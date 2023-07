Prix Splashtop

G2 Crowd

Splashtop Business Access (pour les individus et les équipes qui veulent accéder à distance à leurs ordinateurs) a reçu des badges dans 13 catégories par G2, sur la base des évaluations et des commentaires des clients ! Il s'agit des catégories suivantes : le plus facile à utiliser, le plus facile à configurer, le plus facile à administrer, le plus facile à utiliser, la meilleure convivialité, la meilleure assistance, la meilleure relation, les meilleurs résultats, le meilleur respect des exigences, le meilleur partenaire commercial, les utilisateurs les plus susceptibles de recommander, les utilisateurs les plus performants, les leaders et les leaders de l'élan.