Accès à distance sécurisé simplifié

Les meilleurs logiciels d’accès, d’assistance et de gestion des terminaux à distance
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Pour les personnes et les équipes
Accédez à vos ordinateurs depuis n’importe quel autre appareil, où que vous soyez, grâce à Splashtop Remote Access. Idéal pour travailler à domicile.
Pour les services informatiques, les services d’assistance et les MSP
Surveillez et gérez à distance les terminaux, fournissez une téléassistance et permettez aux utilisateurs finaux d’accéder à distance à leurs systèmes grâce à Splashtop AEM ou Splashtop Remote Support.
Découvrez nos solutions les plus populaires
Accès à distance
Bénéficiez d’un accès sécurisé et hautement performant à vos ordinateurs depuis n’importe quel appareil, où que vous soyez. Travaillez à distance comme si vous étiez sur place grâce à Splashtop Remote Access.
Assistance à distance
Prenez en charge à distance les ordinateurs et les appareils mobiles grâce à une solution de téléassistance informatique sécurisée, facile à utiliser, sans surveillance et à la demande : splashtop Remote Support.
Gestion des terminaux et des correctifs
Surveillez, gérez et mettez à jour efficacement vos appareils grâce à la gestion des correctifs en temps réel, la gestion des logiciels, le déploiement, les politiques et bien plus encore avec Splashtop AEM.
Enterprise
Accès à distance et téléassistance de niveau entreprise avec authentification unique (SSO) et gestion avancée grâce à Splashtop Enterprise. Version sur site disponible.
Approuvé par 30 millions d’utilisateurs et 85 % des entreprises du Fortune 500
Nous fêtons les 20 ans de Splashtop
Tout ce que vous devez savoir
Découvrez comment Splashtop a évolué et comment les besoins de nos clients ont façonné nos produits
Gérer, assister et sécuriser — tout en un seul endroit
Optimisez vos opérations informatiques avec Splashtop Autonomous Endpoint Management. Assurez-vous que vos terminaux sont à jour, conformes et sécurisés grâce à la gestion des terminaux et à la gestion des correctifs destinées aux services informatiques et aux MSP. Planifiez une démonstration ou contactez-nous pour plus d’informations.
Une étude de Splashtop révèle que la maintenance des terminaux mobilise la moitié des ressources informatiques
Téléchargez le rapport : Coincés au milieu : pourquoi la plupart des équipes informatiques ne parviennent pas à dépasser la gestion réactive des terminaux.
Meilleur logiciel de bureau à distance pour les entreprises
Sauvegarder 40%
Nous allons examiner les solutions de bureau à distance pour les entreprises, en analysant les défis auxquels les entreprises sont confrontées lors du choix d’un outil et en expliquant pourquoi Splashtop Enterprise est la meilleure option.
Protection des données et sécurité avancées
Sécurité de niveau supérieur. Une tranquillité d’esprit inégalée.
Infrastructure sécuriséeEn savoir plus
Un hébergement sécurisé dans le cloud et sur site, avec une détection des intrusions 24h/24 et 7j/7 et des certifications SOC 2 et 3, signifie que vos ordinateurs, vos utilisateurs et vos données restent protégés.
Fonctions de sécurité avancéesEn savoir plus
Grâce à des fonctionnalités telles que la 2FA, la MFA au niveau des terminaux, l’enregistrement des audits de session et le chiffrement E2E, vos équipes informatiques ont un contrôle total sur la sécurisation de l’accès à distance.
Normes et conformitéEn savoir plus
Une attention continue au respect des normes de confidentialité et de sécurité les plus élevées (telles que ISO/IEC 27001, SOC2 et RGPD) offre l’assurance de savoir que vous êtes protégé et conforme.
Étude de cas
Warner Bros. utilise Splashtop pour exécuter des tâches de post-production à distance
Warner Bros. International Television Production (WBITVP) Nouvelle-Zélande a déployé Splashtop comme solution pour assurer la continuité de ses workflows de post-production à distance pendant la COVID-19. Après avoir testé d’autres solutions d’accès à distance, ils ont choisi Splashtop pour répondre à leurs besoins en matière de sécurité et de productivité à distance haute performance.
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Bénéficiez d’un accès sécurisé et hautement performant à vos ordinateurs depuis n’importe quel appareil, où que vous soyez. Travaillez à distance comme si vous étiez sur place grâce à Splashtop Remote Access.
Assistance à distance
Prenez en charge à distance les ordinateurs et les appareils mobiles grâce à une solution de téléassistance informatique sécurisée, facile à utiliser, sans surveillance et à la demande : splashtop Remote Support.
Gestion des terminaux et des correctifs
Surveillez, gérez et mettez à jour efficacement vos appareils grâce à la gestion des correctifs en temps réel, la gestion des logiciels, le déploiement, les politiques et bien plus encore avec Splashtop AEM.
Foxpass
Foxpass Cloud RADIUS et Cloud PKI facilite la protection de votre Wi-Fi et de vos réseaux grâce à une authentification basée sur l’identité et les certificats.
De nos clients satisfaits
La sécurité et la convivialité de Splashtop sont incomparables. Notre assistance informatique peut désormais consacrer plus de temps aux utilisateurs.
John Williams, International IT Director at GE
De nos clients satisfaits
J’apprécie vraiment la courtoisie de l’équipe d’assistance de Splashtop. C’est essentiel pour les professionnels du secteur informatique. Cette qualité est très importante pour moi, car elle rend mon travail plus facile. Merci !
Adrienne Grant, Technology Coordinator at St. Joseph's School for the Deaf
De nos clients satisfaits
Splashtop offre les fonctionnalités dont nous avons besoin, et le prix correspond davantage à notre budget.
Jon Quincy, IT Manager at Strobel Energy Group