité
Enregistrez automatiquement les accès, enregistrez les sessions et générez des rapports d’activité détaillés. Splashtop vous aide à répondre aux exigences d’audit sans ajouter de complexité.
Avantages de l’utilisation de Splashtop pour la conformité
Réduire l’exposition au risque Copy
Assurez la sécurité et la conformité des terminaux grâce à des correctifs automatisés et des contrôles d’accès.
Éviter la précipitation de dernière minute lors des audits Copy
Enregistrez les tâches, suivez l’historique des sessions et exportez instantanément les rapports pour être prêt tout au long de l’année.
Consolider les opérations de conformité Copy
Unifiez les correctifs, le contrôle d’accès et la création de rapports dans un flux de travail rationalisé afin de réduire les frais généraux et la complexité des outils.
S’adapter rapidement à l’évolution des besoins Copy
Mettez facilement à jour les politiques, déployez des correctifs et ajustez les contrôles d’accès dans votre environnement à mesure que les normes de conformité ou les attentes des assureurs évoluent.
Réduisez les risques, soyez prêt pour les audits et simplifiez la conformité sur tous les terminaux
Du déploiement des scripts à la conformité en matière de sécurité, Splashtop peut vous aider dans tous les domaines. Si vous rencontrez un problème, leur service clientèle est également rapide à vous aider et toujours disponible. Copy
~Drew E, System Administrator
Il permet de résoudre les problèmes liés à l’utilisation de versions obsolètes de Windows et d’autres logiciels qui pourraient constituer un risque pour la sécurité. Il facilite également la mise en conformité en matière d’assurance, certains membres de l’équipe travaillant à distance. Copy
~ Kyle W, Director of IT