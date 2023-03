Meilleur logiciel de bureau à distance en 2023 – Splashtop

Soyez productif n’importe où

Splashtop est l’application de bureau à distance la plus performante, la plus sécurisée et la plus économique. Vous souhaitez monter des vidéos depuis votre ordinateur ? Vous avez besoin d’accéder à QuickBooks ou à une autre application qui ne fonctionne que sur votre PC ? Vous pouvez faire tout cela et plus encore avec Splashtop.

Profitez du confort d’avoir toujours accès à votre ordinateur sans devoir l’emporter avec vous. Où que vous soyez et quel que soit l’appareil que vous utilisez, vous pourrez accéder à votre poste de travail et à toutes les ressources qu’il contient. Tout ce dont vous avez besoin, c’est d’une connexion Internet et de votre compte Splashtop.