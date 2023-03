Meilleure alternative à LogMeIn Central en 2023 | Splashtop

Pour bénéficier de toutes les fonctionnalités de surveillance et de gestion de Splashtop Remote Support Premium, vous devez souscrire le forfait de base de LogMeIn Central et acheter les trois modules complémentaires. Comparez le prix de Splashtop Remote Support Premium par rapport à celui de LogMeIn, et économisez de 40 % à plus de 80 % en choisissant Splashtop.

Nombre d'ordinateurs Splashtop Remote Support Premium LogMeIn Central

(plus les modules complémentaires Security, Automation et Insight) 25 €439 €2,268 50 €669 €2,844 100 €439 €4,548 250 €1,759 €9,216