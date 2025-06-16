Prix Splashtop
Splashtop remporte une mention honorable
Le PDG de Splashtop sélectionné parmi les finalistes du prix « Entrepreneur de l’année »
ChannelVision Magazine
Visionary Spotlight Award - 2026
Splashtop a remporté le prix Visionary Spotlight 2026 décerné par le magazine ChannelVision pour sa plateforme AEM unifiée, qui aide les MSP à simplifier la gestion des terminaux, à réduire la prolifération des outils, à améliorer leur efficacité et à faire évoluer leurs opérations. En savoir plus
G2
Best Est. ROI - Summer 2026
Splashtop a été régulièrement distingué pour son excellent ROI, d’après les avis des clients recueillis dans les rapports d’été de G2, et ce dans plusieurs catégories de produits.
G2
Best Results - Summer 2026
La solution Foxpass de Splashtop, qui combine une infrastructure PKI dans le cloud et un serveur RADIUS, a été distinguée pour ses excellents résultats dans les rapports d’été de G2.
G2
Grid Leader - Summer 2026
Splashtop a été désigné « Grid Leader » dans les rapports d’été de G2 pour les catégories « téléassistance », « bureau à distance » et « contrôle d’accès au réseau ».
G2
High Performer - Summer 2026
La solution autonome de gestion des terminaux de Splashtop a été classée « High Performer » dans les rapports d’été de G2, dans les catégories « gestion des terminaux » et « gestion des correctifs ».
Fuji Chimera Research Institute
Splashtop s’impose comme numéro un au Japon
Splashtop K.K. détient la plus grande part de marché au Japon dans le secteur des services d’accès à distance pour l’année 2024, grâce à la demande croissante en matière de téléassistance, de sécurité et de travail hybride, et prévoit de poursuivre son expansion. En savoir plus
PC Mag
Accès à distance haut de gamme optimisé pour les créateurs
PCMag, une publication de référence dans le domaine des technologies, a attribué à Splashtop la note de 4,0 (« Excellent »), une distinction réservée aux solutions qui se distinguent par leurs performances, leurs fonctionnalités ou leur rapport qualité-prix, tout en présentant un minimum d’inconvénients. Cette reconnaissance témoigne de la capacité de Splashtop à offrir une expérience d’accès à distance fiable et de haute qualité, dotée de fonctionnalités puissantes qui favorisent la productivité dans un large éventail de cas d’utilisation. En savoir plus
Capterra
Best Ease of Use - 2026
Splashtop a remporté le prix Capterra de la meilleure facilité d’utilisation dans les domaines de la gestion informatique, des MSP, de la téléassistance et du télétravail, soulignant ainsi la simplicité avec laquelle les équipes peuvent le déployer, le gérer et l’utiliser à grande échelle. Ce prix reflète l’expérience utilisateur épurée, la configuration rapide et les flux de travail intuitifs de Splashtop, qui aident les équipes informatiques et les fournisseurs de services à assister plus rapidement les utilisateurs, à réduire la complexité et à assurer le bon fonctionnement des opérations à distance sans friction inutile.
Capterra
Shortlist – 2026
Splashtop a été nommé lauréat du Capterra Shortlist 2026 dans les catégories Bureau à distance, Gestion informatique et Fournisseurs de services gérés (MSP), renforçant ainsi sa position de plateforme de confiance pour l’accès à distance sécurisé et la téléassistance. Cette reconnaissance souligne la forte satisfaction des clients et les performances globales des produits Splashtop, ce qui en fait une solution incontournable pour les équipes informatiques et les MSP qui ont besoin d’assister les utilisateurs, de gérer les terminaux et d’adapter efficacement la prestation de services.
Software Advice
Frontrunner - 2026
Splashtop a été reconnu comme Software Advice FrontRunner dans les catégories Gestion informatique et Fournisseurs de services gérés (MSP), soulignant ses performances solides et son adoption croissante parmi les équipes qui ont besoin d’un accès à distance sécurisé et fiable et d’une assistance à distance. Cette distinction reflète la capacité de Splashtop à fournir des fonctionnalités pratiques, une forte satisfaction des utilisateurs et une valeur solide pour les services informatiques et les MSP qui gèrent des appareils et des utilisateurs finaux à grande échelle.
TrustRadius
Buyer’s Choice - 2026
Splashtop a remporté le prix TrustRadius Buyer’s Choice 2026, ce qui montre que les clients considèrent que la plateforme offre une forte valeur ajoutée, des performances fiables et une assistance réactive dans les domaines de l’accès à distance, de la téléassistance et de la gestion des terminaux. Cette distinction souligne la facilité de déploiement, le retour sur investissement solide et l’expérience utilisateur fiable de Splashtop.
G2
Best Est. ROI - Hiver 2026
La plateforme Autonomous Endpoint Management (AEM) de Splashtop a remporté le prix G2 du meilleur ROI estimé pour l’hiver 2026, grâce à un retour sur investissement rapporté par les clients en seulement 4 à 5 mois. Les évaluateurs ont souligné son automatisation, ses correctifs en temps réel et ses workflows rationalisés pour les terminaux comme étant les raisons pour lesquelles elle offre une valeur exceptionnellement rapide et une rentabilité mesurable pour les équipes informatiques.
Capterra
Best Ease of Use - 2025
Capterra, qui décerne des prix basés sur les avis vérifiés des utilisateurs, a récompensé Splashtop pour sa facilité d’utilisation, sa configuration simple, sa navigation intuitive et sa courbe d’apprentissage minimale.
Capterra
Shortlisted - 2025
Sélectionné dans les rapports 2025 de Capterra dans les catégories Téléassistance, Gestion informatique et Logiciels de bureau à distance, reflétant les performances solides et les notes attribuées par les utilisateurs qui placent Splashtop parmi les meilleures solutions dans chaque segment de marché.
GetApp
Leader - 2025
Nommé Leader par GetApp dans les catégories Téléassistance, Gestion informatique, Bureau à distance, Télétravail et Fournisseurs de services gérés (MSP). Les classements Leaders de GetApp répertorient les meilleurs logiciels dans chaque catégorie à l’aide d’un système de notation propriétaire basé sur la satisfaction des utilisateurs, les fonctionnalités et la présence sur le marché.
Software Advice
Front Runner - 2025
Nommé « Front Runner » par Software Advice dans les catégories Téléassistance, Gestion informatique, Bureau à distance, Télétravail et Fournisseurs de services gérés (MSP). Le programme Front Runners récompense les produits les mieux notés sur chaque marché logiciel en fonction des scores d’utilisabilité et de satisfaction client attribués par de véritables utilisateurs.
TrustRadius
Top Rated Award - 2025
Le prix « Top Rated Award » récompense les meilleurs logiciels qui reçoivent régulièrement des commentaires exceptionnels sur leurs performances, leur fiabilité et la satisfaction des utilisateurs. Splashtop a obtenu les meilleures notes dans quatre catégories essentielles : téléassistance, surveillance et gestion à distance (RMM), gestion unifiée des terminaux (UEM) et accès à distance.
Nucleus Research
2025 ROI Award
Splashtop a été désigné lauréat des ROI Awards 2025, conjointement avec son client pb2 Architecture + Engineering. Ce prix récompense le déploiement par pb2 de la solution intégrée d’accès à distance, de téléassistance et de gestion autonome des terminaux de Splashtop, qui a généré un retour sur investissement vérifié de 458 % et un délai de rentabilisation de seulement 11 semaines. En savoir plus
Intellyx
2025 Digital Innovator Award
Splashtop a reçu le prix Intellyx Digital Innovator Award 2025 pour sa solution Autonomous Endpoint Management (AEM), qui permet aux équipes informatiques d’automatiser la sécurité, les correctifs et la visibilité des appareils pour les PME et les fournisseurs de services gérés. En savoir plus
TrustRadius
Trusted Seller - 2025
Splashtop est fier d'être reconnu comme Trusted Seller 2025 par TrustRadius, ce qui reflète notre engagement en matière de transparence, de satisfaction client et de fourniture de solutions d'accès à distance exceptionnelles. En savoir plus
ZDNet
Meilleur logiciel d'accès à distance : testé par des experts
Splashtop a été reconnu par ZDNet comme l'un des meilleurs logiciels d'accès à distance, salué pour sa polyvalence, sa compatibilité multi-appareils, sa sécurité renforcée et sa convivialité. Avec des fonctionnalités puissantes telles que l'impression à distance et une compatibilité parfaite avec les appareils Windows, macOS, iOS et Android, Splashtop s'impose comme un choix de premier ordre pour les entreprises et les professionnels. En savoir plus
Gartner Peer Insights
Voice of the Customer
Splashtop a été reconnu comme Strong Performer dans le rapport Gartner Peer Insights™ Voice of the Customer pour les logiciels de bureau à distance. Les clients ont fait l'éloge de Splashtop pour son interface intuitive, son interopérabilité, sa sécurité et son support client exemplaire. En savoir plus
TrustRadius
Buyer's Choice Awards
Splashtop a reçu le 2025 TrustRadius Buyer's Choice Award, en reconnaissance de son excellence en matière de solutions de bureau à distance et de téléassistance.
TrustRadius
Top Rated 2025
Splashtop a reçu le prix Top Rated de TrustRadius, ce qui témoigne de la grande satisfaction de ses clients et de ses excellentes performances. En savoir plus
Capterra
Best Ease of Use - 2024
Reconnu comme le plus facile à utiliser par Capterra, avec des classements basés sur le feedback client régulier qui souligne la facilité d’onboarding, les flux de travail rationalisés et l’interface conviviale.
Capterra
Shortlisted - 2024
Sélectionné dans les rapports 2024 de Capterra dans les catégories Télétravail, Gestion informatique et « Logiciels de bureau �à distance, ce qui démontre les fonctionnalités compétitives de Splashtop et ses scores de satisfaction élevés dans divers cas d’utilisation.
GetApp
Leader - 2024
Nommé Leader par GetApp dans les catégories Téléassistance, Gestion informatique, Bureau à distance et Télétravail, reflétant les notes élevées attribuées par les clients et la compétitivité de ses fonctionnalités.
Software Advice
Front Runner - 2024
Nommé « Front Runner » par Software Advice dans les catégories Téléassistance, Gestion informatique, Bureau à distance et Télétravail, soulignant ses excellentes performances en matière d’expérience utilisateur et de rapport qualité-prix.
Secure Campus Awards
Lauréat Campus Security - 2024
Splashtop a reçu le prix Platinum des Secure Campus Awards 2024 pour sa solution Foxpass Cloud RADIUS, reconnue pour son excellence en matière de contrôle d’accès et de gestion basée sur le cloud.
TrustRadius
Lauréat du prix « Most Loved » - 2024
Splashtop a reçu le prix « Most Loved Award » lors des TrustRadius Awards 2024. Cette récompense est décernée aux produits qui impressionnent et satisfont les utilisateurs de manière significative, ce qui leur vaut d'être très appréciés dans leurs catégories respectives. En savoir plus
Globee Awards
Lauréat Or 2024 - Sécurisation de la main-d’œuvre à distance
Splashtop a été reconnu comme le lauréat d’or pour 2024 dans la catégorie « Sécurisation de la main-d’œuvre à distance » par les Globee Awards. Cet honneur prestigieux récompense l’excellence de Splashtop dans la fourniture de solutions d’accès à distance sécurisées et efficaces, soulignant son rôle central pour permettre aux entreprises de gérer en toute sécurité leur main-d’œuvre à distance. En savoir plus
Globee Awards
Lauréat Argent 2024 - Sécurité Zero Trust
Splashtop, fournisseur renommé de solutions d’accès à distance et de téléassistance, a obtenu un Globee Award d’argent pour sa mise en œuvre exceptionnelle de la sécurité Zero Trust. Cette distinction, qui fait partie des prestigieux Globee Business Awards, souligne l’engagement et l’excellence de Splashtop dans le renforcement des mesures de cybersécurité par le biais d’une approche Zero Trust. En savoir plus
EdTech Digest
Finaliste du prix Cool Tool
La solution Cloud RADIUS de Splashtop a été reconnue comme finaliste « Cool Tool » dans la catégorie Solution de sécurité des EdTech Awards 2024, soulignant son excellence en matière de cybersécurité pour les établissements d’enseignement. Cette solution offre un contrôle d’accès sécurisé au réseau Wi-Fi, garantissant que seuls les utilisateurs et appareils autorisés peuvent se connecter, améliorant ainsi la sécurité des étudiants et la protection des données. Learn More
SDC
Security Vendor of the Year 2023
Splashtop a été récompensé pour sa solution moderne d’accès aux applications, aux réseaux et aux ressources, qui combine les approches modernes de Zero Trust Network Access, Privileged Access Management et Secure Access Service Edge.
TrustRadius
Meilleur ensemble de fonctionnalités 2023
Pour la troisième année consécutive, Splashtop a remporté les 2023 Best Of Awards pour le meilleur ensemble de fonctionnalités dans la catégorie bureau à distance.
TrustRadius
Meilleur rapport qualité-prix 2023
Pour la troisième année consécutive, Splashtop a remporté le 2023 Best Of Awards pour le meilleur rapport qualité-prix dans la catégorie bureau à distance.
TrustRadius
Meilleure relation 2023
Pour la troisième année consécutive, Splashtop a remporté les 2023 Best Of Awards pour la meilleure relation dans la catégorie bureau à distance.
Capterra
Meilleur rapport qualité-prix 2023
En 2023, Splashtop a obtenu le prix « Best Value » de Capterra dans la catégorie Gestion informatique. Les prix « Best Of » de Capterra récompensent les produits qui se distinguent dans leur catégorie spécifique.
Capterra
Best Ease of Use 2023
En 2023, Splashtop a obtenu le prix « Best Ease of Use » de Capterra dans la catégorie Gestion informatique. Les prix « Best Of » de Capterra récompensent les produits qui se distinguent dans leur catégorie spécifique.
Capterra
Shortlist 2023
Splashtop a été sélectionné par Capterra comme l’un des meilleurs outils de bureau à distance. Les 2023 Capterra Shortlist utilisent des données et des commentaires exclusifs pour déterminer les produits les mieux notés et les plus populaires pour chaque catégorie de la shortlist.
GetApp
Remote Desktop Leader 2023
Le prix Remote Desktop Leader est basé sur les notes attribuées par les utilisateurs finaux dans cinq domaines clés : facilité d’utilisation, rapport qualité-prix, fonctionnalités, support client et probabilité de recommandation. Splashtop a reçu le badge Remote Work Leader en 2023.
G2 Crowd
Leader SMB été 2023
Splashtop Business Access a été désigné comme leader dans le segment des petites entreprises de la catégorie bureau à distance depuis le printemps 2019, sur la base des avis des utilisateurs.
G2 Crowd
Leader Europe été 2023
Splashtop Business Access a été classé parmi les leaders européens et a reçu les éloges des utilisateurs de G2 pour son taux de satisfaction exceptionnel et sa présence remarquable sur le marché.
G2 Crowd
Leader automne 2023
Splashtop Business Access est classé leader dans la catégorie Bureau à distance depuis le printemps 2019 sur la base des avis des utilisateurs.
G2 Crowd
Leader SMB automne 2023
Splashtop Business Access a été désigné comme leader dans le segment des petites entreprises de la catégorie bureau à distance depuis le printemps 2019, sur la base des avis des utilisateurs.
Security Today
Prix du nouveau produit de l’année 2023
Ce programme récompense les performances exceptionnelles en matière de développement des fabricants de technologies dont les solutions sont reconnues comme particulièrement importantes en termes d’amélioration de la sécurité. La solution Splashtop Secure Workspace a remporté le prix dans la catégorie Convergence et logiciels et solutions intégrés.
RemoteTech
Hybrid Work Solution Provider of the Year 2023
Le RemoteTech Breakthrough Award 2023 a retenu Splashtop comme principal fournisseur de solutions logicielles permettant de créer des environnements de travail hybrides très performants.
Software Advice
Frontrunners : les logiciels de télétravail 2023
Splashtop Business Access a été reconnu comme l’une des meilleures solutions de télétravail par Software Advice dans son récent rapport Frontrunners.
edtech
EdTech Breakthrough Awards 2023
Splashtop a été nommé fournisseur de solutions d’apprentissage à distance de l’année lors des EdTech Breakthrough Awards, qui récompensent les solutions et les entreprises innovantes qui répondent à un besoin réel, apportent une solution à un problème complexe ou critique, ou saisissent une opportunité et créent ou révolutionnent un nouveau marché ou un nouveau secteur d’activité.
IT Europa Channel
IT Europa Highly Commended – Solution d’application verticale de l’année 2023
Splashtop a été récompensé en tant que fournisseur hautement recommandé dans la catégorie Solution d’application verticale de l’année lors des 2023 IT Europa Channel Awards.
NAB Show
NAB Show Product of the Year 2023
Les NAB Show Product of the Year Awards récompensent et célèbrent les nouveaux produits et technologies les plus importants et les plus prometteurs dans le domaine des médias et de la radiodiffusion.
Crozscore
Crozscore Best IT Management Solutions of 2023
Les meilleurs logiciels de gestion informatique en 2023 selon l’algorithme de classement Crozscore. La pertinence des produits a été vérifiée. Toutes les autres statistiques et tous les classements ont été déterminés de manière algorithmique, en suivant la méthodologie de classement de Crozscore.
TrustRadius
Top Rated Award 2023
Splashtop est récompensé pour la deuxième année consécutive pour son expérience utilisateur et son support client exceptionnels dans les catégories bureau à distance et support à distance
EdTech Digest
EdTech Awards 2023 Finalist
Les EdTech Awards d’EdTech Digest sont le plus grand programme de récompenses au monde consacré aux technologies de l’information et de la communication. Ils récompensent les contributions exceptionnelles à la transformation du secteur de l’éducation par le biais de la technologie.
IABM
BaM Awards® 2023
Nominé dans la catégorie Production pour ses solutions de télétravail haute performance pour la diffusion et les médias
Software Advice FrontRunners
Top MSP Software of 2023
Splashtop Remote Support a été reconnue comme une solution logicielle de premier plan dans le rapport FrontRunners récemment publié par Software Advice pour les meilleurs logiciels MSP de 2023.
TrustRadius
Best Software List Award 2022
Splashtop a été récompensé par TrustRadius, l’une des meilleures plateformes d’évaluation de logiciels au monde, en tant que lauréat de sa liste des meilleurs logiciels pour 2022. Le logiciel d’accès à distance Splashtop a été retenu comme étant le plus adapté à tous les segments du marché : petites, moyennes et grandes entreprises. Splashtop a également été primé à plusieurs reprises par TrustRadius, notamment par les mentions Top Rated, Solutions Leader, Best Value et Best Feature Set. Les récompenses sont basées directement sur les commentaires des utilisateurs de TrustRadius.
ChannelPro SMB Forum
Best Software Solution 2022
Splashtop a remporté le prix de la meilleure solution logicielle au ChannelPro SMB Forum 2022 à Charlotte.
TI Europa Channel Awards
Solution d’application verticale de l’année 2022
Splashtop a été récompensé par IT Europa pour son excellence en matière de développement logiciel et informatique pour les canaux européens, remportant le prix de la meilleure solution verticale de l’année pour un projet client innovant impliquant des solutions de support à distance pour l’Internet des objets (IoT) et de réalité augmentée (AR). En savoir plus
TrustRadius
Top Rated Award 2022
Splashtop a remporté deux prix Top Rated dans les catégories Logiciel de bureau à distance et Logiciel de support à distance de TrustRadius, une plateforme d’évaluation de logiciels B2B reconnue. Les récompenses sont entièrement basées sur les commentaires des clients, qui apprécient particulièrement le partage d’écran, les sessions à distance via Internet, la possibilité de prendre le contrôle d’un ordinateur à distance à partir d’un appareil mobile, ainsi que l’excellente qualité du support client. Splashtop a obtenu un trScore très compétitif de 9,5 sur 10, avec plus de 475 avis vérifiés.
Capterra Shortlist
Les logiciels d'assistance à distance les plus performants au 1er trimestre 2022
Splashtop Remote Support et SOS ont été sélectionnés par Capterra comme deux des meilleurs outils de support à distance parmi 161 produits. La Shortlist 2022 de Capterra utilise des données et des commentaires exclusifs pour déterminer les produits les mieux notés et les plus populaires pour chaque catégorie.
Capterra Shortlist
Les logiciels de gestion informatique les plus performants au 1er trimestre 2022
Splashtop Remote Support a été sélectionné par Capterra comme l’un des meilleurs outils de gestion informatique parmi 367 produits. Les 2022 Capterra Shortlist utilisent des données et des commentaires exclusifs pour déterminer les produits les mieux notés et les plus populaires pour chaque catégorie de la shortlist.
GetApp
Leaders dans la catégorie support à distance 2022 T1
Splashtop Business Access a été désigné par GetApp comme leader de sa catégorie dans le domaine du télétravail parmi 407 produits. Il a obtenu une note globale de 98 sur 100. Les scores sont basés sur les évaluations des utilisateurs finaux dans cinq domaines clés : facilité d’utilisation, fonctionnalité, rapport qualité-prix, probabilité de recommandation et support client.
GetApp
Leaders dans la catégorie support à distance 2022 T1
Splashtop SOS et Remote Support ont été nommés parmi les leaders de la catégorie Support à distance de GetApp sur 113 produits. Ils ont obtenu des scores globaux de 85 et 80 sur 100, respectivement. Les scores sont basés sur les évaluations des utilisateurs finaux dans cinq domaines clés : facilité d’utilisation, rapport qualité-prix, fonctionnalité, support client et probabilité de recommandation.
GetApp
Leaders dans la catégorie de la gestion informatique 2022 T1
Splashtop Remote Support a été désigné par GetApp comme l’un des leaders de sa catégorie dans le domaine de la gestion informatique, parmi 198 produits. Il a obtenu une note globale de 83 sur 100. Les scores sont basés sur les évaluations des utilisateurs finaux dans cinq domaines clés : facilité d’utilisation, fonctionnalité, rapport qualité-prix, probabilité de recommandation et support client.
Software Advice FrontRunners
Les meilleurs logiciels de support à distance 2022 T1
Splashtop SOS et Splashtop Remote Support ont été sélectionnés parmi les meilleures solutions de support à distance du 1er trimestre 2022. Le classement FrontRunners de Software Advice est basé sur de véritables avis d’utilisateurs et fait ressortir les logiciels de support à distance les mieux notés en Amérique du Nord.
Software Advice FrontRunners
Top IT Management Software 2022 Q1
Splashtop Remote Support a été sélectionné comme l’une des meilleures solutions de gestion informatique du 1er trimestre 2022. Le classement FrontRunners de Software Advice est basé sur de véritables avis d’utilisateurs et fait ressortir les logiciels de gestion informatique les mieux notés en Amérique du Nord.
Software Advice FrontRunners
Les meilleurs logiciels de télétravail 2022 T1
Splashtop Business Access a été sélectionné comme l’une des meilleures solutions de télétravail du 1er trimestre 2022. Le classement FrontRunners de Software Advice est basé sur de véritables avis d’utilisateurs et fait ressortir les logiciels de travail à distance les mieux notés en Amérique du Nord.
Digital.com
Les meilleurs logiciels de gestion informatique de 2021
Splashtop a été classé par Digital.com comme l’une des meilleures solutions de gestion informatique parmi plus de 125 produits. Les clients indiquent fréquemment que Splashtop est meilleur que la plupart des autres solutions de gestion informatique à distance qu’ils ont précédemment utilisées.
Digital.com
The Best Remote Desktop Software of 2021
Splashtop Business Access a été sélectionné comme l’un des meilleurs outils de bureau à distance de 2021 selon l’analyse de Digital.com portant sur plus de 80 produits. Le logiciel de bureau à distance Splashtop a été distingué pour sa capacité à assurer une transition fluide pour les télétravailleurs.
TechFest pour les PME
Best Innovation 2021 Q3
La conférence SMB TechFest présente certains des meilleurs fournisseurs de notre secteur technologique. Le prix de la meilleure innovation a été décerné à Splashtop en tant que fournisseur ayant présenté la solution la plus innovante et la plus créative lors de la conférence. Les gagnants sont sélectionnés par les partenaires présents à travers un processus de vote.
G2 Crowd
Leader 2021
Splashtop Business Access est classé leader dans la catégorie Bureau à distance depuis le printemps 2019 sur la base des avis des utilisateurs.
G2 Crowd
High Performer, Mid-Market, été 2021
Splashtop Business Access a été reconnu comme High Performer dans la catégorie Bureau à distance pour le marché intermédiaire depuis l’hiver 2021, sur la base des avis des utilisateurs.
G2 Crowd
Leader (petite entreprise)
Splashtop Business Access a été désigné comme leader dans le segment des petites entreprises de la catégorie bureau à distance depuis le printemps 2019, sur la base des avis des utilisateurs.
G2 Crowd
Summer 2021 Awards pour Business Access
Splashtop Business Access (pour les particuliers et les équipes qui souhaitent accéder à distance à leurs ordinateurs) a reçu des badges dans 13 catégories par G2, sur la base des évaluations et des commentaires des clients ! Parmi ces catégories, citons les suivantes : facilité d’utilisation, facilité d’installation, facilité de gestion, facilité à intégrer professionnellement, meilleure convivialité, meilleure assistance, meilleure relation client, meilleurs résultats, meilleure satisfaction des exigences, meilleur partenaire commercial, utilisateurs les plus susceptibles de recommander Splashtop, hautes performances, leader et moteur de changement.
G2 Crowd
Summer 2021 Awards pour l’assistance à distance
Splashtop Remote Support (pour les MSP qui veulent des outils de surveillance des accès à distance et de gestion pour fournir un support à distance) a été récompensé par 8 badges Summer 2021 par G2. Splashtop Remote Support a obtenu les badges du meilleur retour sur investissement estimé, du meilleur support, du meilleur respect des exigences, de l’adoption la plus élevée par les utilisateurs, de la facilité de gestion, de la facilité d’utilisation, du moteur de transformation et des performances élevées.
G2 Crowd
Summer 2021 Awards pour SOS
Splashtop SOS (pour les centres de services, le support informatique et les techniciens d’assistance qui ont besoin d’effectuer un support à distance sur les appareils de leurs clients) a été distingué comme leader dans 15 catégories pour l’été 2021 par G2 ! Splashtop SOS a reçu des badges pour : meilleur ROI estimé, meilleure satisfaction des exigences, meilleur support, meilleure convivialité, meilleurs résultats, mise en œuvre la plus rapide, facilité d’utilisation, facilité d’installation, facilité de gestion, facilité à intégrer professionnellement, leader, moteur de transformation, adoption la plus élevée par les utilisateurs, et la plus susceptible d’être recommandée par les utilisateurs.
TechFest pour les PME
Best in Show 2021 Q2
La conférence SMB TechFest présente certains des meilleurs fournisseurs de notre secteur informatique. Splashtop a été désigné comme le grand gagnant de la conférence par les partenaires présents à travers un processus de vote. Le prix Best in Show récompense Splashtop pour avoir obtenu le meilleur classement général de l’événement pour l’ensemble de notre entreprise, de nos produits et de nos solutions.
EdTech Digest
Cool Tool Finalist 2021
Splashtop Enterprise pour les salles informatiques distantes a été finaliste du prix EdTech Cool Tool en 2021. Il a été récompensé pour sa contribution exceptionnelle à la transformation de l’éducation grâce à la technologie. En savoir plus
Capterra
Splashtop remporte une place dans la Shortlist de 2021
Splashtop Remote Support a été reconnu comme le produit le plus performant en termes de popularité et d’évaluation des utilisateurs sur Capterra depuis 2021.
GetApp
Category Leaders 2021
Les leaders de catégorie représentent les opinions subjectives des avis, des notes et des données des utilisateurs finaux individuels, évaluées en fonction d’une méthodologie documentée. Splashtop a reçu le badge Category Leaders en 2021.
Software Advice
FrontRunners pour le support à distance 2021
Les FrontRunners représentent les opinions subjectives des avis, des notes et des données des utilisateurs finaux individuels, évaluées en fonction d’une méthodologie documentée. Splashtop a obtenu cette récompense pour les deux produits Splashtop Remote Support et Splashtop SOS en 2021.
TechFest pour les PME
Best Product 2020 Q3
La conférence SMB TechFest rassemble certains des meilleurs fournisseurs du secteur technologique. Splashtop a été élu meilleur fournisseur de sa catégorie par les partenaires présents, à l’issue d’un vote. Le prix du meilleur produit récompense le fournisseur qui a obtenu le meilleur classement pour son produit technologique. En savoir plus
Crozdesk
Happiest Users Badge 2020
Splashtop Remote Support a reçu le badge des utilisateurs les plus satisfaits de Crozdesk. Cette distinction est décernée aux fournisseurs dont les clients sont satisfaits et dont les signaux de satisfaction sont nombreux. Seulement 10 % des solutions reçoivent cette récompense. Learn More
Crozdesk
Trusted Vendor Badge 2020
Le badge Trusted Vendor de Crozdesk est décerné aux fournisseurs ayant une présence et une part de marché élevées. En savoir plus
GetApp
Best Functionality & Features 2020
Splashtop Business Access a obtenu le badge Best Functionality & Features de GetApp en mars 2020. Cette récompense a été attribuée sur la base des avis individuels d’utilisateurs finaux de Splashtop Business Access publiés sur le site Web de GetApp.
Crozdesk
Quality Choice Top Ranked Solution 2020
Le badge « Quality Choice » de Crozdesk est décerné aux fournisseurs qui se distinguent du reste du marché. En savoir plus
G2 Crowd
High Performer 2019
Splashtop Business Access a été désigné comme High Performer dans la catégorie Bureau à distance tous les trimestres depuis l’automne 2018 sur la base des avis des utilisateurs. Splashtop Remote Support et Splashtop SOS ont été récompensés en tant que G2 Crowd High Performers dans leurs catégories depuis l’été 2019 et le printemps 2019.
Crozdesk
Ce qu’en pensent nos utilisateurs
Splashtop Remote Access et Remote Support sont classés 4+ étoiles. En savoir plus
TechFest pour les PME
Best Product 2019 Q1
La conférence SMB TechFest présente certains des meilleurs fournisseurs de notre industrie technologique. Lors de chaque événement, nous honorons les meilleurs dans chaque catégorie. Les lauréats sont sélectionnés par nos partenaires présents lors du processus de vote. Le prix du meilleur produit récompense le fournisseur qui a obtenu le meilleur classement pour son produit technologique.
Software Informer
Editor’s Pick
L’application Splashtop Business (Splashtop Business Access, Splashtop Remote Support, Splashtop SOS On-Demand Support) a été récompensée par Software Informer avec leur Editor’s Pick, Good Choice Award en 2019. En savoir plus
SourceForge
User Reviews
Splashtop Remote Support est très bien noté dans le classement des produits professionnels de SourceForge. En savoir plus
Software Informer
100% Clean
L’application Splashtop Business (Splashtop Business Access, Splashtop Remote Support, Splashtop SOS On-Demand Support) a été récompensée par Software Informer en 2019 avec leur 100% Clean Award pour l’absence de logiciels espions, de virus et de publicités. En savoir plus
G2 Crowd
High Performer (petite entreprise)
Splashtop Remote Support et SOS ont été désignés comme High Performers dans le segment des petites entreprises, chaque trimestre depuis l’été et le printemps 2018. Splashtop Business Access a été identifié comme High Performer dans le segment des petites entreprises dans la catégorie Bureau à distance, sur la base des avis des utilisateurs, chaque trimestre depuis l’automne 2018.
G2 Crowd
Users Love Us
Splashtop Remote Support, Splashtop SOS et Splashtop Business Access ont reçu le prix Users Love Us de G2 Crowd chaque trimestre depuis le printemps 2017. Cette récompense est basée sur les avis des utilisateurs de G2 Crowd.
Capterra
User Reviews
Splashtop Business Access, Remote Support, et SOS classés 4+ étoiles.
NVIDIA
5 jeunes Startups récompensées
Splashtop est la première entreprise à remporter le prix Emerging Companies Award de NVIDIA deux années de suite.
Tech & Learning magazine
Prix d'excellence 2012
Splashtop Whiteboard, application de bureau à distance avec annotation, sélectionnée comme un produit technologique éducatif exceptionnel par le magazine Tech & Learning.
PC Mag
Editors’ Choice Award
Win8 Metro Testbed a été récompensé par le prix « Editors’ Choice » de PCMag et a obtenu une note de 4,5 étoiles sur 5.
CODiE Awards
Finalist 2012
"Splashtop Whiteboard est nominé comme finaliste des CODiE Awards 2012 pour la meilleure utilisation éducative d'une application spécifique à un dispositif dans les catégories de la technologie de l'éducation.
CES
Best of CES 2012
Splashtop Remote Desktop THD remporte le prix Best Mobile App.
webOS
Best of 2011 Awards
Splashtop remporte le prix de la meilleure application webOS pour tablette de 2011 et celui de la meilleure application webOS Business/Finance de 2011, sélectionnés par plus de 9 000 votants parmi des centaines d’applications dans le cadre des webOS Nation Best of 2011 Awards.
Appalooza
The Greatest Apps of All Time
Le bureau à distance Splashtop remporte le concours « Appalooza - The Greatest Apps of All Time », un concours d’applications mobiles dont les gagnants sont choisis par les utilisateurs de Facebook et qui vise à saluer le dynamisme du marché iOS d’aujourd’hui à l’occasion du salon Macworld | iWorld 2012.
Tap!
Les 100 meilleures applications 2011
Splashtop Remote Desktop a été choisi pour figurer dans la liste des 100 meilleures applications de tous les temps du nouveau numéro de Tap ! Le magazine de l'iPhone et de l'iPad !
CES
Best of CES 2011
Splashtop Remote pour Android a remporté le prix Best of CES pour "Best App / Software".
Magazine LAPTOP
Best of CES 2010
Splashtop 2.0 a reçu le prix "Best of 2010 CES" du magazine LAPTOP, et a été reconnu comme le meilleur logiciel ou service du salon de l'électronique grand public 2010.
AlwaysON OnDC
Top 100
Splashtop for Business, une technologie instantanée reconnue comme étant capable de changer la donne pour les gouvernements et les organisations de toutes tailles.
Popular Science
Best of What’s New
Le plus grand magazine scientifique et technologique du monde décerne à Splashtop une récompense prestigieuse.
CEA
Lauréat du Prix de l'innovation 2009 en matière de design et d'ingénierie
Le CEA reconnaît le Splashtop comme l'un des produits électroniques grand public (CE) les plus innovants de l'industrie.
Under the Radar
Audience Award for Virtualization
Selon le public présent au Microsoft Campus à Mountain View, DeviceVM a été la meilleure entreprise dans la catégorie de la virtualisation. On peut donc se demander "pourquoi le public s'est-il autant passionné pour Splashtop ?
PC World
Top 25 Most Innovative Products
Splashtop de DeviceVM a été nommé parmi les 25 produits les plus innovants de 2007 par PC World.
Hardware Zone
100 Top Products of 2007
« DeviceVM a changé la donne en 2007 avec Splashtop, un environnement de bureau remarquable basé sur une déclinaison sécurisée et ultra-légère de Linux qui vous permettra d’installer en quelques secondes un accès complet à Internet et à des applications Web telles que le courrier électronique, la voix sur IP et même le traitement de texte. »
Phoronix
Greatest Linux Innovations Of 2007
« Lorsqu’il s’agit d’innovation pure cette année au sein de l’écosystème Linux, une société qui m’est venue immédiatement à l’esprit est DeviceVM et son produit Splashtop. » En savoir plus