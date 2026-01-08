Meilleure alternative à LogMeIn Central en 2023 | Splashtop

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La meilleure alternative à LogMeIn LogMeIn Comparison
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Alternative à LogMeIn Central 2026 – Splashtop AEM

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Splashtop coûte moins cher et possède les mêmes fonctionnalités que LogMeIn Central

  • Finies les hausses de prix de LogMeIn ? Économisez jusqu’à 77 % par rapport à LogMeIn Central avec Splashtop !

  • Splashtop a les mêmes caractéristiques que LogMeIn

  • Splashtop est utilisé par plus de 30 millions d'utilisateurs dans le monde

  • Migration facile depuis LogMeIn

  • Économies garanties et démarrage rapide : n’attendez pas l’expiration de votre abonnement, changez maintenant sans frais supplémentaires ! - Plus d’informations ci-dessous


Pourquoi Splashtop surpasse LogMeIn Central : comparaison des principales fonctionnalités

Caractéristique

Splashtop AEM

LogMeIn Central

Prix de départ

1 548 CA$ par an pour jusqu’à 100 terminaux

1 116 CA$ par an pour jusqu’à 25 terminaux (avec des modules complémentaires Sécurité, Analyse et Automatisation)

Contrôle à distance pour les appareils gérés

Gestion des correctifs

Module Security requis

Mises à jour de Windows

Module Security requis

Mises à jour des applications tierces

Module Security requis

Visibilité de l’inventaire

Module complémentaire Insight requis

Tableau de bord et rapports

Module complémentaire Insight requis

Alertes

Module complémentaire d’automatisation requis

Scripts

Module complémentaire d’automatisation requis

Exécution à distance de commandes ou de tâches

Module complémentaire d’automatisation requis

Gestion des antivirus

Disponible via les options de sécurité des terminaux

Module Security requis

Options de sécurité des terminaux

Disponibles sous forme de modules complémentaires

Module Security requis


Splashtop AEM

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Ce que disent les utilisateurs lorsqu'ils passent de LogMeIn Central à Splashtop

Comme beaucoup d'autres professionnels de l'informatique, j'ai été pris de court par la bombe tarifaire de LogMeIn qui nous a laissés, mes clients et moi, à la recherche d'une alternative à cette solution, désormais surévaluée. Après m'être contenté temporairement des solutions gratuites d'autres produits, je suis finalement rentré chez moi à Splashtop. En plus d'être facile à déployer et à dimensionner, Splashtop me donne d'excellentes performances, même sur des connexions sommaires.

Micah Barham - Barham Technologies

LogMeIn Central et Splashtop : comparaison des prix

Pour comparer de manière équitable les coûts liés à la gestion des terminaux, examinez LogMeIn Central avec les modules complémentaires Security, Automation et Insight. Ces modules complémentaires incluent des fonctionnalités telles que la gestion des correctifs, l’automatisation, les alertes, l’inventaire, les tableaux de bord, le reporting et la gestion antivirus.

Consultez notre comparatif complet des tarifs de LogMeIn Central.

Nombre d'ordinateurs

Splashtop AEM

LogMeIn Central
(plus les modules complémentaires Security, Automation et Insight)

25

1 548 CA$ /an

3 036 CA$ /an

50

1 548 CA$ /an

3 828 CA$ /an

100

1 548 CA$ /an

6 096 CA$ /an


Étapes simples pour passer de LogMeIn Central à Splashtop

Étape 1

Inscrivez-vous pour un essai gratuit de 7 jours, aucune carte bancaire requise.

Étape 2

Découvrez comment migrer tous vos ordinateurs gérés vers Splashtop.

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Strobel Energy Group facility at night

« LogMeIn a constamment augmenté ses prix et nous restons attentifs pour ne pas nous retrouver piégés avec un service de renouvellement qui ne serait pas à notre avantage... Nous avons découvert qu’[un fournisseur] avait abandonné LogMeIn pour Splashtop en raison du prix. Nous avons essayé la version gratuite du logiciel et avons été agréablement surpris. Splashtop possède les fonctionnalités dont nous avons besoin et le tarif correspondait davantage à notre budget. »

- Jon Quincy, responsable informatique, Strobel Energy Group

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