Accès à distance aux salles informatiques pour les étudiants et les enseignants

Accès à distance aux laboratoires informatiques pour les étudiants & Enseignants
Permettez aux étudiants d’accéder à vos ordinateurs à tout moment et depuis n’importe quel appareil. Splashtop Enterprise for Remote Labs est l’outil d’accès et d’assistance à distance sécurisé le plus avantageux pour les établissements d’enseignement.
Accès haut débit aux ordinateurs du campus
Le logiciel de bureau à distance Splashtop permet aux étudiants d’accéder à distance aux ordinateurs du campus et d’en prendre le contrôle depuis leurs propres appareils (ordinateurs Windows ou Mac, Chromebook, iPad, tablettes Android, etc.) Une fois connectés, ils voient l’écran de l’ordinateur distant sur leur appareil personnel et peuvent utiliser n’importe quelle application ou fichier comme s’ils étaient dans la salle informatique de l’établissement.
Renforcer l’équité numérique dans l’éducation
Les ordinateurs des des établissements d’enseignement sont souvent équipés de logiciels spécialisés tels que Adobe Creative Suite, AutoDesk et Unity. Cependant, certains élèves ne peuvent pas accéder aux salles informatiques après l’école en raison de leurs activités sportives, de leur travail ou d’autres engagements. Grâce à Splashtop, les élèves peuvent se connecter aux ordinateurs des salles informatiques à partir de leurs appareils personnels, y compris les Chromebook, à tout moment.
Principaux avantages
- Les étudiants bénéficient d’un accès à distance performant aux équipements professionnels du campus dotés de logiciels spécialisés.
- Rentabilisez les licences logicielles coûteuses en mettant les ordinateurs de vos salles informatiques à la disposition des étudiants en dehors des heures d’ouverture du campus et à distance.
- Réduisez les coûts liés à l’achat de logiciels spécialisés à installer sur les appareils des élèves.
- Réduisez les inégalités et les disparités en offrant un accès illimité aux ressources informatiques du campus, quel que soit l’appareil utilisé.
Les meilleurs établissements d'enseignement font confiance à la technologie pour leurs besoins en matière d'accès à distance
De nos clients satisfaits
Vous allez avoir beaucoup plus de gens de Wayne State qui vont venir vous voir pour Splashtop après nous avoir observés. Ils me demandent comment je m’en sors lors de nos comités de réflexion. Je leur ai dit que c’est parfait, tout simplement.
Gary Cendrowski
De nos clients satisfaits
Splashtop va nous permettre de leur fournir un accès à distance. Il rend également possible la mise en place d’un accès virtuel 24h/24 à nos salles informatiques, un besoin qui ne s’était pas encore fait sentir.
Nicholas Adams, Director of Information Technology at Lenawee Intermediate School District
De nos clients satisfaits
Certains étudiants ont des ordinateurs qui ne sont pas assez puissants pour faire fonctionner ces logiciels, et certaines applications ne proposent tout simplement pas de versions pour les élèves. Ces derniers doivent avoir accès à ces produits pour continuer leurs études, et c’est là que Splashtop entre en jeu.
Gerald Casey, IT Department Head in Laney College's Career and Technical Education Division