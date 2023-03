Accès à distance sécurisé simplifié

L’infrastructure cloud de Splashtop est hébergée sur AWS et fournit un environnement réseau et informatique sécurisé. Nous appliquons les bonnes pratiques du secteur dans nos environnements de développement, de déploiement et de production, avec des mécanismes de détection des intrusions et de défense activés 24h/24 et 7j/7.Découvrez comment nous protégeons vos ordinateurs, vos utilisateurs et vos données.