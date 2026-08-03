Accès à distance sécurisé simplifié

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Les meilleurs logiciels d’accès, d’assistance et de gestion des terminaux à distance

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Logo for TrustRadius — stylized “TrustRadius” wordmark (blue-toned) with five gold stars below to denote a five-star rating badge.
Logo for Capterra — stylized “Capterra” wordmark (deep-blue) to the right of a multi-colored triangular “arrow/compass” icon; with five gold stars below to indicate a five-star badge.
Logo for G2 — a stylized “G2” mark above five gold stars (5-star rating badge)
Logo for GetApp — stylized “GetApp” wordmark above five gold stars (5-star rating badge)
A woman sits at a desk in a modern office with large windows, working on a laptop and holding a pen while looking at the screen thoughtfully. City skyscrapers are visible in the background.

Pour les personnes et les équipes

Accédez à vos ordinateurs depuis n’importe quel autre appareil, où que vous soyez, grâce à Splashtop Remote Access. Idéal pour travailler à domicile.

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A man wearing a headset sits at a desk in front of a laptop, speaking and gesturing with his hand during a video call in a modern office setting.

Pour les services informatiques, les services d’assistance et les MSP

Surveillez et gérez à distance les terminaux, fournissez une téléassistance et permettez aux utilisateurs finaux d’accéder à distance à leurs systèmes grâce à Splashtop AEM ou Splashtop Remote Support.

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Accès à distance

Bénéficiez d’un accès sécurisé et hautement performant à vos ordinateurs depuis n’importe quel appareil, où que vous soyez. Travaillez à distance comme si vous étiez sur place grâce à Splashtop Remote Access.

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Assistance à distance

Prenez en charge à distance les ordinateurs et les appareils mobiles grâce à une solution de téléassistance informatique sécurisée, facile à utiliser, sans surveillance et à la demande : splashtop Remote Support.

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Gestion des terminaux et des correctifs

Surveillez, gérez et mettez à jour efficacement vos appareils grâce à la gestion des correctifs en temps réel, la gestion des logiciels, le déploiement, les politiques et bien plus encore avec Splashtop AEM.

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Accès à distance et téléassistance de niveau entreprise avec authentification unique (SSO) et gestion avancée grâce à Splashtop Enterprise. Version sur site disponible.

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Découvrez comment Splashtop a évolué et comment les besoins de nos clients ont façonné nos produits

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A small line-drawn icon of a house with a padlock and a Wi-Fi signal appears in the top right corner of a solid blue background.
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Gérer, assister et sécuriser — tout en un seul endroit

Optimisez vos opérations informatiques avec Splashtop Autonomous Endpoint Management. Assurez-vous que vos terminaux sont à jour, conformes et sécurisés grâce à la gestion des terminaux et à la gestion des correctifs destinées aux services informatiques et aux MSP. Planifiez une démonstration ou contactez-nous pour plus d’informations.

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Blue background with a column of light blue technology-themed line icons on the right, including symbols for cloud, security, data, graphs, and connectivity. The left side is empty with ample space.
Nouveau rapport de recherche

Une étude de Splashtop révèle que la maintenance des terminaux mobilise la moitié des ressources informatiques

Téléchargez le rapport : Coincés au milieu : pourquoi la plupart des équipes informatiques ne parviennent pas à dépasser la gestion réactive des terminaux.

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A solid green background with two simple white outlined icons in the upper right corner: one of a padlock and another of a document with a checkmark.
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Meilleur logiciel de bureau à distance pour les entreprises

Sauvegarder 40%

Nous allons examiner les solutions de bureau à distance pour les entreprises, en analysant les défis auxquels les entreprises sont confrontées lors du choix d’un outil et en expliquant pourquoi Splashtop Enterprise est la meilleure option.

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Sécurité de niveau supérieur. Une tranquillité d’esprit inégalée.

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  • Blue outline of a computer monitor with a padlock in front of it, symbolizing computer security or protected access.

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    Grâce à des fonctionnalités telles que la 2FA, la MFA au niveau des terminaux, l’enregistrement des audits de session et le chiffrement E2E, vos équipes informatiques ont un contrôle total sur la sécurisation de l’accès à distance.

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  • Blue GDPR text in bold capital letters, centered over a stylized globe outline, representing the General Data Protection Regulation and global data privacy.

    Normes et conformité

    Une attention continue au respect des normes de confidentialité et de sécurité les plus élevées (telles que ISO/IEC 27001, SOC2 et RGPD) offre l’assurance de savoir que vous êtes protégé et conforme.

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Warner Bros Logo

Étude de cas

Warner Bros. utilise Splashtop pour exécuter des tâches de post-production à distance

Warner Bros. International Television Production (WBITVP) Nouvelle-Zélande a déployé Splashtop comme solution pour assurer la continuité de ses workflows de post-production à distance pendant la COVID-19. Après avoir testé d’autres solutions d’accès à distance, ils ont choisi Splashtop pour répondre à leurs besoins en matière de sécurité et de productivité à distance haute performance.

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Foxpass

Foxpass Cloud RADIUS et Cloud PKI facilite la protection de votre Wi-Fi et de vos réseaux grâce à une authentification basée sur l’identité et les certificats.

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De nos clients satisfaits

La sécurité et la convivialité de Splashtop sont incomparables. Notre assistance informatique peut désormais consacrer plus de temps aux utilisateurs.

John Williams, International IT Director at GE

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De nos clients satisfaits

J’apprécie vraiment la courtoisie de l’équipe d’assistance de Splashtop. C’est essentiel pour les professionnels du secteur informatique. Cette qualité est très importante pour moi, car elle rend mon travail plus facile. Merci !

Adrienne Grant, Technology Coordinator at St. Joseph's School for the Deaf

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De nos clients satisfaits

Splashtop offre les fonctionnalités dont nous avons besoin, et le prix correspond davantage à notre budget.

Jon Quincy, IT Manager at Strobel Energy Group

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