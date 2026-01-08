Meilleure alternative à LogMeIn Central en 2023 | Splashtop

Alternative à LogMeIn Central 2026 – Splashtop AEM
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Splashtop coûte moins cher et possède les mêmes fonctionnalités que LogMeIn Central
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Splashtop est utilisé par plus de 30 millions d'utilisateurs dans le monde
Migration facile depuis LogMeIn
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Pourquoi Splashtop surpasse LogMeIn Central : comparaison des principales fonctionnalités
Caractéristique
Splashtop AEM
LogMeIn Central
Prix de départ
1 548 CA$ par an pour jusqu’à 100 terminaux
1 116 CA$ par an pour jusqu’à 25 terminaux (avec des modules complémentaires Sécurité, Analyse et Automatisation)
Contr�ôle à distance pour les appareils gérés
Gestion des correctifs
Module Security requis
Mises à jour de Windows
Module Security requis
Mises à jour des applications tierces
Module Security requis
Visibilité de l’inventaire
Module complémentaire Insight requis
Tableau de bord et rapports
Module complémentaire Insight requis
Alertes
Module complémentaire d’automatisation requis
Scripts
Module complémentaire d’automatisation requis
Exécution à distance de commandes ou de tâches
Module complémentaire d’automatisation requis
Gestion des antivirus
Disponible via les options de sécurité des terminaux
Module Security requis
Options de sécurité des terminaux
Disponibles sous forme de modules complémentaires
Module Security requis
Ce que disent les utilisateurs lorsqu'ils passent de LogMeIn Central à Splashtop
Comme beaucoup d'autres professionnels de l'informatique, j'ai été pris de court par la bombe tarifaire de LogMeIn qui nous a laissés, mes clients et moi, à la recherche d'une alternative à cette solution, désormais surévaluée. Après m'être contenté temporairement des solutions gratuites d'autres produits, je suis finalement rentré chez moi à Splashtop. En plus d'être facile à déployer et à dimensionner, Splashtop me donne d'excellentes performances, même sur des connexions sommaires.
Micah Barham - Barham Technologies
LogMeIn Central et Splashtop : comparaison des prix
Pour comparer de manière équitable les coûts liés à la gestion des terminaux, examinez LogMeIn Central avec les modules complémentaires Security, Automation et Insight. Ces modules complémentaires incluent des fonctionnalités telles que la gestion des correctifs, l’automatisation, les alertes, l’inventaire, les tableaux de bord, le reporting et la gestion antivirus.
Consultez notre comparatif complet des tarifs de LogMeIn Central.
Nombre d'ordinateurs
Splashtop AEM
LogMeIn Central
25
1 548 CA$ /an
3 036 CA$ /an
50
1 548 CA$ /an
3 828 CA$ /an
100
1 548 CA$ /an
6 096 CA$ /an
Étapes simples pour passer de LogMeIn Central à Splashtop
Étape 1
Inscrivez-vous pour un essai gratuit de 7 jours, aucune carte bancaire requise.
Étape 2
Découvrez comment migrer tous vos ordinateurs gérés vers Splashtop.
Vous avez déjà une licence LogMeIn ?
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« LogMeIn a constamment augmenté ses prix et nous restons attentifs pour ne pas nous retrouver piégés avec un service de renouvellement qui ne serait pas à notre avantage... Nous avons découvert qu’[un fournisseur] avait abandonné LogMeIn pour Splashtop en raison du prix. Nous avons essayé la version gratuite du logiciel et avons été agréablement surpris. Splashtop possède les fonctionnalités dont nous avons besoin et le tarif correspondait davantage à notre budget. »
- Jon Quincy, responsable informatique, Strobel Energy Group